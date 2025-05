Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco tutte le novità

La pubblicazione dei decreti attuativi n. 75 e n. 77 sancisce finalmente l’inizio dei nuovi corsi di sostegno INDIRE. Dedicati a due categorie specifiche di aspiranti docenti: coloro che hanno almeno tre anni di servizio su posti di sostegno e i possessori di titoli esteri. Un passo in avanti molto importante per il panorama scolastico italiano, che da anni è alla ricerca di una soluzione efficace che possa far stabilizzare i docenti di sostegno, in risposta a un fabbisogno sempre crescente.

In questo articolo andremo a fornire un quadro completo riguardo modalità e criteri di selezione dei corsi INDIRE Sostegno 2025, con focus sulla differenza tra i due canali attivati dai decreti: quello rivolto ai docenti con esperienza e quello rivolto a chi ha conseguito un titolo all’estero.

TFA corsi INDIRE. Decreto n. 75 per chi ha maturato almeno tre anni di servizio

Il decreto n. 75 stabilisce le modalità di accesso e svolgimento dei percorsi di specializzazione INDIRE per gli insegnanti che hanno almeno tre anni di esperienza. Non è necessario che gli anni di servizio siano continuativi, l’importante è che i tre anni di servizio siano stati svolti nei cinque precedenti all’iscrizione. Saranno contati validi anche gli anni di servizio presso una scuola paritaria. Dunque il requisito fondamentale è l’esperienza, che rappresenta una sorta di pre-abilitazione pratica al ruolo di docente specializzato.

Questo rappresenta un’importante novità rispetto alle consuete modalità di accesso ai percorsi TFA, generalmente subordinate da esami selettivi. Ma con queste modalità si va a valorizzare il servizio già svolto e si offre un’opportunità di formazione volta a stabilizzare la posizione di numerosi docenti precari che lavorano nel sostegno.

Posti disponibili, struttura dei percorsi e valutazione finale

I corsi attivati prevedono un numero di partecipanti compreso tra i 50 e i 150 per ciascun grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati annualmente a INDIRE. Si tratta quindi di un percorso a numero chiuso, organizzato su scala nazionale, che prevede una distribuzione tale da coprire in modo omogeneo tutto il territorio.

I crediti da conseguire previsti sono 40, distribuiti in un percorso formativo della durata minima di quattro mesi. Le attività saranno svolte in modalità telematica in tempo reale, con la possibilità di seguire il 10% delle ore in differita. Invece, per quanto riguarda le attività di laboratorio, sarà necessario svolgere in modalità sincrona e, quando necessario, recarsi nella sede fisica.

I corsi INDIRE per la Specializzazione al Sostegno finiscono con un esame in presenza, che prevede un colloquio orale su un elaborato di analisi di un caso pratico, scelto in base all’esperienza del candidato. Durante l’esame verranno valutate le capacità del candidato di contestualizzare nell’ambito teorico di riferimento, spiegando le scelte metodologico-didattiche prese per favorire l’inclusione. La valutazione è espressa in trentesimi e vengono considerate le votazioni dal 18 in su.

Le sedi per svolgere l’esame finale sono selezionate direttamente da INDIRE, comunicate tramite circolare agli Uffici scolastici regionali competenti.

Come partecipare ai corsi INDIRE?

Per partecipare è necessario presentare la domanda di iscrizione agli enti erogatori, ossia INDIRE o università affiliate al programma. Nel caso in cui le candidature superano i posti disponibili, ciascun ente predisporrà graduatorie a seconda del grado di istruzione, danno precedenza a chi ha maturato più di tre anni di servizio di sostegno.

Il costo di iscrizione è pari a 1.300 euro in tutta Italia. Il pagamento dovrà essere effettuato una volta che la candidatura sia stata effettivamente accettata.

TFA corsi INDIRE. Decreto n. 77 per chi ha conseguito il titolo all’estero

Insieme ai percorsi destinati a docenti con esperienza, il decreto n. 77 regola l’accesso e lo svolgimento del TFA Sostegno 2025 per i candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero. In particolare è rivolto a chi ha completato un percorso universitario incentrato sul sostegno agli alunni con disabilità. Il percorso ha una durata di almeno 1500 ore, o in alternativa prevedere il conseguimento di 60 CFU e aver presentato la domanda entro il 1° giugno scorso.

In questo caso, la normativa prevede che i candidati rinunciano formalmente alla prosecuzione del riconoscimento estero, affinché possano iscriversi ai corsi INDIRE. Una scelta netta, ma necessaria per evitare sovrapposizioni o ambiguità giuridiche.

Crediti formativi richiesti, le differenze

Il numero dei CFU richiesti varia in base all’esperienza accumulata in Italia:

48 CFU per chi non ha mai svolto almeno un anno scolastico su posto di sostegno in uno specifico grado di interesse.

36 CFU per chi ha già maturato almeno un anno di servizio sul sostegno (il periodo di tirocinio non è contato).

L’attività di tirocinio, previsto per chi vuole ottenere 48 CFU, sarà svolta in presenza presso le istituzioni scolastiche del grado di appartenenza.

Come per il decreto n. 75, il percorso ha una durata minima di almeno quattro mesi, con una tolleranza di assenza di massimo 10% del monte ore.

Esami e valutazione finale

Le prove di valutazione intermedie prevedono esami in presenza al termine di ciascun modulo e laboratorio. L’esame finale segue la stessa struttura del percorso riservato a docenti con esperienza (decreto n. 75), che prevede un elaborato, questa volta scritto, riguardante un caso reale.

Anche in questo caso il superamento del percorso è subordinato al conseguimento di almeno 18/30 all’esame finale.

Costi differenziati in base ai CFU

Il costo dei corsi INDIRE varia in base al numero dei crediti che si vogliano conseguire:

1.500 euro per chi deve conseguire i 48 CFU

900 euro per chi deve conseguire 36 CFU

L’importo, come previsto anche dal decreto n. 75, è da versare solo ed esclusivamente dopo l’accettazione e l’effettiva iscrizione.

Corsi sostegno INDIRE, un’opportunità concreta per il futuro

I corsi INDIRE di specializzazione al sostegno rappresentano una risposta concreta a esigenze fondamentali:

Riconoscimento formale e stabilizzazione al lavoro : fornire una qualifica formale e un percorso di stabilizzazione per migliaia di insegnanti che operano sul sostegno senza titolo.

: fornire una qualifica formale e un percorso di stabilizzazione per migliaia di insegnanti che operano sul sostegno senza titolo. Integrazione di professionalità formate all’estero: inserire nel sistema scolastico italiano docenti con titoli conseguiti all’estero, assicurando standard di qualità e coerenza didattica.

Nel panorama della formazione insegnanti, i corsi INDIRE sul sostegno stanno segnando un punto di svolta, integrando lezioni telematiche ma senza rinunciare alla formazione pratica e premiando l’impegno maturato.

