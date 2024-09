Come evidenziare le competenze più importanti per la domanda di dottorato

Dopo anni di impegno, il tuo certificato di laurea è ora orgogliosamente esposto sopra la scrivania ed è un traguardo rappresenta solo un primo passo.

Per chi aspira a migliorarsi continuamente e ad ampliare le proprie conoscenze e il proprio prestigio, ci sono ancora altri obiettivi da raggiungere.

Sei desideroso di approfondire ciò che ti appassiona e vuoi avere strumenti migliori per dare un contributo significativo a campi di ricerca specifici?

Se la risposta è sì, è il momento di pensare a un PhD.

Per essere ammessi al concorso per il PhD è necessario avere pronto il proprio Cv accademico ben aggiornato e anche una lettera motivazionale per il dottorato di ricerca da allegare alla domanda.

Che cos’è il PhD?

Il Phd, acronimo inglese che significa “Doctor of Philosophy”, è il più alto titolo accademico rilasciato da un’università, dopo la laurea, e può prevedere anche una borsa di studio.

In Italia si chiama dottorato di ricerca (DdR) ed è un programma avanzato per chi vuole diventare ricercatore, che offre ai laureati l’opportunità di approfondire le proprie competenze in un campo specifico e di sviluppare la capacità di condurre ricerche professionali.

Il percorso per il conseguimento di un dottorato di ricerca prevede la frequentazione di un corso, la conduzione di un progetto di ricerca originale e la presentazione dei risultati (dissertazione).

La durata di un programma di dottorato varia, ma di solito è compresa tra i 3 e i 7 anni, in base al campo di studio e al Paese.

Nella domanda di ammissione, è essenziale presentare le proprie competenze in modo corretto

Nella presentazione della domanda per partecipare al concorso, mettere in evidenza le proprie competenze in relazione al corso specifico è fondamentale per attirare l’attenzione della commissione esaminatrice.

Vediamo di seguito alcune strategie per comunicare efficacemente le proprie competenze.

Allinearsi con il programma

La prima cosa da fare è allinearsi al programma al quale ci si vuole candidare. Per questo scopo è utile informarsi in modo approfondito sul programma del corso e sui docenti e sulle loro pubblicazioni, i progetti attuali e le innovazioni che hanno apportato nei loro settori.

Questo serve per comprendere meglio i loro interessi, le metodologie utilizzate e le questioni di ricerca che affrontano.

Dopo aver acquisito una solida conoscenza del programma e di chi lo gestisce, è fondamentale spiegare chiaramente come le tue competenze ed esperienze si adattano agli obiettivi di ricerca.

Ad esempio, se un docente si occupa di strategie di marketing digitale e hai esperienza come digital marketer, è utile mettere in risalto questa tua esperienza.

Questo allineamento fa risaltare il tuo interesse verso la materia del corso e facilita la tua candidatura.

Usa esempi specifici

Quando descrivi la tua esperienza, devi essere preciso e specifico, e supportare le tue competenze con esempi concreti che riguardano il tuo percorso professionale, che può riferirsi anche ad uno stage o un tirocinio.

Se tu fossi un laureato in medicina, per esempio potresti sostenere le tue capacità tecniche per convincere gli esaminatori in questo modo:

“Nel mio periodo di stage presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Terni, ho avuto modo di praticare le mie conoscenze di tecniche di laboratorio avanzate (PCR, sequenziamento, coltura cellulare), di analisi bioinformatica dei dati genomici, e di affinare le mie capacità di lavoro in squadra e di gestione di progetti”.

Utilizzare esempi specifici come questi non solo mette in evidenza le tue competenze e conoscenze, ma offre anche prove tangibili dei tuoi successi e delle tue esperienze.

Dimostra leadership e iniziativa

Avere leadership significa farsi carico delle responsabilità, degli obiettivi da raggiungere e perseguirli con costanza e determinazione.

Se hai gestito un team, evidenzia il numero di membri del team che hai supervisionato, i risultati importanti ottenuti e le eventuali scoperte fatte.

Sottolinea il tuo impegno nel favorire la collaborazione all’interno del team, con l’obiettivo di creare un gruppo di collaboratori motivati, e evidenzia la tua abilità nella gestione dei conflitti.

Per dimostrare la tua iniziativa, descrivi i progetti che hai sviluppato, sottolineando il tuo approccio proattivo e la tua mentalità innovativa. Nel descrivere queste iniziative, concentrati sul processo creativo alla base delle tue idee e sulle fasi di esecuzione.

Tutto questo non solo metterà in luce le tue qualità di leadership, ma anche la tua capacità di innovazione e il tuo impegno nel voler fare la differenza.

In sintesi, presentare un racconto chiaro e avvincente che unisca competenze e passione per la ricerca impressionerà la commissione esaminatrice, evidenziando il tuo potenziale come dottorando.

Questo approccio non solo vi distingue dagli altri candidati, ma allinea anche il vostro profilo ai valori del programma, creando un impatto significativo nel processo di selezione.