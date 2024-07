Professione Digital Marketer

La figura professionale del Digital Marketer sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni, evolvendosi insieme al mercato del lavoro. Ma cos’è esattamente un Digital Marketer e cosa fa? Segui questo articolo per capire a fondo che tipo di lavoro è e quali sono le sue mansioni.

Chi è e cosa fa il Digital Marketer?

Il Digital Marketer è un esperto di marketing specializzato nelle strategie e l’utilizzo di strumenti digitali al fine di promuovere prodotti, o servizi. L’obiettivo è quello di trovare un pubblico, chiamato ‘target’, al quale proporre il proprio business. Solitamente vengono utilizzati canali online digitali per comunicare con il pubblico, come per esempio siti web, social media o email.

Con il suo lavoro, il Digital Marketer, deve creare strategie di marketing, gestire i canali social ed analizzare l’andamento dell’attività al fine di capire cosa funziona e cosa no all’interno dell’azienda. Dopo aver fatto un’analisi della situazione, il marketer pensa all’ottimizzazione e la visibilità al fine di attirare gli utenti specifici che ha individuato tramite l’analisi del mercato. Insomma, un lavoro dinamico e stimolante che richiede creatività e passione.

Le aree di applicazione sono numerose e in continua evoluzione, tra le attività principali possiamo trovare:

Gestione dei canali social : che riguarda la gestione di sito web, social media, blog e advertising online.

: che riguarda la gestione di sito web, social media, blog e advertising online. Strategie di Marketing : vengono definite strategie ed obiettivi per il target preso in considerazione.

: vengono definite strategie ed obiettivi per il target preso in considerazione. Analisi dei dati : monitorare i dati del traffico sui propri social aiuta a capire l’andamento delle strategie e suggerisce cosa c’è da modificare.

: monitorare i dati del traffico sui propri social aiuta a capire l’andamento delle strategie e suggerisce cosa c’è da modificare. SEO e SEM : utilizzo di tecniche di ottimizzazione su motori di ricerca e campagne marketing.

: utilizzo di tecniche di ottimizzazione su motori di ricerca e campagne marketing. Content Marketing : creare contenuti di valore per attirare e fidelizzare il pubblico.

: creare contenuti di valore per attirare e fidelizzare il pubblico. Social Media Marketing : gestione e attività nei profili social dell’azienda, interazione con pubblico e campagne pubblicitarie.

: gestione e attività nei profili social dell’azienda, interazione con pubblico e campagne pubblicitarie. Email Marketing: gestione di campagne di email marketing per promuovere servizi, prodotti ed offerte.

Competenze chiave

Per diventare un Digital Marketer bisogna essere affini al mondo digitale, appassionati di tecnologia e sempre aggiornati sulle novità del settore. La creatività e saper pensare fuori dagli schemi sono punti chiave per questo lavoro, al fine di ideare strategie e campagne innovative ed originali.

Se vuoi diventare un esperto di marketing digitale, allora devi rispecchiare queste competenze chiave:

Conoscere gli strumenti : la padronanza degli strumenti di analisi dati, gestione dei canali social ed ottimizzazione dei servizi digitali sono il primo passo da dover compiere.

: la padronanza degli strumenti di analisi dati, gestione dei canali social ed ottimizzazione dei servizi digitali sono il primo passo da dover compiere. Creatività : la capacità di sviluppare strategie inedite è ciò che ti distinguerà dal resto.

: la capacità di sviluppare strategie inedite è ciò che ti distinguerà dal resto. Competenze analitiche : l’abilità nel estrapolare e studiare i dati è una delle più importanti mansioni del Digital Marketer.

: l’abilità nel estrapolare e studiare i dati è una delle più importanti mansioni del Digital Marketer. Comunicazione: la capacità di comunicare è alla base del lavoro, il professionista avrà bisogno di comunicare sia con il pubblico che con i propri colleghi.

Come diventare un Digital Marketer?

Non c’è un percorso definito per diventare Digital Marketer, ma puoi intraprendere dei percorsi che ti doteranno delle competenze di cui hai bisogno. In seguito basterà prendere una specializzazione o master che ti specializza nel marketing digitale e l’utilizzo di tools e strumenti che saranno fondamentali per il lavoro. L’importante è acquisire competenze specifiche e fare esperienza nel settore.

Ti consigliamo di intraprendere questi percorsi di studio se vuoi entrare nel mondo del marketing digitale:

Laurea in Scienze della Comunicazione , ti fornisce una solida base di comunicazione che potrai integrare con corsi specifici di marketing digitale.

, ti fornisce una solida base di comunicazione che potrai integrare con corsi specifici di marketing digitale. Master in Digital Marketing , per imparare e specializzarti nelle attività di marketing, strategie e gestione di strumenti e canali di comunicazione.

, per imparare e specializzarti nelle attività di marketing, strategie e gestione di strumenti e canali di comunicazione. Corsi online o certificazioni, al giorno d’oggi sono tantissimi e diversi i corsi che ti consentono di avere una certificazione in digital marketing.

