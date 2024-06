Scienze della Formazione Primaria per diventare insegnante

La facoltà di Scienze della Formazione Primaria è un corso di laurea magistrale a ciclo unico (LM-85 bis), dura cinque anni e prepara gli studenti a diventare insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. Se il tuo desiderio è quello di lavorare a stretto contatto con bambini, istruirli e guidarli nel loro percorso di crescita allora questa è la facoltà che fa per te!

Cosa prevede il corso di Scienze della Formazione Primaria?

Il corso di Scienze della Formazione Primaria provvede ad equipaggiare gli studenti nelle diverse aree fondamentali dell’insegnamento delle scuole d’infanzia e primo grado, approfondendo lo studio dello sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Verranno acquisite le competenze per l’insegnamento degli argomenti principali, come italiano, matematica, scienze, storia, arte e tante altre al fine di programmare attività didattiche per i futuri alunni.

I principali corsi che troverai durante il tuo percorso saranno i seguenti:

Psicopedagogia , per imparare a conoscere le teorie e metodologie efficaci per favorire lo sviluppo e la crescita scolastica.

, per imparare a conoscere le teorie e metodologie efficaci per favorire lo sviluppo e la crescita scolastica. Didattica delle Discipline , per acquisire competenze specifiche nell’insegnamento delle materie principali della scuola di primo grado (come italiano, matematica, scienze, storia ecc).

, per acquisire competenze specifiche nell’insegnamento delle materie principali della scuola di primo grado (come italiano, matematica, scienze, storia ecc). Inclusione, per sviluppare competenze necessarie ad accogliere e supportare i bambini con bisogni educativi speciali, al fine di creare un ambiente scolastico di normale inclusività.

Ma il percorso di studi non si limita alle normali lezioni, avrete l’opportunità infatti di partecipare ad attività pratiche dove verrà data la possibilità di attuare le tecniche apprese durante i corsi. Al termine degli studi tutti gli studenti avranno la possibilità di aderire alle attività di tirocinio per mettere in pratica le conoscenze ed acquisire esperienza sul campo.

Qualifiche ed opportunità di lavoro

Una volta presa la laurea, otterrai l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole d’infanzia e primaria, dandoti la possibilità di accedere a bandi e concorsi pubblici per lavorare nelle scuole statali e private. Avrai la possibilità di scegliere anche la carriera di educatore extrascolastico, come centri estivi o progetti educativi.

Preparati al test d’ingresso al meglio!

Per accedere al corso in Scienze della Formazione Primaria bisogna superare il test selettivo nazionale, ciò vuol dire che dovrai metterti a confronto con tutti i candidati d’Italia. Per avere una preparazione adeguata è fondamentale studiare le aree sul quale verterà il test, che generalmente sono:

Cultura generale

Logica

Competenze didattiche

Nozioni di psicopedagogia

Oltre allo studio teorico, il miglior modo per prepararti sarà quello di esercitarti con le simulazioni di test d’ingresso disponibili sul nostro sito. Queste ti daranno la possibilità di comprendere la struttura del test e le tipologie di domande, al fine di arrivare al test con più fiducia.