Linguaggio dei Media, dal concetto allo schermo

Il mondo dei media è ormai in un costante sviluppo caratterizzato da un arma potente che continua a progredire, il linguaggio dei media. Ma cos’è esattamente questa tipologia di linguaggio? E che opportunità professionale offre?

In questo articolo andremo ad esplorare questo affascinante mondo, analizzando tutte le informazioni a riguardo per capire come funziona e che strada intraprendere per lavorare nel campo della comunicazione.

Cosa si intende per Linguaggio dei Media?

Con il termine “Linguaggio dei Media” si intende un sistema di comunicazione complesso e variegato, composto da immagini, suoni e parole per comunicare dei concetti tramite diverse piattaforme; come TV, radio, giornali o social network. Al giorno d’oggi è uno strumento utilizzato ormai da qualsiasi azienda o attività, riuscendo a modellare opinioni e comportamenti della società.

Essendo un campo in costante sviluppo, il Linguaggio dei Media, offre un largo assortimento di opportunità lavorative per tutte le persone che sono appassionate di comunicazione. Di fatti, questo campo di studi va a braccetto con tutte le professioni che spaziano tra il giornalismo, il marketing e la produzione audiovisiva.

Tra le occupazioni più comuni possiamo trovare:

Giornalista

Copywriter

Social Media Manager

Conduttori Televisivi/Radio

Editor di Video

L’importanza di queste professioni nella nostra società è significativa, ognuna delle precedenti professioni citate porta innovazione e conoscenza al mondo odierno. Soprattutto in un mondo in cui la disinformazione dilaga, in cui abbiamo talmente tante informazioni tra prodotti e news che non sappiamo quale scegliere, ecco che il Linguaggio dei Media entra in scena, indirizzandoci e dandoci informazioni utili.

Quale percorso di studi intraprendere per entrare nel settore della comunicazione

Per lavorare nel campo della comunicazione è fondamentale seguire un percorso di studi che fornisca competenze teoriche e pratiche nel linguaggio dei media. Esistono diverse facoltà universitarie che offrono tali competenze, per esempio:

Scienze della Comunicazione , che fornisce una preparazione teorica e pratica della comunicazione, soprattutto riguardo il linguaggio dei media.

, che fornisce una preparazione teorica e pratica della comunicazione, soprattutto riguardo il linguaggio dei media. Giornalismo , insegnando metodologie di scrittura e ricerca di informazioni.

, insegnando metodologie di scrittura e ricerca di informazioni. Lettere Moderne , conferisce una solida base culturale e linguistica, aiutando a comprendere nel migliore dei modi i vari contesti sociali e culturali che esistono.

, conferisce una solida base culturale e linguistica, aiutando a comprendere nel migliore dei modi i vari contesti sociali e culturali che esistono. Cinema e Televisione, per acquisire le competenze necessarie per lavorare nella produzione audiovisiva, imparando a scrivere le sceneggiature ed utilizzare tecnologie per la creazione di contenuti.

