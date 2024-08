Il revisore legale è un professionista previsto dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva europea 2006/43/CE.

Si occupa di verificare la correttezza e la veridicità dei bilanci e delle informazioni finanziarie di un’azienda o di un ente, al fine di garantire la trasparenza finanziaria.

La legge richiede che questa figura sia completamente indipendente dall’organizzazione oggetto della revisione.

Requisiti per la Professione

Per diventare revisore legale, è necessaria una determinata formazione e il soddisfacimento di specifici requisiti, tra cui:

Il possesso di determinate classi di laurea tra quelle previste per le facoltà economiche, finanziarie o giuridiche

Aver svolto un tirocinio obbligatorio di tre anni presso un revisore legale abilitato o una società di revisione.

Essere stati iscritti nel registro dei tirocinanti durante il tirocinio e aver prodotto la relazione annuale sulle attività svolte durante il tirocinio.

Aver superato un esame di idoneità post tirocinio, che prevede tre prove scritte e una prova orale.

Iscriversi al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dopo aver superato l’esame.

Il rispetto degli obblighi formativi annuali (20 crediti formativi) necessari per mantenere l’iscrizione al Registro.

Responsabilità del Revisore Legale

Le principali responsabilità del revisore legale includono:

Verificare la regolare tenuta della contabilità e formulare un giudizio sul bilancio di esercizio.

Esaminare i documenti contabili e finanziari.

Verificare la conformità alle normative vigenti.

Valutare l’efficacia dei sistemi di controllo interno.

Esprimere un giudizio professionale sull’attendibilità del bilancio.

Il revisore legale garantisce così la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni finanziarie, proteggendo gli interessi di investitori, creditori e altre figure in relazione con l’azienda oggetto della revisione.

Obbligatorietà della Nomina di un Revisore Legale

La legge specifica i casi in cui è obbligatoria la nomina di un revisore legale:

Questi sono basati sulla forma giuridica dell’organizzazione o dell’azienda e su alcuni parametri dimensionali.

In generale, la revisione dei conti è obbligatoria per:

Le società per azioni.

Gli enti giuridici partecipati da enti locali.

Le società che devono redigere il bilancio consolidato o controllano un’altra società sottoposta a revisione legale.

Le società che per due esercizi consecutivi hanno superato due hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

Come avviene la Revisione Contabile

Il revisore legale conduce una revisione indipendente e approfondita dei conti e dei bilanci attraverso sei fasi:

1. Pianificazione:

Il revisore legale inizia pianificando l’intero processo di revisione contabile. Questo include l’analisi delle caratteristiche dell’organizzazione, l’identificazione delle aree di rischio, la definizione degli obiettivi e delle strategie di revisione, e la stesura di un piano dettagliato delle attività da svolgere.

2. Raccolta delle Informazioni:

Il revisore legale raccoglie tutte le informazioni rilevanti relative alla contabilità dell’organizzazione. Questo include la revisione di documenti contabili come registri, bilanci, rendiconti finanziari, transazioni e altre documentazioni finanziarie. Vengono anche esaminate le politiche contabili adottate dall’organizzazione per comprendere appieno l’andamento finanziario e le attività dell’organizzazione.

3. Analisi dei Controlli Interni:

Il revisore legale valuta l’efficacia dei controlli interni dell’organizzazione per garantire l’integrità dei dati finanziari. Questo può includere la revisione dei processi e dei sistemi contabili, l’identificazione di debolezze o potenziali frodi e l’emissione di raccomandazioni per migliorare i controlli interni. Se vengono individuati punti deboli o rischi potenziali, il revisore fornisce raccomandazioni per migliorare i controlli.

4. Valutazione dei Principi Contabili:

Il revisore legale verifica che l’organizzazione abbia applicato correttamente i principi contabili generalmente accettati o gli standard contabili applicabili nel rispettivo contesto normativo. Questo richiede la valutazione delle scelte contabili effettuate, l’analisi delle note integrative e l’emissione di un giudizio sulla conformità ai principi contabili.

5. Emissione del Rapporto di Revisione:

Al termine del processo di revisione contabile, il revisore legale emette un rapporto di revisione che riporta le conclusioni e le osservazioni derivanti dalla revisione. Il rapporto può includere un giudizio sul bilancio di esercizio, la descrizione di eventuali anomalie o questioni rilevanti riscontrate e raccomandazioni per migliorare la tenuta della contabilità. Questo documento è di grande importanza per varie parti interessate, tra cui soci, azionisti, dipendenti, fornitori e istituti finanziari.

È possibile velocizzare il processo attraverso l’utilizzo di software di revisione legale appositi che riproducendo un percorso guidato permettono di elaborare le carte di lavoro, calcolare la matrice di rischio e revisione e pianificare l’attività di controllo.