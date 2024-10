Laurea in Economia sempre più richiesta nel mondo del lavoro

Nel frenetico mondo del lavoro, in costante evoluzione, la laurea in economia sta giocando un ruolo fondamentale, affermandosi sempre più come uno dei titoli più ambiti ed apprezzati da qualsiasi azienda di qualsiasi settore. La globalizzazione, lo sviluppo dei mercati ed il dilagarsi della digitalizzazione sono tutti fattori che implicano l’utilizzo di menti forgiate da studi statistici e matematici, che forniscano il supporto dovuto all’azienda o la società dove sono impiegati.

In questo articolo andremo ad osservare ed analizzare quali sono i motivi di questa rapida crescita di richiesta per esperti in economia, quale percorso seguire per diventare uno specialista e come prepararsi al meglio.

Perché la laurea in economia è così richiesta?

Durante il corso di laurea in economia, gli studenti creano una solida base di conoscenze e competenze del settore economico, imparando ad applicare le nozioni in una vasta quantità di settori e professioni.

Dopo la laurea in economia gli studenti saranno in grado di:

Analizzare ed interpretare i dati economici e finanziari della società o azienda dove lavorano, fornendo supporto riguardo le decisioni in ambito finanziario ed aziendale.

Capire come funzionano i mercati finanziari e le istituzioni economiche ed anticipare le tendenze del mercato.

Sviluppare modelli e previsioni economiche, essenziali per la pianficazione e gestione del rischio.

Risolvere problemi e prendere decisioni in contesti complessi.

Comunicare in modo efficace i concetti ed analisi economiche complesse.

Queste sono tutte competenze trasversali che rendono i laureati in economia professionisti molto richiesti, dotati di caratteristiche adattabili a molti ruoli fondamentali all’interno di una società. Infatti, è proprio questa caratteristica versatile che da l’opportunità a questi esperti dell’economia di lavorare in una vasta gamma di settori.

Le opportunità lavorative per i laureati in economia

I laureati in economia possono fare carriera sia in ambito privato, che in ambito pubblico. Alcuni dei settori in cui questi esperti sono richiesti possono essere:

Consulenza aziendale : dove l’economista analizza i processi aziendali ed identifica le aree da migliorare sviluppando strategie e soluzioni per raggiungere gli obiettivi aziendali.

: dove l’economista analizza i processi aziendali ed identifica le aree da migliorare sviluppando strategie e soluzioni per raggiungere gli obiettivi aziendali. Banche e istituzioni finanziarie : qui gli esperti troveranno occupazione in gestioni del rischio di investimenti, consulenze e analisi finanziarie.

: qui gli esperti troveranno occupazione in gestioni del rischio di investimenti, consulenze e analisi finanziarie. Esperto assicurativo : le compagnie assicurative si avvalgono di esperti in economia per valutare rischi e sviluppare prodotti assicurativi garantendo la solidità finanziaria della compagnia stessa.

: le compagnie assicurative si avvalgono di esperti in economia per valutare rischi e sviluppare prodotti assicurativi garantendo la solidità finanziaria della compagnia stessa. Pubblica amministrazione : dove bisogna elaborare politiche economiche e gestire le finanze pubbliche analizzando l’impatto delle politiche economiche e sviluppando previsioni di bilanci.

: dove bisogna elaborare politiche economiche e gestire le finanze pubbliche analizzando l’impatto delle politiche economiche e sviluppando previsioni di bilanci. Organizzazioni internazionali: gli economisti possono trovare occupazione in molte organizzazioni internazionali dove avranno il compito di analizzare e valutare le dinamiche economiche globali e condurre ricerche specifiche.

Che strada intraprendere per diventare un esperto in economia

Per diventare un esperto in ambito economico dovrai accedere alla laurea in economia. Generalmente per essere ammesso alla facoltà dovrai fare un test di ammissione che andrà a valutare le tue conoscenze e competenze nelle discipline base del corso di studio, come la matematica, la logica e la comprensione del testo. I requisiti variano a seconda dell’ateneo dove vorrai iscriverti, tuttavia, tieni a mente che è consigliabile avere una buona preparazione in matematica, logica e conoscenza della lingua italiana.

Se scegli di intraprendere il corso di laurea in economia, sappi che andrai a studiare un’ampia gamma di aree disciplinari, che ti forniranno una visione completa del funzionamento dell’economia e di tutte le sue sfaccettature.

Tra le materie principali della facoltà di economia troverai:

Microeconomia, materia che studia il comportamento dei singoli agenti economici e le loro interazioni con il mercato.

Macroeconomica, che invece analizza il funzionamento dell’economia e le interazioni che ha con la società in cui viviamo.

Matematica applicata all’economia e tutti gli strumenti necessari per analizzare e modellare i fenomeni economici.

Statistica applicata all’economia, per interpretare i dati economici che raccogliamo da studi specifici.

Diritto dell’economia, per studiare le norme giuridiche che regolano le attività economiche.

Economia aziendale, per analizzare il funzionamento delle imprese e la gestione delle risorse umane e del marketing.

Marketing e finanza, dove studierai i strumenti finanziari e tecniche di investimento, gestione delle strategie di marketing e la promozione di servizi e prodotti.

