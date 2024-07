Soluzioni Test Medicina 2024/2025

Sono da oggi pubbliche le domande e relative soluzioni del test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024/2025. Una fantastica notizia per tutti gli studenti che hanno affrontato il test di medicina.

Il test si è svolto in due tranches, la prima prova in data 28 maggio, mentre la seconda ed ultima il 30 luglio. In migliaia di aspiranti medici hanno partecipato ai test, candidandosi ad un posto per l’anno accademico 2024/2025. L’esame si è sviluppato sulle diverse aree tematiche di cultura generale, logica, chimica e fisica e matematica, mantenendo lo stesso livello di difficoltà degli anni precedenti.

Domande e soluzioni del Test di Medicina

Il MUR ha reso disponibili i documenti ufficiali contenenti domande e soluzioni del Test di Medicina e Chirurgia. Questo permette ai candidati di poter verificare le proprie risposte e di avere un’idea sul proprio punteggio. Di seguito puoi trovare i link ai test:

Gli studenti del quarto anno superiore che l’anno scorso hanno svolto il Test di Medicina e Chirurgia sono 2.592 e possono procedere direttamente all’immatricolazione. Per i restanti 12.524 posti disponibili i candidati che hanno svolto le prove di Maggio e Luglio dovranno attendere il 10 settembre, data in cui verrà resa pubblica la graduatoria nazionale.

Nel frattempo, in data 8 agosto verranno pubblicate le graduatorie anonime e, grazie alle soluzioni che potrai trovare sul nostro sito, potrai farti un’idea della posizione che hai guadagnato!

Avrai invece tempo fino al 2 settembre per indicare le preferenze di ateneo presso il quale vorresti frequentare il corso di laurea. Dal 18 settembre partirà il primo scorrimento in graduatoria.

Controlla il punteggio che hai ottenuto al Test di Medicina!

La pubblicazione delle domande e soluzioni del Test di Medicina rappresenta un importante momento per tutti i candidati. Grazie ai documenti che troverai sulla nostra pagina dedicata al Test di ammissione in Medicina avrai la possibilità di individuare già da oggi il tuo punteggio. Dovrai attendere l’8 agosto e probabilmente saprai già quale posizione in graduatoria hai raggiunto!

In bocca al lupo a tutti gli aspiranti medici per l’anno accademico 2024/2025.