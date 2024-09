Salute visiva e lavoro al pc. Come fare per evitare l’affaticamento

Le vacanze estive sono giunte al termine per la maggior parte degli italiani e settembre è sinonimo di routine e di ritorno alla normalità. Rientrare al lavoro può essere uno shock per i nostri occhi che durante la pausa estiva si erano disabituati agli schermi e allo stare davanti al pc per diverse ore.

L’uso del computer sul posto di lavoro ha raggiunto livelli record, con oltre il 75% dei lavoratori che ne utilizza uno come parte fondamentale del proprio lavoro quotidiano, e con un conseguente aumento significativo dei casi di affaticamento degli occhi, secchezza oculare, visione offuscata e mal di testa, solo per citarne alcuni. L’uso eccessivo degli schermi è stato anche collegato a un maggiore sviluppo della miopia: si stima infatti che oltre il 30% degli italiani sia miope, in gran parte a causa del numero di ore che trascorre davanti a un computer.

Come evitare che gli schermi danneggino gli occhi

Gli esperti di Clinica Baviera consigliano alcuni atteggiamenti da seguire durante il lavoro:

Mantenere una postura corretta

La prima cosa da fare per evitare di danneggiare gli occhi con lo schermo del computer è mantenere una buona postura. Questo farà in modo in modo di ridurre l’affaticamento degli occhi. Si dovrebbe stare seduti con la schiena dritta, i piedi appoggiati sul pavimento e lo schermo all’altezza degli occhi, evitando di piegare le spalle e abbassare lo sguardo.

La parte superiore dello schermo dovrebbe trovarsi all’altezza degli occhi o leggermente al di sotto di essi, in modo da consentire agli occhi di guardare verso il basso con un’angolazione comoda quando si osserva la parte centrale dello schermo. Quest’ultimo dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 50-70 cm, più o meno a un braccio di distanza. Se lo schermo è molto grande, è consigliabile aumentare un po’ la distanza. Anche l’inclinazione dello schermo è importante: dovrebbe essere leggermente inclinato all’indietro, di circa 10-20 gradi, in modo che la superficie si trovi sempre a un’angolazione comoda per gli occhi.

Usare la giusta illuminazione

L’uso continuo del computer può causare spasmi nei muscoli ciliari dell’occhio, rendendo difficile cambiare la messa a fuoco dagli oggetti vicini a quelli lontani. Questo fenomeno è noto come “accomodazione inadeguata” e può peggiorare nel tempo se non si adottano misure correttive. È importante quindi assicurarsi che l’illuminazione dell’ambiente di lavoro sia adeguata: non bisogna lavorare in una stanza buia con lo schermo come unica fonte di luce. Un’illuminazione buona e diffusa nella stanza completa la luce dello schermo, evitando riflessi e abbagliamenti; l’ideale sarebbe la luce naturale, ma se non è possibile è meglio utilizzare un’illuminazione indiretta simile a quella ambientale.

Fare pause regolari

Fare pause regolari è molto importante per mantenere una buona salute degli occhi. È importante muovere gli occhi in direzioni diverse per rilassare i muscoli e ridurne l’affaticamento. Un esercizio molto consigliato e utile proprio in questo senso è quello di guardare un oggetto a circa 6 metri di distanza ogni 20 minuti per circa 20 secondi.

Tenere gli occhi idratati

Come già detto, l’uso prolungato dei dispositivi provoca secchezza oculare, quindi, oltre a cercare di sbattere le palpebre più spesso, è bene anche idratare gli occhi. L’uso di lacrime artificiali può integrare la mancanza d’idratazione: si tratta di colliri che imitano la composizione delle lacrime naturali e aiutano a mantenere umida la superficie dell’occhio. È importante scegliere lacrime artificiali prive di conservanti, specie se devono essere usate frequentemente, e applicarle sempre secondo le istruzioni del prodotto.

Utilizzare occhiali con lenti antiriflesso

Se stare diverse ore al pc provoca mal di testa e nausea, allora è consigliabile indossare degli occhiali che abbiano delle lenti che filtrino la luce blu. Questi occhiali sono l’ideali per chi passa molte ore davanti agli schermi.

App che aiutano a fare pause dal pc

Esistono anche app come EyeLeo e Workrave, progettate per ricordare di fare pause regolari, o app come Focus Booster e Pomodone, che possono impostare allarmi per invitare a fare esercizi oculari come chiudere gli occhi, mettere a fuoco a distanze diverse e sbattere le palpebre più frequentemente. Ci sono anche app come Eye Care Plus e ProtectYourVision che offrono esercizi guidati per rafforzare i muscoli oculari e migliorare la concentrazione. Tutti questi ausili possono aiutare ad alleviare l’affaticamento visivo e a migliorare la resistenza degli occhi durante il lavoro prolungato davanti a uno schermo.

Andare da un ottico o oftalmologo

Infine, è importante sottoporsi a visite oculistiche regolari per individuare precocemente i problemi di vista. Se si riscontrano sintomi persistenti di stanchezza oculare, visione offuscata o mal di testa, è bene consultare uno specialista per ricevere raccomandazioni specifiche in modo tempestivo.