Le certificazioni della lingua inglese

La certificazione della lingua inglese non può mancare nel curriculum di chi desidera studiare all’estero. Uno dei requisiti fondamentali che occorre infatti possedere per studiare all’estero è la conoscenza di una o più lingue. Ciò che viene richiesto comunemente, è una certificazione che attesta la conoscenza della lingua del paese nel quale si decide di intraprendere o approfondire i propri studi universitari o più in generale della lingua inglese.

Ci sono diverse tipologie di test e certificazioni delle lingue. In base alla tipologia di studi intrapresi nei vari paesi del mondo, un tipo di certificazione sarà più adatta di un’altra.

La certificazione della lingua inglese per esempio, che di fatto è la lingua più comunemente utilizzata all’estero soprattutto in ambito lavorativo, è richiesta nella maggioranza delle università ed in tutte le business school.

Le certificazioni di inglese

Esistono diverse tipologie di certificazione della lingua inglese indispensabili per studiare in Gran Bretagna, negli Stati Uniti o in altri paesi del mondo.

TOEFL

Quella più conosciuta e richiesta è il TOEFL – Test of English as a Foreign Language – un esame che presuppone una conoscenza medio-alta della lingua inglese e che richiede circa 2 mesi di preparazione. Il TOEFL è richiesto a tutti gli studenti stranieri per l’ammissione a un corso di studio negli Stati Uniti, in Australia e in vari paesi nel mondo.

Recentemente è stato lanciato un nuovo formato di test TOEFL in versione iBT – Internet Based Test – utilizzato in Italia, sostituisce la versione precedente CBT o Computer Based Test e PBT Paper Based Test. La tassa di iscrizione per la certificazione della lingua inglese TOEFL ammonta a 155 dollari. La nuova versione del test iBT dura circa 4/5 ore ed è composta da quattro sezioni: listening, reading, speaking e writing.

Tutte le informazioni sul test TOEFL e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito ETS, l’organizzazione statunitense che amministra il test.

IELTS

Un’altra valida certificazione della lingua inglese è il test IELTS – International English Language Testing System – nella maggior parte delle volte richiesto per l’iscrizione nelle università inglesi e americane. Lo IELTS è stato sviluppato dal British Council in partnership con IELTS Australia e University of Cambridge ESOL. Spesso i candidati che ottengono alti risultati, sono particolarmente ricercati da università e aziende nei paesi di lingua inglese.

La certificazione della lingua inglese tramite il GRE – Grauate Record Examinations – è richiesta invece nel caso di Master e dalla maggior parte dei dottorati. Si tratta di un test che dura 5 anni e composto da 3 sezioni, quella verbale, quantitativa e analitica. Al test generale poi si possono aggiungere i subject test, richiesti da alcuni Master e riferiti a materie specifiche.

GMAT

Infine, un’altra certificazione della lingua inglese è il GMAT, un test standardizzato per l’ammissione ai programmi MBA. Il GMAT è un esame che si sostiene al computer e livella le difficoltà delle domande automaticamente a seconda della preparazione del candidato. Il punteggio finale varia da un minimo di 200 ad un massimo di 800 punti ed è interessante sapere che i due terzi dei candidati in tutto il mondo ottengono un punteggio medio tra 400 e 600 punti.

