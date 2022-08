Le 10 migliori città universitarie del 2023 in giro per il mondo

Sempre più studenti lasciano l’Italia per intraprendere un’esperienza di studio all’estero. Uno dei nostri articoli precedenti elenca già una serie di vantaggi che quest’avventura può offrire. Tuttavia, vale la pena aggiungere e sottolineare che, ad oggi, un’esperienza di questo tipo rappresenta un ottimo biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro. Ma quali sono le migliori città universitarie per studiare fuori dall’Italia?

Scopriamole insieme!

Le migliori città universitarie per studiare all’estero

Ancora una volta ci siamo basati sulla classifica del QS World University Rankings per scoprire quali sono le migliori città universitarie in cui studiare nel 2023.

In questo caso, il ranking prende in considerazione diversi indicatori. Tra i più significativi abbiamo i pareri dei vari studenti; la possibilità di trovare lavoro dopo gli studi; il livello di desiderabilità e il costo della vita.

Dopo le precisazioni, siamo pronti per scoprire dove studiare all’estero!

Londra, Regno Unito; Monaco di Baviera, Germania; Seoul, Corea del Sud; Zurigo, Svizzera; Melbourne, Australia; Berlino, Germania; Tokyo, Giappone; Parigi, Francia; Sidney, Australia; Edimburgo, Scozia.

Perché studiare a Londra

Londra scala la classifica su base mondiale per quanto riguarda le migliori città universitarie in cui studiare. Non risulta essere poi una grande sorpresa, considerando che ospita 18 università, alcune delle quali sono considerate fra le migliori università del mondo. Fra queste, infatti, abbiamo l’Imperial College London (al settimo posto nella classifica mondiale delle migliori università), l’University College London (all’ottavo posto) e il King’s College London.

Ma oltre il prestigio di cui godono le sue università, per quali altri motivi vale la pena studiare a Londra?

Sicuramente la capitale del Regno Unito non è la scelta più economica per gli studenti universitari che decidono di studiare nel Paese, ma è anche vero che gode di maggiori vantaggi rispetto alle altre città inglesi.

Londra, infatti, accoglie moltissimi studenti provenienti da ogni parte del mondo: la multiculturalità, soprattutto in ambito universitario, è molto apprezzata da tutti gli studenti. Un ambiente così diversificato stimola molto la curiosità dei giovani e arricchisce di gran lunga il loro bagaglio culturale.

Inoltre, la città offre una grande quantità di opportunità agli studenti che hanno la possibilità di trovare un lavoro dignitoso anche durante gli studi.

In più, gli studenti delle università londinesi sono fra quelli che sicuramente non potranno trovare mai un momento in cui annoiarsi: la città è piena di attrazioni e la vita notturna è assicurata grazie alla grande quantità di locali e bar in cui la comunità studentesca si riversa per staccare un po’ la spina.

Insomma, Londra è una città che può offrire molte opportunità per una carriera futura e che rappresenta un motivo di stimolo per tutti i giovani studenti.

Se stai pensando di andare a studiare in Inghilterra, ti consigliamo di consultare il nostro articolo per trovare tutte le informazioni utili per intraprendere la tua fantastica esperienza!

Perché scegliere Monaco e la Germania

Al secondo posto nella classifica delle migliori città universitarie in cui studiare nel 2023 troviamo Monaco, in Germania.

La meravigliosa città bavarese riesce a scalare la classifica soprattutto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Effettivamente, Monaco è molto più economica rispetto alle altre città universitarie europee, ma questo non significa che la città faccia sconti su altro. Infatti, l’alta possibilità di trovare lavoro è accostata all’alto livello di qualità della vita di cui la città gode.

Per quanto riguarda il fronte economico, Monaco non è solo molto accessibile per quanto riguarda i costi dell’università, ma anche per quelli che si riferiscono al costo della vita in generale.

Infatti, nella maggior parte delle università pubbliche della Germania, gli studenti non devono pagare le tasse universitarie. In più, la capitale bavarese offre alti standard di vita a costi contenuti e ampiamente accessibili.

Per quanto riguarda le opportunità lavorative, Monaco si classifica tra le quindici città del mondo per attività datoriali. La città, effettivamente, è un forte polo per gli affari non solo in Germania, ma anche in Europa. Essendo sede di grandi aziende molto importanti, essa garantisce ottime opportunità per gli studenti di ogni settore.

Anche per quanto riguarda Berlino, al sesto posto tra le migliori città universitarie per il 2023, le tasse sono molto basse o quasi inesistenti nelle università pubbliche. Tuttavia, rispetto a Monaco, il costo della vita è più alto. Tuttavia, si può affermare che l’investimento ha buone possibilità di essere ripagato: le prospettive di lavoro per i laureati a Berlino sono molto alte. In settori più profittevoli della capitale sono quelli della sanità, dell’ingegneria e dell’IT.

Se stai pensando di andare a studiare in Germania, ti consigliamo il nostro articolo per conoscere tutte le informazioni per intraprendere questa fantastica esperienza!

Una grande scoperta: Seoul

Seoul ha scalato ben sette posizioni nella classifica del QS World University Rankings negli ultimi anni.

Un ottimo punteggio per quanto riguarda la capitale sud-coreana si basa sull’accessibilità nel mondo del lavoro. Questo è dato dal fatto che le università di Seoul intrattengono numerosi accordi con importanti datori di lavoro nazionali e internazionali.

Questa grande capitale gode, inoltre, di un’ottima reputazione a livello universitario: ben venti università di Seoul compaiono nella classifica delle università migliori del mondo per il 2023.

Per quanto riguarda il versante economico, Seoul ha dei costi universitari ragionevoli. Tuttavia, il costo della vita è tutt’altro che economico ma, comunque, molto più basso rispetto alle altre città studentesche asiatiche come, ad esempio, Tokyo.

Parlando, invece, di vantaggi sotto il punto di vista lavorativo, possiamo dire che la città rappresenta un’ottima opportunità soprattutto per gli studenti delle tecnologie high-tech. In ogni caso, Seoul è una delle città finanziariamente più competitive al mondo e le sue università guidano gli studenti in modo impeccabile per inserirli gradualmente nel mondo del lavoro.

Zurigo: per chi non vuole allontanarsi troppo

Zurigo ospita la nona università migliore del mondo: essa ha il punteggio più alto tra quelli degli atenei dell’Europa continentale ed è anche quella che risulta avere le migliori prestazioni dopo quelle degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Nonostante il costo della vita sia abbastanza alto, Zurigo ripaga gli studenti con delle basse tasse universitarie che la rendono più accessibile rispetto alle città degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Australia.

Si sa, la Svizzera è una grande potenza economica e, dal canto suo, Zurigo è uno dei principali poli finanziari. Per questo motivo, le opportunità lavorative abbondano, soprattutto se si parla di studenti che intraprendono gli studi in ambito finanziario. Per loro non dovrebbe essere così difficile trovare lavoro nelle banche, nel settore contabile, fiscale, della consulenza aziendale e della gestione patrimoniale.

Zurigo, in più, offre molte opportunità per gli studenti in ingegneria, media, salute, commercio, istruzione e architettura.

Studiare oltreoceano: l’Australia

Quest’anno l’Australia ospita ben due città fra le migliori mete universitarie del 2023: Melbourne e Sidney, rispettivamente al quinto e al nono posto.

Melbourne ospita una comunità studentesca fra le più diversificate al mondo. Nelle sue università si contano, infatti, circa 94.000 studenti internazionali.

Sembra che Melbourne non presenti alcuno svantaggio fino a quando non si arriva a parlare del costo della vita. Come per la maggior parte delle città australiane, anche qui abbiamo tasse molto alte. Tuttavia, il costo della vita degli studenti può variare considerevolmente in base al fatto che essi vivano negli alloggi dei campus o in un appartamento privato.

Nonostante questo, gli studenti hanno la possibilità di lavorare durante gli studi: i datori di lavoro permettono ai giovani studiosi di gestire il proprio tempo con orari di lavoro ridotti. Questo permette sia di sostenere molti costi che di avere una consistente esperienza lavorativa sul curriculum anche prima della laurea.

Anche per quanto riguarda Sidney, quest’anno al nono posto tra le migliori città universitarie a livello mondiale, si può parlare di un altissimo costo della vita contrastato però dalla sua grande attrattività sia sotto il punto di vista dello stile di vita che dal punto di vista delle opportunità lavorative.

Infatti, Sidney è stata valutata una delle dieci città più vivibili del pianeta e, inoltre, rappresenta il centro finanziario ed economico più importante dell’Australia. In più, essa ospita ben cinque università che appaiono nella classifica delle migliori università del mondo per il 2023. Di queste, due appaiono anche nella top 50 a livello globale.

Alcuni dei settori più prosperosi in cui fare carriera a Sidney sono quello turistico, dell’industria, dell’agricoltura, della sanità, della scienza e della tecnologia.

Tokyo: per chi ama il caos delle grandi città

Tokyo è la seconda città asiatica tra le migliori mete universitarie del mondo con le sue dodici università presenti nella classifica delle università più illustri a livello globale. Paradossalmente, il colosso asiatico ha una comunità studentesca internazionale molto proporzionata. Questo potrebbe essere l’ideale per coloro che vogliono immergersi del tutto nella cultura asiatica senza vivere nel melting pot studentesco.

Per quanto riguarda le aspettative di carriera, Tokyo rappresenta una grande opportunità: è uno dei tre principali poli finanziari del mondo dopo New York e Londra. Chi decide di studiare in questa città ha tantissime opportunità di impiego in tutti i settori: dall’alta tecnologia alla finanza e alla medicina, passando per tutti i lavori che riguardano i trasporti e il commercio in tutte le sue forme.

Le università di Tokyo offrono, inoltre, invidiabili opportunità di tirocinio che rappresentano un elemento vincente del proprio curriculum per trovare lavoro in tutto il mondo.

Indiscutibilmente tra le migliori città universitarie: Parigi

La capitale francese è sempre stata presente nella top 10 delle migliori città universitarie del mondo e, a quanto pare, non si è smentita neanche quest’anno.

La capitale dell’amore, oltre a essere sempre apprezzata per la sua bellezza e per la sua cultura, è molto ambita anche per le grandi prospettive lavorative che può offrire. Infatti, i laureati delle università francesi sono sempre visti con buon occhio da parte dei datori di lavoro sia a livello nazionale che internazionale.

Per quanto riguarda il costo della vita, questo è ovviamente molto alto, ma è compensato dalle basse tasse universitarie.

Ultima ma non meno importante: Edimburgo

Edimburgo si aggiudica la seconda posizione tra le migliori città universitarie del Regno Unito per la settima volta consecutiva. Non a caso, la sua università è al quinto posto fra le migliori inglesi e al quindicesimo posto nella classifica mondiale.

Come per ogni città del Regno Unito, anche Edimburgo non spicca per avere un costo della vita economico. Anche le tasse universitarie sono molto salate, soprattutto da quando il Paese è uscito dall’Unione Europea. Effettivamente, studiare nelle università inglesi dopo la Brexit è diventato molto impegnativo a livello finanziario, ma questo non sembra essere un motivo sufficientemente valido per non essere scelte dagli studenti.

Per quanto riguarda, invece, le opportunità lavorative che questa stupenda città offre, queste sono molto variegate: ogni studente ha un’alta possibilità di trovare lavoro indifferentemente dal settore di riferimento.