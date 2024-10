Medicina a Crotone, via alle lezioni il 14 ottobre

A Crotone sta nascendo il terzo polo medico della Calabria, dopo che gli ispettori dell’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) hanno dato il via libera all’avvio delle lezioni. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, frutto della collaborazione tra l’Università della Calabria (UniCal) e l’Università Magna Graecia (UMG) di Catanzaro, partirà il 14 ottobre nelle strutture messe a disposizione dal Comune di Crotone. Un’importante passo avanti per la Calabria, che vede nascere un progetto ambizioso ed innovativo che mira ad aumentare il livello della sanità nella regione del sud.

La medicina protagonista di un progetto ambizioso ed innovativo

Il corso di laurea di Medicina e Chirurgia di Crotone si distingue per la sua particolare attenzione verso le tecnologie e la didattica interattiva. Gli studenti, infatti, avranno a disposizione per le lezioni aule multimediali, laboratori di ultima generazione dotati di strumenti all’avanguardia.

Tramite questo progetto ambizioso ed innovativo, si mira a formare dei medici altamente qualificati e che sapranno rispondere alle esigenze del sistema sanitario in continua evoluzione. L’attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Crotone vedrà ripercussioni positive anche su tutto il territorio crotonese, che vede l’opportunità di rafforzare il sistema sanitario. Inoltre la presenza di un’università arricchirà inevitabilmente il tessuto culturale e sociale attraendo nuovi docenti, studenti e professionisti.

Crotone come città universitaria

Con l’avvio del corso, Crotone si inserisce nel mondo universitario calabrese accompagnando le già note università di Cosenza e di Catanzaro. Il comune ha già messo a disposizione due aule didattiche e un laboratorio di Istologia e Anatomia, dotati di apparecchiature multimediali innovative e microscopi elettronici, garantendo qualità e mezzi di studio al passo con i tempi.

Uno degli strumenti più innovativi che il corso di Medicina a Crotone può vantare è il tavolo anatomico 3D. Questo strumento, sviluppato su una base tecnologica molto avanzata, permette agli studenti di simulare le operazioni in un ambiente completamente virtuale ed interattivo. In questo modo gli alunni potranno approfondire le conoscenze anatomiche e fare pratica.

Il ruolo di UniCal e UMG

L’Università della Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro hanno lavorato a stretto contatto per dare vita a questo progetto, mettendo insieme le proprie risorse. L’UniCal si è dedicata completamente all’allestimento delle aule e laboratori con materiale didattico e tecnologie, mentre l’UMG ha contribuito nella definizione del programma formativo e della selezione corpo docenti.

Ma non è solo grazie ai due atenei calabresi, infatti la Regione Calabria ha sostenuto l’iniziativa fin dal primo momento, mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo. Il Comune di Crotone invece, come già detto, ha messo a disposizione le strutture, impegnandosi a garantire gli spazi necessari.

L’avvio del corso di medicina segna un nuovo inizio per Crotone

Crotone, con l’avvio del corso di medicina, taglia un nuovo traguardo di grande importanza, sia per la città, che per la regione che per l’intero sistema universitario italiano. Il nostro paese, infatti, potrà contare sulla formazione di figure mediche competenti e all’avanguardia, pronti alle sfide future professionali. Ora, la città calabrese, diventa un simbolo di rinascita per l’intera regione, che spesso è vista come un posto dalle limitate opportunità. L’auspicio è che quindi questo sia solo il primo passo e che in futuro si possa pensare alla creazione di un vero e proprio centro universitario con l’attivazione di altri corsi di laurea.

In un mondo che continua a correre verso l’innovazione, Crotone, con la sua nuova facoltà di medicina, si inserisce nella corsa, investendo sui giovani e sul futuro della propria regione.