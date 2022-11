La laurea in Scienze della nutrizione prepara profili professionali con competenze nel settore alimentare a vari livelli.

Da un lato questi percorsi forniscono, infatti, le conoscenze per valutare la qualità, la composizione e la sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano. Dall’altro mettono nelle condizioni di poter valutare i bisogni nutrizionali e gli stati di malnutrizione – sia in eccesso che in difetto – di gruppi e singoli individui, nonché di progettare e realizzare programmi di educazione alimentare.

La laurea in Scienze della nutrizione, quindi, è adatta sia per chi sogna un futuro in laboratorio sia per chi aspira a diventare nutrizionista.

Nel valutare la possibilità di intraprendere questo itinerario formativo occorre, però, tenere presente che il nutrizionista è una figura molto diversa da quelle del dietologo e del dietista. Mentre il dietologo è un laureato in Medicina e chirurgia e il dietista ha una laurea del gruppo delle professioni sanitarie, il nutrizionista non ha una formazione prevalentemente medico-sanitaria bensì biologica.

Ciò implica l’impossibilità di diagnosticare patologie legate all’alimentazione ed eventualmente prescrivere farmaci per curarle, come può fare il dietologo essendo un medico. Così come quella di impostare regimi alimentari terapeutici, cosa che è permessa, invece, al dietista.

Laurea in Scienze della nutrizione: le tipologie di corsi

Poiché non esiste un corso di primo livello specifico, il cammino per conseguire una laurea in Scienze della nutrizione comincia con l’iscrizione a uno dei corsi afferenti alle classi triennali di:

Biotecnologie (L-2) ;

; Scienze biologiche (L-13) ;

; Scienze e tecnologie alimentari (L-26) ;

; Professioni sanitarie tecniche (L-SNT/3), limitatamente al corso di laurea in Dietistica.

Solo dopo aver ottenuto una di queste lauree è possibile immatricolarsi ai corsi magistrali afferenti alla classe di Scienze della nutrizione umana (LM-61).

In alcune università, tuttavia, sono considerati titoli di accesso ai percorsi della classe LM-61 anche le lauree delle classi triennali di:

Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29);

Professioni sanitarie della prevenzione (L-SNT/4), ma solo per i corsi di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

In questi casi è comunque richiesto anche il possesso di un determinato numero di crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari.

I corsi di laurea in Scienze della nutrizione di secondo livello sono in molte sedi a numero programmato. Per potervi accedere, quindi, è necessario superare un test d’ammissione.

Laurea in Scienze della nutrizione: cosa si studia

L’itinerario didattico dei corsi di laurea in Scienze della nutrizione abbraccia una serie di discipline scientifiche appartenenti alle aree biologica, medica, chimica e agraria.

Tra le materie di area biologica si affronta lo studio di quelle appartenenti, in particolare ai settori scientifico-disciplinari di:

Fisiologia;

Farmacologia;

Biochimica;

Biologia molecolare;

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;

Biologia applicata.

Mentre per quanto riguarda gli insegnamenti dell’area medica, essi ricadono nei seguenti settori:

Microbiologia e microbiologia clinica;

Medicina interna;

Gastroenterologia;

Endocrinologia;

Pediatria generale e specialistica;

Igiene generale e applicata;

Scienze tecniche dietetiche applicate.

Tra le discipline di ambito chimico si approfondiscono, invece, Chimica analitica, Chimica organica e Chimica degli alimenti. E per il settore agrario si studiano Chimica agraria, Scienze e tecnologie alimentari e Microbiologia agraria.

I piani di studio includono, inoltre, una serie di discipline complementari di varie aree come quella giuridica, quella psicologica, quella informatica e quella economico-statistica. Nel dettaglio, si affrontano:

Informatica;

Diritto privato;

Diritto agrario;

Scienze merceologiche;

Diritto commerciale;

Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;

Statistica sociale;

Psicologia generale.

I percorsi didattici dei corsi di laurea in Scienze della nutrizione forniscono anche competenze di lingua inglese e prevedono lo svolgimento di un periodo di stage o tirocinio curricolare.

Gli sbocchi professionali

Le prospettive occupazionali della laurea in Scienze della nutrizione riguardano lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo di prodotti alimentari ad alto impatto nutrizionale o pensati per particolari tipi di alimentazione indirizzati a fini medici speciali.

I laureati potranno occuparsi anche del controllo di qualità degli alimenti destinati al consumo umano, nonché dell’analisi della loro sicurezza e della loro conformità alle normative vigenti. Così come potranno essere impiegati nella valutazione delle qualità nutrizionali e sensoriali degli alimenti stessi e delle loro modificazioni a seguito di processi tecnologici e biotecnologici.

La laurea in Scienze della nutrizione permette di occuparsi, inoltre, di analisi della biodisponibilità dei nutrienti in alimenti e integratori alimentari e degli effetti correlati alla loro assunzione.

I contesti nei quali svolgere le suddette funzioni sono aziende alimentari e farmaceutiche, istituzioni che si occupano di sicurezza alimentare ed enti deputati al controllo degli effetti dell’alimentazione sulla salute umana.

La professione di nutrizionista

Con la laurea in Scienze della nutrizione è possibile esercitare la libera professione. Dopo il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione occorrerà effettuare l’iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi.

La laurea magistrale della classe LM-61 dà accesso alla sezione A dell’albo stesso e permette di esercitare la professione di biologo nutrizionista.

Il nutrizionista è uno specialista dell’alimentazione che opera per la diffusione di una corretta educazione alimentare, elaborando regimi bilanciati in grado di soddisfare i bisogni nutrizionali di soggetti sani.

Clicca qui per scoprire quali sono le università italiane che offrono il corso di laurea in Scienze della nutrizione