Facoltà di Giurisprudenza, tutto quello che c’è da sapere

La facoltà di Giurisprudenza (LMG01), è un corso di laurea a ciclo unico con durata di 5 anni. Intraprendere questo percorso di studi vuol dire anche intraprendere un viaggio nel mondo del diritto e delle leggi che regolano il nostro paese. La Giurisprudenza, infatti, è lo studio del diritto e della giustizia, chi sceglie questa branca di studi inizierà un percorso formativo che aprirà le porte ad una vasta gamma di professioni.

La facoltà di Giurisprudenza ti fornirà una conoscenza approfondita del sistema giuridico italiano ed internazionale, approfondendo leggi e diritti che regolano i rapporti tra individui, aziende e privati. Lo studio verterà anche su competenze trasversali come analisi, abilità nel solving problem, pensiero critico e mediazione, sviluppando le competenze da adottare durante il lavoro.

L’accesso alla facoltà di Giurisprudenza

L’accesso alla facoltà di Giurisprudenza è libero, chiunque, in possesso di un diploma liceale, può iscriversi al corso di Laurea. Ma è presente un esame di verifica delle competenze di base, al fine di fornire un feedback al candidato.

Il test che verrà svolto sarà il TOLC-SU, un test sviluppato da CISIA e strutturato in diverse sezioni, possiamo trovare:

Comprensione del testo : verrà valutata l’abilità nel leggere e nel comprendere testi di diverse nature.

: verrà valutata l’abilità nel leggere e nel comprendere testi di diverse nature. Conoscenza e competenze linguistiche : per verificare le competenze grammaticali e lessicali.

: per verificare le competenze grammaticali e lessicali. Ragionamento e logica: in quest’area verrà esaminata l’abilità nel problem solving e capacità logiche.

Nonostante ci sia un test all’inizio dei corsi, questo non sarà un ostacolo per la tua ammissione al percorso formativo. Il test verrà utilizzato solo al fine di comprendere il livello di preparazione in determinate aree ritenute importanti per questa facoltà. Nel caso non venga passato il test, o solamente determinate aree, all’alunno verrà attribuito un debito OFA, che dovrà essere recuperato entro la fine del primo anno accademico.

Sappiamo che l’accesso a Giurisprudenza è a numero aperto, ma superare il TOLC-SU ti darà modo di rimanere concentrato sul programma formativo offerto dalla facoltà invece di dover stare a pensare al recupero dei debiti OFA. Al fine di prepararti come si deve, ti consigliamo di svolgere le nostre prove d’esame, ricevendo un feedback immediato scoprendo le aree che dovresti migliorare.

Percorso formativo multidisciplinare

Il percorso formativo della facoltà di Giurisprudenza è articolato e completo, guidandoti ed istruendoti nelle diverse aree del diritto in tutte le sue sfaccettature. Tra le materie più importanti di diritto possiamo trovare:

Diritto pubblico : disciplina che studia l’organizzazione e diritti di Stato e cittadini.

: disciplina che studia l’organizzazione e diritti di Stato e cittadini. Diritto processuale : dove si studiano le regole da stabilire nei processi.

: dove si studiano le regole da stabilire nei processi. Diritto internazionale : regola rapporti tra Stati ed enti internazionali.

: regola rapporti tra Stati ed enti internazionali. Diritto commerciale : per definire i diritti e leggi sulle imprese ed attività commerciali.

: per definire i diritti e leggi sulle imprese ed attività commerciali. Diritto del lavoro: vengono studiato i diritti di lavoratori e datori di lavoro.

Ma il corso non si limiterà solamente allo studio dei diritti, infatti il piano di studi prevede anche l’insegnamento di economia, storia, filosofia e sociologia. Questi corsi ti offriranno una visione completa del contesto sociale ed economico in cui ti trovi, o che stai analizzando.

In più, seguendo i corsi, avrai la possibilità anche di accrescere le tue competenze trasversali, fondamentali per avere successo nel mondo professionale. Svilupperai ottime capacità di analisi e solving problem, imparerai ad utilizzare un pensiero critico e valutare le argomentazioni individuando le fallacie logiche e costruendo ragionamenti solidi. La comunicazione verrà sviluppata al massimo, al fine di riuscire a comunicare in modo chiaro e persuasivo, rafforzando le capacità di gestire conflitti e raggiungere accordi vantaggiosi per tutte le parti coinvolte.

Quali sbocchi lavorativi offre la facoltà di Giurisprudenza?

La facoltà di Giurisprudenza apre le porte ad una vasta gamma di professioni, sia in ambito pubblico che privato. Tra gli sbocchi lavorativi più comuni possiamo trovare:

Avvocato : che difende i diritti dei clienti in tribunale.

: che difende i diritti dei clienti in tribunale. Magistrato : amministra la giustizia come giudice.

: amministra la giustizia come giudice. Notaio : stipula atti pubblici e privati garantendone l’autenticità.

: stipula atti pubblici e privati garantendone l’autenticità. Funzionario pubblico : lavora nelle amministrazioni pubbliche, coprendo la figura di giurista, dirigente o funzionario amministrativo.

: lavora nelle amministrazioni pubbliche, coprendo la figura di giurista, dirigente o funzionario amministrativo. Consulente legale : fornisce consulenze legali, sia in ambito pubblico che privato.

: fornisce consulenze legali, sia in ambito pubblico che privato. Docente universitario: per insegnare diritto nelle università.

Lavorare in questo ambito del diritto e legalità è una missione più che un lavoro, un impegno per la giustizia, equità e tutela dei diritti di tutti. Come giurista avrai il potere di fare la differenza nella vita di molte persone, difendendo i deboli e promuovendo l’uguaglianza, contribuendo alla costruzione di un mondo migliore.

Costruisci il tuo futuro da oggi!

Se hai da sempre la vocazione di fare giustizia, se hai a cuore i diritti delle persone e sei dotato di una mente analitica allora la facoltà di Giurisprudenza potrebbe essere la scelta migliore per il tuo futuro universitario e lavorativo.

Inizia a prepararti per il TOLC-SU e rimani aggiornato sulle ultime novità del settore.

Clicca qui per iniziare il tuo percorso verso Giurisprudenza!