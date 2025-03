Le migliori università di Psicologia in Italia, la classifica QS 2025

Quali sono le migliori università di Psicologia in Italia? Se stai considerando di intraprendere un percorso di studi in Psicologia, è fondamentale che tu conosca gli atenei che offrono le migliori opportunità formative. Per tua fortuna, anche quest’anno QS World University Ranking ha pubblicato la sua classifica by Subjects, ossia per disciplina, dove stila una lista dei migliori atenei a livello internazionale.

Andiamo a esplorare quali sono le performance delle facoltà di Psicologia nelle università italiane, analizzando i criteri di valutazione, posizioni e le peculiarità.

Cos’è QS World University Ranking by Subject?

Per iniziare, è bene che tu sappia che QS World University Ranking è una delle classifiche universitarie più autorevoli a livello internazionale. Quella del 2025 è la sua quindicesima edizione, nella quale ha valutato più di 5.000 istituzioni accademiche provenienti da tutto il mondo.

Il QS World University Ranking by Subject è invece la classifica che analizza le performance in specifiche aree disciplinari, come ad esempio Psicologia. La valutazione si basa su diversi indicatori chiave, tra cui:

Reputazione Accademica : misurata attraverso sondaggi tra accademici di tutto il mondo.

: misurata attraverso sondaggi tra accademici di tutto il mondo. Reputazione tra i Datori di Lavoro : basata sull’opinione di recruiter internazionali riguardo alla preparazione dei laureandi.

: basata sull’opinione di recruiter internazionali riguardo alla preparazione dei laureandi. Citazioni per Pubblicazione : indicatore dell’impatto della ricerca prodotta dall’università.

: indicatore dell’impatto della ricerca prodotta dall’università. H-Index : misura della produttività e dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche.

: misura della produttività e dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche. International Research Network (IRN): valuta la collaborazione internazionale nella ricerca.

La top 3 delle università italiane in Psicologia nel QS World University Ranking by Subject

Nella classifica QS World University Ranking by Subjects 2025 sono state riconosciute ben undici università italiane per la disciplina di Psicologia. Di queste, tre si sono distinte posizionandosi nella top 100 mondiale.

Università La Sapienza di Roma 63ª posizione mondiale. Università di Padova 69ª posizione mondiale. Università di Bologna 90ª posizione mondiale.

In prima posizione, troviamo quindi La Sapienza, una delle università più grandi e antiche d’Europa. Nella classifica QS 2025, questa istituzione ha ottenuto ottimi risultati non solo in Psicologia, ma anche in altre discipline, confermando il suo primato mondiale in Classic and Ancient History e quello nazionale in Arts & Humanities e Natural Sciences.

A scalare, in seconda posizione in Italia, troviamo l’Università di Padova, che si classifica al 69° posto per le migliori università di Psicologia. L’ateneo, noto per la sua eccellenza in diverse discipline, raggiunge anche la 99ª nella macro-area Life Sciences & Medicine e si posiziona nella top 100 globale di Agricoltura e Fisica.

Al 3° posto in Italia troviamo l’Alma Mater Studiorum di Bologna, che si classifica 90ª tra le migliori università di Psicologia nel mondo. A livello generale l’ateneo ha guadagnato ben 21 posizioni rispetto all’edizione precedente, confermandosi una delle più importanti istituzioni accademiche nel nostro paese. Inoltre, è prima in Italia per Reputazione Accademica e Sostenibilità.

Le altre università italiane nella classifica delle migliori università di Psicologia

Oltre alle tre eccellenze sopra menzionate, QS by Subject 2025 vede comparire altre otto istituzioni italiane nella classifica mondiale di Psicologia:

L’Italia eccellenza nel panorama internazionale

Anche se nessun ateneo italiano figura nella top 50 globale, le nostre istituzioni mantengono una solida presenza nella scena mondiale, con La Sapienza, Pavia e Bologna nella top 100. Questa è una dimostrazione che In Italia è possibile accedere a istituzioni di grande valore accademico nel campo della Psicologia, senza dover necessariamente trasferirsi all’estero.

Inoltre, la presenza di 11 atenei italiani nella classifica QS delle migliori università di Psicologia al mondo, testimonia una crescita costante nella formazione di esperti nel nostro Paese. Gli istituti accademici italiani infatti puntano sempre di più sulla ricerca, sull’internazionalizzazione e sulla qualità dell’insegnamento, con il fine di offrire ai futuri psicologi un percorso accademico di qualità.

Quale università di Psicologia scegliere?

La classifica QS by Subject 2025 è un ottimo alleato per valutare quale università scegliere per frequentare il corso di Psicologia. Tuttavia, nella tua ricerca è bene che tu tenga in considerazione anche di altri fattori, come:

Reputazione e altri ranking : la classifica QS è un importante punto di riferimento, ma è utile anche fare un confronto con altri ranking (ad esempio CENSIS) e leggere qualche opinione condivisa da alunni o ex-alunni.

: la classifica QS è un importante punto di riferimento, ma è utile anche fare un confronto con altri ranking (ad esempio CENSIS) e leggere qualche opinione condivisa da alunni o ex-alunni. Specializzazioni che gli atenei offrono : alcune università eccellono in determinati settori della Psicologia, come la Psicologia Clinica o la Psicologia Clinica o quella Cognitiva. Verifica i piani di studio per capire quali corsi si allineano di più ai tuoi interessi.

: alcune università eccellono in determinati settori della Psicologia, come la Psicologia Clinica o la Psicologia Clinica o quella Cognitiva. Verifica i piani di studio per capire quali corsi si allineano di più ai tuoi interessi. Stage e collegamenti post laurea : alcune università hanno partnership con aziende, ospedali, scuole e centri di ricerca, offrendo maggiori opportunità di tirocinio e inserimento lavorativo dopo il conseguimento della laurea.

: alcune università hanno partnership con aziende, ospedali, scuole e centri di ricerca, offrendo maggiori opportunità di tirocinio e inserimento lavorativo dopo il conseguimento della laurea. Ubicazione e costi: vivere a Roma o Bologna può essere molto più costoso del previsto. Fai una valutazione dei costi possibili, considerando anche il costo della vita e l’opportunità di borse di studio. O in alternativa, prendi coscienza delle università telematiche che offrono questo corso di studi nella propria offerta formativa.

Sebbene le università italiane non siano ai vertici globali per la facoltà di Psicologia, vediamo come mettono a disposizione percorsi formativi di alta qualità, distinguendosi a livello internazionale.

Se il tuo sogno è quello di diventare Psicologo, l’Italia offre numerose opportunità per intraprendere questo percorso, senza doversi trasferire all’estero. La chiave è scegliere l’università che meglio risponde alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi futuri.