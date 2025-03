Open Days all’Accademia di Belle Arti di Venezia 11 e 12 marzo

Se l’arte è la tua passione e hai sempre sognato di studiarla in un luogo immerso tra storia, cultura e innovazione allora segnati queste date: 11 e 12 marzo 2025. Sono i giorni degli Open Days dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, un’occasione imperdibile per chi desidera entrare in contatto con il mondo dell’arte e della formazione artistica di alto livello. Partecipare agli Open Days vuol dire vivere da vicino l’accademia, esplorando le sue aule e laboratori e iniziare a conoscere docenti e studenti.

Ma le attività non finiscono qui, infatti oltre agli Open Days, l’Accademia di Belle Arti di Venezia propone anche i Walk Around, brevi visite informali organizzate durante tutto l’anno accademico, per presentare strutture e le attività a tutti i nuovi interessati.

L’Accademia di Belle Arti di Venezia

L’Accademia di Belle Arti (ABA) di Venezia è una delle istituzioni artistiche più prestigiose e antiche d’Italia. Fondata nel 1750, ha visto passare per le sue aule diversi artisti di fama internazionale, fino ad arrivare al giorno d’oggi, dopo essersi rinnovata e adattata nel tempo. La sede è situata lungo la Fondamenta delle Zattere, in un edificio storico del 500. Questo è uno dei quartieri più vivaci e artistici di Venezia, dove è possibile trovare alcune delle istituzioni culturali più importanti d’Italia, come il Museo Vedova, la Collezione Peggy Guggenheim e tanto altro.

Studiare all’ABA di Venezia non vuol dire solo seguire le lezioni e partecipare a laboratori, ma vivere immersi in un ambiente dove si respira l’arte in ogni sua sfaccettatura.

Open Days, scopri l’offerta formativa

Gli Open Days dell’ABA di Venezia sono pensati per chi sta valutando di intraprendere un percorso di studi artistico e vuole avere tutte le informazioni necessarie prima di compiere la scelta definitiva.

Durante le due giornate del 11 e 12 marzo 2025 sarà possibile:

Incontrare e conoscere i docenti delle diverse scuole di specializzazione,

Visitare i laboratori e le strutture che l’accademia offre,

Assistere alle presentazioni sui piani di studio e offerte formative,

Ricevere informazioni utili riguardo opportunità di studio all’estero, borse di studio e altri programmi,

Mettersi in contatto con studenti già iscritti e ascoltare le loro esperienze.

L’Accademia offre una vasta gamma di percorsi formativi, suddivisi in Scuole di Specializzazione, ognuna con il proprio approccio e i propri laboratori:

Scultura

Pittura

Decorazione

Scenografia

Didattica dell’arte

Grafica d’arte

Nuove Tecnologie dell’Arte

Se hai dei dubbi su quale percorso scegliere, partecipare all’Open Day potrebbe schiarirti le idee e scoprire quale disciplina ti appassiona di più.

Walk Around, scopri l’accademia da vicino

Oltre agli Open Days, l’Accademia offre anche in un’altra modalità di orientamento i Walk Around, degli appuntamenti frequenti per presentare struttura e corsi senza dover aspettare l’evento principale. Durante i Walk Around, i visitatori vengono accompagnati da studenti già frequentanti, mostrando il lavoro che si svolge nelle attività quotidiane.

Le date dei Walk Around ancora disponibili sono:

16 aprile 2025

20 maggio 2025.

Questi, a differenza degli Open Days, sono appuntamenti più informali e offrono l’esperienza perfetta per chi voglia respirare l’atmosfera dell’Accademia in maniera più diretta.

Come partecipare agli Open Days e ai Walk Around?

Entrambi gli eventi sono organizzati a numero chiuso, sarà quindi necessario registrarsi in tempo. È possibile procedere alla registrazione da 15 giorni prima l’evento sul sito dell’Accademia. In alternativa è possibile scrivere a orientamento@accademiavenezia.it per richiedere l’invito.

Per chi partecipa agli Open Days e ai Walk Around verrà rilasciata una certificazione di assenza da poter presentare alla scuola o al lavoro, utile ai fini di giustificare la mancanza.

Webinar per i futuri studenti

Se non avrai modo di partecipare agli eventi di orientamento organizzati dall’ABA di Venezia, non preoccuparti perché l’Accademia organizza anche dei webinar online.

Durante questi incontri gli interessati potranno avere informazioni dettagliate riguardo:

Piani di studio dei corsi formativi, sia lauree, che master o dottorati,

Tutto ciò da sapere su tasse e agevolazioni fiscali,

Le opportunità che l’Accademia offre per programmi di studio all’estero,

Quali sono gli sbocchi professionali più richiesti nel mondo dell’arte.

Questi incontri sono organizzati a seconda del numero di partecipanti, quindi la data può variare, e verranno selezionate precedentemente le domande a cui rispondere poi in diretta.

Non mancare agli Open Days dell’ABA di Venezia

Il programma degli Open Days è il seguente:

Martedì 11 marzo 2025

9.30 – 13.00 presentazione dei corsi di Scultura e Decorazione .

e . 13.30 – 18.30 presentazione del corso di Pittura (anche online).

Mercoledì 12 marzo 2025

9.30 -13.00 presentazione dei corsi di Grafica d’Arte , Didattica d’Arte e Scenografia .

, e . 13.30 – 18.30 presentazione del corso di Nuove Tecnologie dell’Arte (anche online).

L’Accademia di Belle Arti di Venezia è molto più di una semplice scuola, è un luogo dove l’arte prende vita e le tradizioni si incontrano con le tecnologie. Se il tuo desiderio è quello di lavorare nell’ambito artistico, allora partecipare agli eventi dell’ABA di Venezia è il primo passo da fare per accedere a questo mondo.

Non perdere l’occasione, iscriviti subito agli Open Days dell’Accademia di Belle Arti di Venezia!