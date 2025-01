Ri-Orientamento Universitario, lo strumento per chi vuole schiarirsi le idee

L’università rappresenta uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo e l’evoluzione della nostra società. Infatti, sono gli studi avanzati dell’università che danno vita a professionisti in diverse aree come ricercatori scientifici o ingegneri, che hanno il compito di guidare l’umanità verso il progresso. Tuttavia, nonostante l’importanza di questo percorso, non tutti gli studenti vivono un’esperienza lineare e priva di ostacoli, ma spesso vengono travolti dalle difficoltà che li costringe a perdere tempo prezioso o addirittura abbandonare gli studi.

É proprio in questo momento che entra in gioco il Test di Ri-Orientamento Universitario, uno strumento prezioso che offre agli studenti la possibilità di ritrovare la propria strada e costruire un futuro incentrato sulle proprie aspirazioni.

Le sfide del percorso universitario

Entrare all’università è spesso visto come un traguardo e punto di partenza da dove è possibile iniziare a costruire il proprio futuro. Purtroppo però, ciò che molti non considerano è che il percorso accademico scelto potrebbe far emergere delle problematiche. Le difficoltà più comuni sono molteplici, come la gestione del tempo per affrontare un esame oppure semplicemente la mancanza di motivazione. E se le difficoltà non vengono risolte subito, possono trasformarsi nel cosiddetto “blocco accademico”, una situazione in cui lo studente si blocca sugli stessi esami, rallentando il percorso di studi.

Questo fenomeno a volte potrebbe anche andare ad intaccare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, portando gli studenti ad un senso di frustrazione e fallimento. Spesso, a seguito di questo fatto, gli studenti potrebbero abbandonare gli studi, privandosi così di una grandissima opportunità per il proprio futuro.

Perché il Ri-Orientamento Universitario è importante? E come funziona?

Il Ri-Orientamento Universitario è un processo che permette agli studenti di poter valutare la propria scelta accademica ed individuare le aree per le quali sono più portati. Spesso infatti, la scelta dell’università viene fatta in un momento di transizione, dopo il liceo, e potrebbe essere influenzata da fattori esterni come amicizie, aspettative familiari o mancanza di informazioni adeguate. Scegliere la strada del Ri-Orientamento non vuol dire aver fallito, anzi, è segno di maturità e voglia di trovare la propria strada.

Questo è un processo strutturato che coinvolge tre fasi:

La prima fase è quella della valutazione , in cui lo studente ragiona sulle proprie difficoltà e riflette sui propri interessi e vocazioni. Durante questo periodo potrebbe essere di grande aiuto condurre colloqui con esperti o completare dei test attitudinali.

, in cui lo studente ragiona sulle proprie difficoltà e riflette sui propri interessi e vocazioni. Durante questo periodo potrebbe essere di grande aiuto condurre colloqui con esperti o completare dei test attitudinali. La seconda fase invece rappresenta un momento di esplorazione , in cui lo studente valuta i vari corsi di laurea che si adattano maggiormente al proprio profilo. Questo è un passaggio importante per una scelta informata e consapevole.

, in cui lo studente valuta i vari corsi di laurea che si adattano maggiormente al proprio profilo. Questo è un passaggio importante per una scelta informata e consapevole. La terza ed ultima fase è il Ri-Orientamento, che aiuta gli studenti ad adattarsi al nuovo percorso e superare le difficoltà che avevano trovato all’inizio.

Corri a fare il nostro Test di Ri-Orientamento Universitario

Per dare supporto agli studenti che stanno vivendo dei momenti di incertezza, noi di Universita.it abbiamo messo a disposizione un Test di Ri-Orientamento Universitario. Questo strumento, sviluppato da esperti del settore, è stato progettato per chi ha dei dubbi sulla propria scelta universitaria e desidera schiarirsi le idee. Rivolto a tutti gli studenti, a prescindere se essi siano iscritti a una laurea triennale, magistrale o a percorsi formativi specifici.

Il test esamina il livello di benessere e motivazione dello studente attraverso 13 domande mirate sull’esperienza universitaria fino a quel momento. Il test inoltre fornisce una valutazione completa e personalizzata, riguardo la propria situazione, e delle indicazioni a 360° su come orientarsi per il futuro accademico e professionale.

Quindi, se ti senti bloccato o demotivato o semplicemente vuoi capire se il percorso che stai affrontando è quello adatto a te, il nostro Test di Ri-Orientamento è il primo passo da fare.

Condividi la tua esperienza con noi!

La scelta del percorso universitario è considerata sia una scelta formativa che trasformativa. Nonostante ciò questo percorso può presentare difficoltà che, se prese bene, potrebbero addirittura trasformarsi in opportunità

Condividere le proprie esperienze potrebbe essere di grande aiuto per chi sta vivendo dei momenti simili. Se hai vissuto un’esperienza di Ri-Orientamento o se stai pensando a questo percorso, ti invitiamo a condividere la tua storia nei nostri commenti. Le tue parole potrebbero essere fonte di ispirazione e supporto per altri studenti che si trovano nella stessa situazione.