Dove studiare Economia nel 2025? La classifica QS dice che…

Stai pensando di studiare Economia ma non sai quale università scegliere? Tranquillo, non sei l’unico, ogni anno migliaia di studenti si pongono lo stesso quesito. La scelta dell’ateneo può fare una bella differenza, non solo per la qualità della formazione, ma anche per le opportunità lavorative future.

Ecco perché vale la pena affidarsi a classifiche autorevoli, come quella del QS World University Ranking by Subjects 2025, uno degli enti più accreditati e utilizzati in tutto il mondo.

La classifica QS delle migliori università per studiare Economia

Per il 2025 la QS World University Ranking by Subjects ha pubblicato la quindicesima edizione della classifica, che ogni anno analizza migliaia di università in tutto il mondo per valutare ogni singolo ambito di studio.

Il ranking tiene conto di diversi indicatori, come:

Reputazione Accademica

Reputazione dei Datori di Lavoro

Citazioni per Pubblicazioni

H-Index

International Research Network (IRN)

Nel settore dell’Economia, l’Italia riesce a farsi notare con ben 23 atenei presenti nella top 300 mondiale, alcuni dei quali figurano tra i primi 200 in tutto il mondo. E in vetta alla classifica nazionale troviamo ancora l’Università Bocconi di Milano, considerata una vera e propria eccellenza europea per l’insegnamento dell’Economia.

Università Bocconi, eccellenza italiana

L’Università Bocconi, fondata nel 1902, ha sempre rappresentato un punto di riferimento, in Italia e all’estero, per chi volesse intraprendere un percorso di studi nell’ambito economico. La QS World University Ranking by Subject 2025 ne conferma la sua posizione di leadership, collocandola al 17° posto nella classifica mondiale per Economia.

Non a caso, la Bocconi è rinomata per la sua eccellenza didattica all’avanguardia, la sua particolare attenzione all’innovazione e allo stringere connessioni con il mondo del lavoro. L’ateneo, infatti, collabora molto con aziende, istituzioni e centri di ricerca internazionali, al fine di garantire un’esperienza formativa completa e orientata al futuro.

Ecco le migliori università italiane dove studiare Economia

Oltre alla Bocconi, la classifica QS 2025 gode della presenza di altre importanti università italiane. In particolare ci sono quattro atenei che si posizionano tra i primi 200 nella categoria Economics.

Università Bocconi di Milano – 17° posto

Come già detto precedentemente, l’ateneo milanese è considerato nel QS come il migliore per studiare Economia in Italia. Non solo per la qualità dell’offerta formativa, ma anche per la reputazione costruita nel tempo tra accademie e aziende. La sua presenza nella top 20 mondiale è l’ennesima conferma che studiare alla Bocconi significa studiare in un istituto prestigioso, che permette l’accesso a un network globale di altissimo livello.

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – 102° posto

Nella top 200 mondiale troviamo anche l’ateneo più antico del mondo occidentale, l’Università di Bologna, un’istituzione che non smette mai di innovarsi. Il dipartimento di Scienze Economiche è altamente stimato e registra un’alta valutazione per la sua ricerca e per l’approccio multidisciplinare. Ha sedi in diverse città e un’offerta formativa che spazia dall’economia internazionale a quella ambientale e dello sviluppo sostenibile.

LUISS Guido Carli – 129° posto

La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma si conferma tra le migliori università italiane per studiare Economia. Nota per la sua forte connessione con il mondo delle istituzioni e del business, la LUISS è spesso la prima scelta degli studenti interessati a carriere in ambito manageriale, economico e diplomatico. È dotata di un corpo docenti di ampio rilievo e offre programmi formativi fortemente orientati all’internazionalizzazione.

Università La Sapienza di Roma – 149° posto

Con la sua storica tradizione e una delle offerte formative più ampie, La Sapienza si distingue anche in ambito economico. Il dipartimento di Economia propone corsi incentrati sia sulla teoria e sia sulle sue applicazioni nei contesti reali, partecipando a numerose attività di ricerca e offrendo una didattica molto al passo con i tempi.

Altri atenei italiani nella top 300 mondiale

Oltre alla presenza dei quattro sopracitati, altri atenei italiani sono stati inclusi nella classifica QS 2025 per studiare Economia. Tra quelle che si posizionano dal 201° posto, al 300° troviamo:

Questi atenei sono stati riconosciuti come parte dei migliori atenei dove studiare Economia al mondo, grazie alla loro forte inclinazione internazionalizzazione e alla collaborazione con il mondo del lavoro. Molti di essi sono inoltre impegnati su fronti innovativi, come la sostenibilità, l’economia digitale e l’analisi dei big data.

Perché la classifica QS può aiutarti a scegliere meglio dove studiare Economia?

La scelta dell’ateneo non è solo in base al nome, ma significa informarsi sulle performance, l’offerta didattica e qualitativa reali. La QS World University Ranking by Subject si offre a supporto di questa scelta, offrendo una panoramica dettagliata tenendo conto di:

qualità della didattica

impatto scientifico nella ricerca

relazioni con il mondo del lavoro

reputazione mondiale

Questi sono tutti fattori che possono contribuire nel fare la differenza nel tuo percorso formativo. Per esempio, le università che hanno forti connessioni con le imprese potrebbero offrire più facilmente l’opportunità di trovare lavoro. Oppure, un ateneo con alta produttività scientifica è l’ideale se si punta a una carriera accademica o in istituti di ricerca.

Scegliere di studiare Economia in uno di questi istituti significa quindi accedere a un’offerta formativa variegata. Gli studenti hanno accesso a biblioteche digitali, banche dati internazionali, tirocini curriculari e, in alcune occasioni, possono prendere parte a programmi in doppia laurea con atenei stranieri e successivamente specializzarsi in uno dei tanti settori.

Considerazioni per selezionare l’università giusta

Studiare Economia nel 2025 vuol dire confrontare numerose soluzioni in un mondo in costante evoluzione, trainato dalla globalizzazione, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Scegliere l’università che sappia insegnare ad affrontare queste sfide è essenziale per costruire un percorso solido e di spessore.

La Bocconi rimane il punto di riferimento in Italia per studiare Economia, ma anche atenei come Alma Mater Studiorum di Bologna, la LUISS, La Sapienza e molti altri, offrono percorsi di qualità e di grandi opportunità. Valuta attentamente l’offerta didattica, le possibilità di mobilità e l’orientamento al mondo del lavoro.

Se vuoi puntare in alto, le classifiche QS possono essere di grande aiuto per orientarti tra le tante scelte disponibili.