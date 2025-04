Come scegliere l’università giusta? Ecco alcuni consigli e spunti utili

Scegliere l’università è una delle decisioni più importanti nella vita di uno studente. Con l’arrivo dei mesi caldi si entra nel vivo delle giornate di orientamento, degli Open Day e soprattutto delle simulazioni dei test di ammissione, che accompagneranno quotidianamente gli aspiranti studenti fino a settembre.

Alcuni studenti già iniziano a prepararsi con largo anticipo, mentre altri sono ancora in cerca della propria strada. Se anche tu ti trovi in questa fase, non avere paura perché è assolutamente normale. La cosa fondamentale è prendersi il giusto tempo per riflettere e per informarsi e fare delle scelte consapevoli.

Non sai come scegliere l’università giusta? In questo articolo ti daremo consigli e spunti utili per aiutarti a individuare il corso di laurea più adatto a te!

Capire chi sei è il primo passo per scegliere l’università

La scelta dell’università ideale parte da una riflessione personale. Prima di valutare le facoltà universitarie disponibili, è importante capire quali sono i propri interessi, le inclinazioni naturali, le materie preferite e le proprie aspirazioni future.

Una volta fatte queste considerazioni, chiediti:

Quali attività ti appassionano di più?

In quali materie scolastiche ottengono i risultati migliori?

In quale ambito professionale ti vedi fra dieci anni?

Spesso, confrontarsi con amici, genitori, insegnanti o esperti del settore potrebbe offrire un punto di vista esterno prezioso, aiutandoti a cogliere aspetti di te stesso che forse non avevi considerato.

Raccogli tutte le informazioni utili

Una volta che hai definito e chiarito i tuoi obiettivi personali, è il momento di raccogliere tutte le informazioni necessarie per procedere alla scelta dell’università giusta.

Tra gli strumenti utili per accompagnarti in questo percorso ci sono:

I siti web ufficiali degli atenei, che presentano l’offerta formativa aggiornata,

Gli Open Day e le giornate di orientamento universitario,

I test di orientamento universitario, che ti aiutano a capire quale area di studi sia più affine alle tue caratteristiche e interessi.

Partecipare agli eventi di orientamento che gli atenei organizzano è sempre molto importante per scegliere con cura il posto dove studiare per i prossimi (almeno) tre anni. Conoscere i docenti, esplorare gli spazi o fare domande su corsi di laurea, stage e mobilità ti darà la possibilità di scoprire di più sull’ateneo di tuo interesse.

Valuta il corso di laurea nel complessivo

Scegliere l’università che ti ispira di più purtroppo non basta, ma dovrai anche saper analizzare attentamente i corsi di laurea e le loro offerte formative.

Esplora i piani di studio sui siti ufficiali e soffermati su:

Quali sono le materie fondamentali e gli esami obbligatori,

Le possibilità di specializzazione successiva (lauree magistrali, master o dottorati),

Gli sbocchi lavorativi previsti.

Se hai già in mente una facoltà in particolare, ma ci sono alcune materie che ti sembrano particolarmente difficili o poco interessanti, valuta con attenzione perché potrebbero rendere il tuo percorso universitario più complesso e lungo.

Scegliere l’università: i servizi e la vita nel campus

É importante non tralasciare la condizione dell’ambiente universitario nella tua scelta. Scegliere l’università, infatti, significa anche valutare l’insieme dei servizi e delle opportunità che l’ateneo offre ai suoi studenti.

Se il tuo intento è quello di iscriverti a un’università tradizionale, visitare il campus di persona può essere utile per:

Conoscere le strutture didattiche (aule, laboratori, biblioteche),

Scoprire i servizi dedicati agli studenti (mense, residenze, tutorato),

Quali sono le opportunità di stage, tirocini ed Erasmus,

Partecipare ad attività culturali e sportive.

Vivere in un ambiente stimolante e accogliente può arricchire nettamente il percorso di studi e aiutare a creare collegamenti importanti per il futuro.

Tuttavia, al giorno d’oggi, esiste un’alternativa sempre più considerata: scegliere l’università telematica. Se hai bisogno di maggiore flessibilità, per motivi lavorativi o personali, oppure desideri studiare senza il vincolo geografico, scegliere l’università telematica potrebbe essere la soluzione ideale!

Le università online riconosciute dal MUR offrono corsi di laurea ben strutturati, lezioni registrate e in diretta, tutoraggio personalizzato e flessibilità per poter conciliare studio e impegni, senza rinunciare alla formazione.

Ricorda che per i prossimi 3-5 anni, l’ateneo che scegli ora sarà il tuo punto di riferimento. Che sia fisico o digitale, l’importante è che offra tutte le risorse di cui hai bisogno per poter realizzare i tuoi obiettivi futuri.

Come prepararsi ai test d’ingresso universitari

Al giorno d’oggi, quasi tutti i corsi di laurea prevedono un test d’ingresso; in alcuni casi è selettivo, per i corsi a numero chiuso, in altri serve semplicemente a verificare la preparazione iniziale. Il nostro consiglio è di iniziare con largo anticipo, studiando i programmi indicati sui bandi ufficiali, esercitandosi con le simulazioni e i test degli anni precedenti, ed eventualmente considerare strumenti di supporto come corsi online o specifici manuali.

Sul nostro sito puoi trovare le simulazioni di molti test d’ingresso, che ti aiuteranno a capire qual è la tua situazione e come migliorarla. Inizia a organizzare la tua preparazione già da ora e arriva al test d’ammissione preparato e senza ansie!

Valutare pro e contro: scegliere l’università in modo consapevole

Scegliere l’università è quindi una decisione importante che deve tenere conto di tanti fattori, non solo l’interesse per una materia. É quindi importante stilare una lista dei pro e dei contro delle varie opzioni disponibili, valutando tutti gli aspetti pratici e personali.

Tra gli elementi da tenere in considerazione ci sono:

Qualità dell’offerta formativa. Analizzando programmi, piani didattici e tirocini previsti.

Reputazione dell’ateneo. Informati sulle classifiche nazionali e internazionali e il tasso di occupazione degli studenti.

Costi. Valuta le tasse universitarie, il costo della vita nella città in cui ti trovi ed eventuali spese per vitto, alloggio e trasporti.



Se stai prendendo in considerazione di iscriverti all’università telematica, considera che questi istituti ti forniranno:

Elasticità degli orari,

Possibilità di studiare da casa senza trasferirsi o comunque spostarsi quotidianamente,

Tutor e servizio docenti molto disponibile.

Informati sulle possibilità future e inizia il tuo percorso!

Un’altro aspetto fondamentale è conoscere quali sbocchi offre il corso di laurea che vorrai intraprendere. Si, perché non si tratta solo di “inseguire le mode”, ma di comprendere quali settori sono in crescita, quali competenze vengono richieste e quali carriere possono offrire buone prospettive di sviluppo.

Scegliere la facoltà universitaria è da sempre una sfida complessa, ma affascinante. Una sfida che richiede il tempo necessario, ma soprattutto conoscere i propri interessi. Ricorda che l’università non sarà solamente il luogo dove studierai, ma un luogo di crescita professionale e professionale.

Scegliere con consapevolezza significa costruire le basi per un futuro ricco di opportunità!

Non sai da dove iniziare? Chiedi subito aiuto a un nostro esperto che ti seguirà nel processo di orientamento!