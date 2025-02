Discipline STEM, cosa sono e che ruolo hanno nella nostra società

Il termine Discipline STEM è stato utilizzato per la prima volta dalla microbiologa statunitense Rita Colwell, che nel 2001, durante una conferenza della National Science Foundation (NSF), ha evidenziato il ruolo cruciale di queste discipline per la crescita economica. STEM è l’acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics, discipline fondamentali per il processo dell’evoluzione sociale. Queste fanno parte di quattro settori strettamente collegati tra loro e danno vita ad un ecosistema che è alla base delle innovazioni tecnologiche, scientifiche e sociali.

Una panoramica completa sulle Discipline STEM

Ognuna delle aree che compongono l’ecosistema delle Discipline STEM ha un ruolo proprio nell’educazione e nel progresso sociale. Le materie che fanno parte delle STEM spaziano dalla ricerca scientifica alla progettazione tecnologica, ingegneria e analisi matematica.

Ma vediamo più da vicino queste discipline:

Scienza . Questa materia rappresenta la base per comprendere i fenomeni naturali. Rappresenta l’unione tra le principali aree di studio scientifico tra cui biologia, chimica, fisica, scienze ambientali e neuroscienze. È ritenuta essenziale per sviluppare soluzioni necessarie alle sfide globali, come la lotta alle malattie o all’inquinamento globale.

. Questa materia rappresenta la base per comprendere i fenomeni naturali. Rappresenta l’unione tra le principali aree di studio scientifico tra cui biologia, chimica, fisica, scienze ambientali e neuroscienze. È ritenuta essenziale per sviluppare soluzioni necessarie alle sfide globali, come la lotta alle malattie o all’inquinamento globale. Tecnologia . Rappresenta l’applicazione pratica delle scoperte scientifiche. Comprende lo sviluppo di dispositivi, sistemi e software che rendono possibili le innovazioni quotidiane. Tra le materie che la compongono troviamo lo sviluppo di software, la sicurezza informatica, intelligenza artificiale e scienza dei dati. La tecnologia è il ponte che collega l’innovazione scientifica al nostro mondo.

. Rappresenta l’applicazione pratica delle scoperte scientifiche. Comprende lo sviluppo di dispositivi, sistemi e software che rendono possibili le innovazioni quotidiane. Tra le materie che la compongono troviamo lo sviluppo di software, la sicurezza informatica, intelligenza artificiale e scienza dei dati. La tecnologia è il ponte che collega l’innovazione scientifica al nostro mondo. Ingegneria . Si occupa della progettazione e costruzione di infrastrutture, come strumenti e macchinari, sfruttando le leggi scientifiche e le conoscenze tecniche. Tra le materie che la compongono troviamo l’ingegneria civile, la meccanica, l’elettronica e la chimica. Gli ingegneri svolgono poi un ruolo essenziale per lo sviluppo di infrastrutture, progettazione di veicoli e soluzioni tecnologiche avanzate.

. Si occupa della progettazione e costruzione di infrastrutture, come strumenti e macchinari, sfruttando le leggi scientifiche e le conoscenze tecniche. Tra le materie che la compongono troviamo l’ingegneria civile, la meccanica, l’elettronica e la chimica. Gli ingegneri svolgono poi un ruolo essenziale per lo sviluppo di infrastrutture, progettazione di veicoli e soluzioni tecnologiche avanzate. Matematica. È il linguaggio attraverso cui vengono analizzati e risolti i problemi delle altre Discipline STEM. Composto dalla statistica, l’analisi dei dati e la matematica applicata. I matematici sviluppano modelli che descrivono fenomeni complessi e gestiscono l’analisi di grandi quantità di dati, come nel caso delle intelligenze artificiali.

Il ruolo delle Discipline STEM nella nostra società

Le Discipline STEM sono utilizzate per comprendere e sviluppare il mondo che ci circonda, dando vita ad innovazioni scientifiche e tecnologiche che rivoluzionano il nostro modo di vivere. Tutte le soluzioni alle grandi sfide globali, come il cambiamento climatico o l’utilizzo di energie pulite, dipendono direttamente da queste discipline. Ad oggi, gli esperti in Discipline STEM sono sempre più richiesti nel mondo del lavoro, necessari ad affrontare le sfide tecnologiche e scientifiche che il mondo ha in serbo.

Un altro aspetto importante da tener conto è l’impatto che le Discipline STEM hanno nel mercato. I posti di lavoro in questo settore sono in costante crescita e sempre più retribuiti. Tra le aziende è sempre maggiore la richiesta di personale che abbia competenze scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche. Sia aziende tecnologiche, che aziende che fanno parte di settori tradizionali come l’agricoltura, cercano professionisti STEM che offrono supporto verso i processi di digitalizzazione, sostenibilità o automazione.

Inoltre, le Discipline STEM non si limitano solo al settore privato, ma anche alla pubblica amministrazione e organizzazioni internazionali, che negli ultimi anni stanno aumentando la richiesta di esperti in questi settori.

Il Gender-Gap di questo settore

Nonostante l’importanza di questo settore, tra i professionisti STEM troviamo un gap di genere non indifferente. In molti paesi, tra cui l’Italia, le donne sono in drastica minoranza nelle carriere STEM. Questo fenomeno si manifesta sin dai primi anni di scuola, in cui le ragazze sono meno propense a scegliere indirizzi scientifici o tecnologici.

Il Gender-Gap non è solo una questione di uguaglianza di opportunità, ma rappresenta anche una grande perdita per la società e l’economia, limitando in modo significativo l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. È importante che si trovi un’alternativa valida che incoraggi le ragazze ad intraprendere un percorso nel settore delle Discipline STEM.

Percorsi Universitari nelle Discipline STEM

Le Discipline STEM offrono una vasta gamma di percorsi universitari che preparano gli studenti ad affrontare un mondo in continua evoluzione. Questi corsi, oltre ad offrire ottime competenze tecniche e scientifiche, danno anche l’opportunità di sviluppare la capacità di risolvere problemi complessi ed innovare diversi settori.

Tra i principali percorsi universitari troviamo:

