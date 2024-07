Crediti formativi universitari (CFU), guida per studenti e laureati

I Crediti Formativi Universitari (CFU) sono diventati parte importante del sistema universitario in Italia, utili per il percorso degli studenti e laureati. Il sistema dei Crediti Formativi Universitari viene introdotto nel 1999 tramite la “Riforma Berlinguer”, con lo scopo di misurare il carico del lavoro richiesto agli studenti per completare un corso di studi universitario.

L’introduzione del sistema CFU ha segnato una vera e propria rivoluzione del sistema universitario, rendendolo più trasparente ed oggettivo, dove il lavoro degli studenti viene riconosciuto sia nelle università che in percorsi di formazione non universitari.

A cosa servono e come guadagnare i Crediti Formativi Universitari?

I CFU svolgono importanti funzioni nel sistema universitario, utili per gli studenti affinché venga riconosciuto il loro impegno nello studio e costanza alla vita universitaria. Grazie ad essi è possibile infatti quantificare in maniera oggettiva l’impegno impiegato dagli studenti per completare un corso di studi. Questo metodo giova anche le università, che potranno valutare il lavoro dei propri alunni e confrontarli con quelli di altri atenei, facilitando la mobilità. Grazie ai CFU gli studenti avranno la possibilità di valorizzare il più possibile il voto di laurea e degli esami sostenuti.

Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente. Queste includono le ore di lezione in sede e di studio individuale, preparazione di progetti, seminari ed altre attività formative. Ogni corso di laurea ha un numero totale di CFU cumulabili che saranno necessari agli studenti per laurearsi. Le lauree triennale richiedono solitamente 180 CFU, mentre le magistrali a ciclo unico 300 o 360. Ogni esame che svolgerai durante il corso di laurea ti assegnerà un certo numero di CFU che a fine ciclo si sommeranno per raggiungere il numero totale richiesto per accedere alla laurea.

Oltre agli esami potrai accumulare CFU tramite altre attività formative, come per esempio tirocini, laboratori o progetti di ricerca. Queste attività, spesso facoltative, ti aiuteranno ad arricchire il numero di crediti ed arricchire il tuo percorso di studi.

Calcolo dei CFU

Per calcolare i Crediti Formativi Universitari ci sono determinati criteri valutativi:

Numero ore lezioni frontali : ogni materia ha un numero totale di ore diverse da dover frequentare, più ore verranno svolte e più crediti ti verranno assegnati.

: ogni materia ha un numero totale di ore diverse da dover frequentare, più ore verranno svolte e più crediti ti verranno assegnati. Difficoltà contenuti : le materie più complesse e che richiedono maggiore impegno ti garantirà un numero più alto di CFU.

: le materie più complesse e che richiedono maggiore impegno ti garantirà un numero più alto di CFU. Quantità di materiale di studio : più materiale dovrai usare (come libri o dispense o qualsiasi altro materiale didattico) e più crediti ti verranno assegnati.

: più materiale dovrai usare (come libri o dispense o qualsiasi altro materiale didattico) e più crediti ti verranno assegnati. Tipologia di attività prevista dalla materia: il numero di CFU varia anche a seconda del numero di lezioni frontali, esercitazioni ed altre attività che le materie impegneranno.

I CFU sono uno strumento fondamentale anche per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altre università ed altri percorsi di formazione. Se hai frequentato determinati percorsi che ti hanno assegnato dei crediti, potresti avere la possibilità di ridurre i tempi di completamento della tua laurea. Al fine di ottenere i tuoi Crediti Formativi dovrai presentare una lettera di richiesta, fornendo la necessaria documentazione, alla tua università o all’ente del corso frequentato.

Utilizza il nostro servizio gratuito per fare una stima dei tuoi CFU

Se vuoi sapere con precisione quanti Crediti Formativi Universitari hai guadagnato, sul nostro sito potrai trovare il servizio gratuito di prevalutazione dei CFU. Ti basterà rispondere al questionario, avendo sotto mano i documenti necessari, verrà fornita la tua situazione con una stima di CFU che possono essere riconosciuti. Anche se non hai uno storico, con questo metodo potrai simulare quanti crediti potresti guadagnare seguendo un determinato percorso formativo.

I Crediti Formativi Universitari sono un mezzo molto rilevante per il percorso formativo degli studenti, che faciliterà la strada verso il conseguimento della laurea.

Se sei uno studente universitario, o vuoi iscriverti all’università, allora ti consigliamo di utilizzare il nostro servizio prevalutativo di CFU, otterrai una stima di crediti che hai o che ti potrebbero essere riconosciuti a seconda del percorso che sceglierai!