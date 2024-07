OFA, Obblighi Formativi Aggiuntivi

Se stai per iniziare il tuo percorso universitario potresti aver sentito parlare degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), debiti che vengono assegnati in base ai risultati del test valutativo per accedere all’università. Se durante questo esame valutativo non supererai determinate aree disciplinari, allora l’università ti chiederà di colmare queste lacune per poter continuare il corso da te scelto. Gli OFA riguardano solamente le facoltà a numero aperto che non prevedono una selezione in graduatoria.

In ogni università è previsto un test d’ingresso, con lo scopo di misurare il livello di preparazione in determinate materie di base, oppure un test di verifica, al fine di misurare le conoscenze per il primo anno. In entrambi i casi, il non superamento comporterà l’assegnazione degli OFA.

Cosa fare se ti verranno assegnati gli OFA?

Nel caso in cui dovrai effettuare dei test valutativi per accedere alla facoltà da te prescelta e, nel caso non dovessi superare alcune aree, l’università metterà a disposizione varie opzioni per poter recuperare la valutazione.

Modalità di assoluzione degli OFA:

Corsi di recupero : le università spesso organizzano corsi di recupero che ti permetteranno di acquisire le conoscenze mancanti.

: le università spesso organizzano corsi di recupero che ti permetteranno di acquisire le conoscenze mancanti. Tutorato : in questo caso l’università metterà a tua disposizione un tutor che ti seguirà individualmente, aiutandoti alla preparazione di un esame di recupero.

: in questo caso l’università metterà a tua disposizione un tutor che ti seguirà individualmente, aiutandoti alla preparazione di un esame di recupero. Studio individuale: puoi anche organizzarti autonomamente per colmare le lacune che hai avuto durante l’esame valutativo e prepararti all’esame di recupero.

Gli esami di recupero degli OFA dovranno essere svolti e recuperati durante il primo anno. Per poterli svolgere dovrai iscriverti agli appelli entro le scadenze previste, in alcuni casi è necessario pagare una tassa d’esame.

Se non riuscirai a superare gli OFA entro i termini stabiliti allora l’università ti vieterà di poter accedere al secondo anno. In altri casi, estremi, sarai costretto a cambiare corso oppure addirittura potrebbe comportare la perdita del diritto di una borsa di studio.

Come affrontare queste prove con successo?

Se la tua intenzione è quella di iscriverti ad un corso universitario ti consigliamo di prepararti al meglio nonostante la facoltà non preveda un test selettivo. Nel caso non supererai determinate aree, allora ti suggeriamo di seguire questi consigli per non aver nessun problema:

Non sottovalutare gli OFA: gli Obblighi Formativi Aggiuntivi sono un debito che non andrebbe mai sottovalutato. Ti ricordiamo che nel caso non riuscirai a superarli entro il primo anno accademico sarai costretto a fermarti fino a che non saranno recuperati.

Partecipa ai corsi di recupero: i corsi di recupero sono un ottimo metodo per prepararti agli esami, cerca di non perderne nessuno.

Organizza il tuo tempo di studio: fai un piano di studi per organizzare le tue task di studio per il recupero degli OFA.

Fai pratica con le simulazioni: le simulazioni online dei test d’ingresso ti aiuteranno a prepararti per superare le prove valutative.

Preparati al meglio per i Test Valutativi

Non lasciare che gli OFA siano un ostacolo per il tuo percorso universitario! Se ti dovessero essere assegnati non scoraggiarti, con impegno e determinazione potrai superarli con successo e raggiungere i tuoi obiettivi.

Sul nostro sito troverai una vasta gamma di simulazioni di test d’ingresso, sia per le facoltà a numero chiuso che quelle a numero aperto. Svolgere questo servizio, completamente gratuito, ti darà la possibilità di arrivare pronto alle prove di valutazione!

Visita il nostro sito, completa più simulazioni possibili ed inizia il tuo percorso verso la tua carriera universitaria.