Orientamento universitario, fai la scelta giusta

La maturità è terminata da poco per tutti, ma bisogna già rimboccarsi le maniche e pensare al futuro. La maturità segna la fine di un’era ma l’inizio di un altra. Spesso sarà capitato di sentire ragazzi che alla fine della maturità non sappiano che strada intraprendere, soprattutto se si deve scegliere un percorso universitario. Se anche tu sei qui per capirci un pò di più allora segui questo articolo sull’orientamento universitario per trovare la strada adatta a te!

Orientamento universitario per scegliere l’università più adatta a te

Al giorno d’oggi esistono una vasta gamma di percorsi formativi offerti dagli atenei, molti corsi di laurea prevedono un numero limitati di posti disponibili, accessibili solo tramite superamento del test d’ingresso. Altri, invece, a numero aperto prevedono solamente dei test valutativi, che non vanno a prescindere l’accesso ai corsi.

L’orientamento universitario è una delle prime difficoltà che gli studenti incontrano dopo la maturità. Questo è un passo importantissimo che influenzerà il tuo percorso di studi e le prospettive future. Segui questi punti chiave per farti un’idea del percorso migliore per te:

Interessi e Passione : pensa intensamente e analizza quali sono le materie che ti piacciono e suscitano più interesse.

: pensa intensamente e analizza quali sono le materie che ti piacciono e suscitano più interesse. Competenze e Attitudini : al liceo avrai avuto delle materie in cui eri eccellente, probabilmente sono quelle per cui sei più portato.

: al liceo avrai avuto delle materie in cui eri eccellente, probabilmente sono quelle per cui sei più portato. Sbocchi Professionali : qual è la professione dei tuoi sogni? Analizza le opportunità lavorative che un percorso di studi potrebbe offrirti.

: qual è la professione dei tuoi sogni? Analizza le opportunità lavorative che un percorso di studi potrebbe offrirti. Offerta Formativa: studia la struttura del corso e le lezioni che offrono, se sono di tuo gradimento e li ritieni interessanti.

Sul nostro sito mettiamo a disposizione dei test di orientamento e test attitudinali per aiutarti a comprendere per quale percorso sei più portato. I nostri test, sviluppati da esperti del settore, ti daranno un feedback immediato, tramite il quale avrai la possibilità di conoscere meglio le tue skills e capire le tue potenzialità. Svolgere i test d’orientamento universitario e quello attitudinale ti guiderà alla scelta giusta per il tuo futuro sino al mondo lavorativo.

Consigli pratici per orientarsi facilmente

Ci sono dei punti chiave e fondamentali da dover seguire se vuoi fare la scelta giusta per te e la tua carriera. Ricorda che il miglior investimento è credere in se stessi e formarsi il più possibile!

Inizia presto , non perdere tempo dopo la maturità, sappiamo che non vedevi l’ora di un po’ di tempo libero, ma prima inizierai a riflettere sul da farsi e prima arriverai alla risposta.

, non perdere tempo dopo la maturità, sappiamo che non vedevi l’ora di un po’ di tempo libero, ma prima inizierai a riflettere sul da farsi e prima arriverai alla risposta. Partecipa ad Open Days , visita le università che ti interessano, questi eventi sono fatti apposta per introdurre le università e le loro attività ai possibili futuri iscritti.

, visita le università che ti interessano, questi eventi sono fatti apposta per introdurre le università e le loro attività ai possibili futuri iscritti. Ricerca Online , consulta siti web e social media per trovare informazioni riguardo ad ex studenti o recensioni.

, consulta siti web e social media per trovare informazioni riguardo ad ex studenti o recensioni. Sfrutta i test-valutativi, fai più test possibili, ti forniranno un orientamento universitario più preciso (test d’orientamento, test attitudinale)

Supera il primo grande passo dopo la maturità

L’orientamento universitario è come un viaggio alla scoperta di te stesso, dei tuoi obiettivi ed aspirazioni. Prendendoti il tuo tempo e con l’aiuto degli strumenti d’orientamento, troverai la scelta giusta per te, che ti farà sentire motivato ed entusiasta per affrontare le nuove sfide che ti si presenteranno.

Non perdere tempo e inizia a scoprire le materie per le quali sei più portato con i nostri test d’orientamento e attitudinali! L’università ti aspetta!