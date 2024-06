Se sei appassionato di sport, movimento e benessere allora la Laurea in Scienze Motorie potrebbe essere il percorso perfetto da intraprendere!

La Laurea in Scienze Motorie (L22), della durata di tre anni, ti fornirà le necessarie competenze per lavorare nel settore dello sport e della salute. Durante il percorso di studi, ti immergerai in materie affascinanti che ti forniranno le nozioni basilari per inserirti con successo nel mondo del lavoro. Troverai discipline non solo riguardanti lo sport, ma anche riguardanti il benessere della salute, affrontando topics su aspetti psicologici, fisiologici, pedagogici e sociali. Una volta acquisite queste competenze, sarai pronto per inserirti nel mondo del lavoro e scegliere tra una vasta gamma di professioni.

Cosa si studia in Scienze Motorie?

La Laurea in Scienze Motorie mira a darti una solida base, offrendo un percorso di studi variegato che spazia in molteplici aree di interesse. Le lezioni sono suddivise tra teoriche e pratiche, frequentando laboratori e campi sportivi, iniziando a mettere in pratica tutto ciò che hai imparato.

Ma quali sono i principali corsi? In cosa ti dovrai cimentare in questi tre anni di università?

Ecco alcune principali aree che affronterai;

Anatomia e Fisiologia Umana : il corso ti fornirà i giusti mezzi per poter conoscere il corpo umano in ogni sua parte, muscoli, ossa, organi e tutti sistemi presenti.

: il corso ti fornirà i giusti mezzi per poter conoscere il corpo umano in ogni sua parte, muscoli, ossa, organi e tutti sistemi presenti. Psicologia dello Sport : verranno analizzati e studiati tutti gli aspetti psicologici legati all’attività fisica, come la gestione dello stress, motivazione e performance.

: verranno analizzati e studiati tutti gli aspetti psicologici legati all’attività fisica, come la gestione dello stress, motivazione e performance. Pedagogia e Didattica delle Attività Motorie : acquisirai le competenze necessarie per poter insegnare Scienze Motorie a scuola oppure organizzare corsi ed attività extra scolastici.

: acquisirai le competenze necessarie per poter insegnare Scienze Motorie a scuola oppure organizzare corsi ed attività extra scolastici. Nutrizione: studierai come funziona la nutrizione per l’essere umano e le interazioni dei macronutrienti con il nostro organismo.

Oltre a queste classiche aree di studi, non mancheranno corsi più specifici e di applicazione allo sport, come biologia applicata allo sport, preparazione fisica ed aspetti morfo-funzionali del movimento. Il percorso di studi è prevalentemente rivolto alla pratica della materia, affinché gli studenti imparino sin da subito i corretti movimenti e metodologie.

Supera il test di ammissione per accedere al corso di studi

Per accedere al corso di Laurea in Scienze Motorie, sarà necessario svolgere il test di ammissione a numero chiuso. Secondo questo test verranno analizzate le tue conoscenze di base che spaziano tra le aree scientifiche, quindi potrai trovare quesiti di biologia, chimica, fisica e matematica.

Il test che dovrai eseguire sarà un TOLC-F, test erogato da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) ed avrà la seguente struttura:

50 domande riguardo l’area scientifica , quindi quesiti riguardo le materie di biologia, matematica, chimica, fisica e logica.

, quindi quesiti riguardo le materie di biologia, matematica, chimica, fisica e logica. 30 domande riguardo la comprensione della linguistica inglese, verranno proposti quesiti facoltativi o testi per analizzare le tue competenze in lingua inglese.

Il TOLC-F dà la possibilità di essere completato sia in sede universitaria che in remoto da casa propria. La modalità da remoto richiede anche determinati criteri per il quale lo studente potrà accedere alla fase d’esame, come l’attivazione di due webcams e l’attivazione del microfono.

Il punteggio massimo raggiungibile è di 50 punti e vengono distribuiti così:

1 punto risposte corrette

-0,25 punti risposte errate

0 punti risposte non date

Secondo una media statistica degli anni precedenti, un buon punteggio da raggiungere per la graduatoria è di circa 30-35 punti.

La preparazione al test d’ingresso è fondamentale per aumentare le tue opportunità di accedere. Oltre allo studio teorico, il miglior modo per poter superare questo ostacolo è la preparazione tramite simulazioni di test d’ingresso. Questi ti daranno la possibilità di familiarizzare con il test, il tipo di domande e la tempistica che verrà concessa.

Completa la simulazione di test d’ingresso alla Laurea in Scienze Motorie ed inizia a prepararti per l’esame!