Intraprendere un percorso universitario è un grande passo nella vita di moltissimi giovani, è un’opportunità per fare nuove esperienze, acquisire nuove competenze e di fondamentale importanza per la futura carriera. Tuttavia, la scelta di questo percorso, potrebbe comportare un notevole impegno economico per tante famiglie, è per questo che il MUR ha introdotto dei bonus per studenti universitari. Il MUR stabilisce l’erogazione ed i requisiti base per accedere ai bonus, ma poi gli atenei, in collaborazione con enti regionali, stabiliscono criteri per gli studenti meritevoli oppure per le categorie svantaggiate.

In questo articolo andremo ad esplorare quali bonus per studenti universitari esistono e quali sono i criteri di assegnamento.

Borse di Studio

Le Borse di Studio per studenti universitari hanno il compito di contribuire alle spese che questi devono sostenere per poter frequentare l’università. I requisiti per poter aggiudicarsi una borsa di studio sono la media dei voti oppure la situazione economica personale. Chiunque può far richiesta sul sito ufficiale del MIUR.

No Tax Area, esonero dalle tasse?

La No Tax Area è uno dei bonus principali introdotti dal MUR tramite la Legge della Stabilità nel 2017, con il quale è possibile eliminare una parte, o completamente in alcuni casi, delle tasse universitarie. Qualunque studente che proviene da una famiglia con un basso ISEE ha diritto a richiedere questo bonus.

Il bonus No Tax Area si applica ad ogni università, istituzione di alta formazione o scuola musicale. L’entità del valore del bonus viene stabilito a seconda dell’ISEE familiare ed ai requisiti dell’ateneo. Il bonus può arrivare fino all’80% dell’intero valore da pagare per l’iscrizione universitaria.

Bonus per Studenti Universitari Fuorisede

Ma oltre alle tasse universitarie ed i libri di testo, possiamo trovare altre tipologie di spese sempre legate alla vita universitaria. Per esempio, un problema che affligge molti studenti, è quello di non avere la possibilità di studiare nella propria città e quindi essere costretti a doversi trasferire. Ciò implica che gli studenti fuorisede debbano affittare un appartamento, o per la maggior parte delle volte solo una stanza e purtroppo spesso queste spese sono abbastanza sproporzionate.

Il bonus per studenti fuorisede prevede una detrazione fino al 19% delle spese che l’alunno deve affrontare, fino ad un massimo di 2.633€ all’anno.

Per aggiudicarsi questo bonus, però, è necessario che si soddisfino determinati criteri:

L’alloggio dello studente dovrà trovarsi nello stesso Comune dell’università nella quale si è iscritti.

La distanza tra il comune dove hai la residenza ed il comune dell’università devono essere ad una distanza di almeno 100km. In caso di residenza in zone di montagna o disagiate, la distanza si abbassa a 50km.

Il contratto dell’immobile può coprire solamente per la durata di un corso di laurea. I percorsi post-laurea non sono compresi.

Severamente vietato creare contratti di sublocazione.

Bonus giovani studenti universitari under 31

Inoltre il MUR ha introdotto anche un Bonus Trasporti che prevede uno sconto del 60% per l’acquisto degli abbonamenti mensili ed annuali per tutti gli studenti che necessitano di mezzi pubblici per raggiungere l’ateneo.

Il Supporto Psicologico è un’altro valido servizio offerto agli studenti. Molto utile per consentire agli alunni di gestire lo stress che accumulano durante il periodo scolastico.