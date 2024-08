ISEE Universitario, cos’è e come ottenere benefici

L’accesso agli studi universitari è un passo fondamentale per la vita degli studenti che vogliono continuare a sviluppare il proprio sapere dopo l’avventura liceale. Tuttavia, per accedere a questo percorso, ci sono dei costi da affrontare e, a volte, rappresentano un ostacolo. Fortunatamente il sistema italiano offre un supporto economico, chiamato ISEE Universitario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università).

Cos’è l’ISEE Universitario?

L’ISEE Universitario è un indicatore calcolato sulla base del reddito annuale e della situazione patrimoniale del nucleo familiare dello studente in questione. A differenza dell’ISEE ordinario, quello Universitario viene calcolato considerando la situazione economica dell’intera famiglia (quando lo studente è ancora a carico familiare).

Tramite questo indicatore si potrà determinare l’entità delle agevolazioni economiche che spettano agli studenti. Di fatti, in base al valore di quest’ultimo, gli alunni possono beneficiare di:

Esonero totale o parziale delle tasse universitarie , gli studenti con basso ISEE possono infatti ottenere un esonero totale o parziale dalle tasse universitarie.

, gli studenti con basso ISEE possono infatti ottenere un esonero totale o parziale dalle tasse universitarie. Borse di studio , offerte da molte università o enti regionali per premiare i più meritevoli.

, offerte da molte università o enti regionali per premiare i più meritevoli. Contributi per l’alloggio , gli alunni con basso ISEE possono ottenere contributi per le spese di vitto e alloggio.

, gli alunni con basso ISEE possono ottenere contributi per le spese di vitto e alloggio. Agevolazioni sull’acquisto di materiali didattici, alcuni atenei danno la possibilità di avere materiali didattici gratuitamente.

Come calcolare l’ISEE Universitario

Per ottenere il tuo ISEE Universitario dovrai seguire determinati passaggi:

Reperisci tutti i documenti necessari che attestano la tua situazione patrimoniale e reddituale del tuo nucleo familiare.

Documento di identità

Codice fiscale

Dichiarazione redditi (modello 730 o Unico)

Certificazione Unica

Targa di veicoli di proprietà

Informazioni riguardo patrimonio

Contratto di locazione (se in affitto)

Compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che potrai compilare o rivolgendoti ad esperti professionisti oppure ad un CAF. In alternativa, se possiedi le credenziali SPID, CIE o CNS, potrai accedere al portale dell’INPS e compilare il DSU online. Attendi il calcolo dell’ISEE Universitario dopo aver consegnato il DSU, l’INPS elaborerà i dati e calcolerà la tua situazione reddituale e patrimoniale.

Scopri anche tu se puoi accedere alle agevolazioni per la tua carriera Universitaria

È per questo che l’ISEE Universitario è considerato uno strumento universitario fondamentale per assicurare l’istruzione superiore a tutti i giovani. Chiunque ha la possibilità di intraprendere il percorso di studi in cui più si ha interesse, indipendentemente dalla situazione economica.

Se stai pensando di iscriverti all’università, è importante quindi che tu sappia quali agevolazioni e benefici economici possa trovare richiedendo l’ISEE Universitario. Ricorda che ogni università e regione ha proprie regole e scadenze, sarà fondamentale rimanere aggiornati sui bandi di concorso e le pagine web delle regioni di interesse.