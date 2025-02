Percorsi abilitanti docenti da 30, 36 e 60 CFU. Ecco il decreto

È finalmente arrivato il momento della partenza dei percorsi abilitanti per docenti della scuola superiore di secondo grado, previsti dal DCPM del 4 agosto 2023. Dopo la pubblicazione dei decreti 156 e 148 del 24 febbraio 2025, il MUR ha ufficialmente comunicato le modalità di svolgimento e la ripartizione dei posti a disposizione per l’a.a. 2024-2025.

Se il tuo desiderio è quello di diventare docente o se semplicemente vuoi rafforzare la tua posizione nelle Graduatorie GPS, qui sotto troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno!

I posti a disposizione

Per l’anno accademico 2024-2025 il MUR ha messo a disposizione un totale di 44.823 posti per i percorsi abilitanti docenti. Tuttavia, questo numero potrebbe aumentare grazie all’accreditamento di ulteriori posti.

La distribuzione degli atenei è dettagliata nell’Allegato A dei decreti ministeriali, mentre i criteri di selezione per l’ammissione sono nell’Allegato B.

È fondamentale precisare che ogni candidato può presentare domanda per una sola classe di concorso e presso una sola università. Qualora il numero di richieste vada a superare i posti disponibili, si procederà con una selezione per titoli e servizi, basata sui criteri dell’Allegato B.

Quali percorsi abilitanti docenti ci sono?

I percorsi abilitanti docenti prevedono diversi iter in base alla situazione e ai titoli acquisiti in passato. Tra questi possiamo trovare:

Percorsi Ordinari:

Percorso da 60 CFU per chi deve conseguire l’abilitazione per la prima volta.

Percorso da 30 CFU/CFA destinato a chi possiede già alcuni requisiti (es. vincitori di concorso).

Percorsi di completamento per vincitori di concorso:

30 CFU/CFA per i vincitori di concorso ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 59/2017.

30 CFU/CFA di completamento per tutti quelli che devono integrare la loro formazione ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, del D.Lgs. 59/2017.

36 CFU/CFA di completamento per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

Accesso per gli ITP (Insegnati Tecnico Pratici)

Gli ITP avranno la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti docenti entro il 31 dicembre 2025 e solamente se in possesso del diploma. Per maggiori dettagli visionare il DPR 19/2016 e DM 259/2017.

Modalità svolgimento percorsi abilitanti docenti. Lezioni online e tirocinio in presenza

Per l’a.a. 2024-2025, i percorsi abilitanti docenti dovrebbero prevedere nuove regole per l’erogazione delle lezioni e frequenza tirocini:

Le lezioni potranno essere svolte telematicamente fino a un massimo del 50% delle ore totali.

Le attività di tirocinio e laboratorio dovranno essere svolte in presenza obbligatoria.

Grazie alle nuove disposizioni, la possibilità di seguire da remoto buona parte delle lezioni permetterà di conciliare lo studio con gli impegni personali, rendendo questo percorso accessibile anche a chi lavora o segue altri corsi.

Riserva del 45%

Una quota pari al 45% dei posti disponibili è riservata ai docenti che hanno minimo 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si richiede l’abilitazione. All’interno di questa quota, il 5% è dedicato ai docenti impegnati nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gestiti dalle Regioni.

Invece, per quanto riguarda le classi di concorso accorpate, i corsi verranno attivati in base alla suddivisione precedente, ma il titolo conseguito avrà validità per entrambe le classi di concorso.

Quanto costano i percorsi abilitanti docenti?

I percorsi abilitanti docenti hanno dei costi a seconda della scelta. I prezzi sono stati definiti dal MUR e prevedono le seguenti tariffe massime:

Percorso 60 CFU 2500 euro

Percorso 30 CFU 2000 euro

Prova finale 150 euro

Alcune università hanno già reso pubbliche le informazioni riguardo i percorsi abilitanti per docenti sui propri siti ufficiali. Ti ricordiamo che è fondamentale consultare i bandi ufficiali per capire nel dettaglio le scadenze più importanti, posti disponibili e requisiti d’accesso.

Per rimanere aggiornato ti consigliamo di monitorare periodicamente le comunicazioni del MUR e dell’università di interesse.

