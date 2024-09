Orientamento con il TOST, scopri l’area di studio adatta a te

La scelta del percorso universitario è una delle scelte più importanti e difficili che gli studenti si trovano ad affrontare. Per aiutare ad orientarsi nel giusto modo, noi di Universita.it offriamo il TOST, un test di orientamento completamente gratuito.

Il TOST, è un test psico-attitudinale che aiuta gli studenti ad identificare quale area di studi è adatta alle proprie inclinazioni ed interessi. Attraverso una serie di domande, il test analizza le attitudini e l’orientamento, fornendo indicazioni su quale percorso di studi intraprendere e quali sbocchi lavorativi potrebbero offrire maggiore soddisfazione.

In questo test non dovrai dimostrare né intelligenza né conoscenze specifiche, bensì sarà un test autovalutativo che ti aiuterà a comprendere i tuoi interessi ed aspirazioni lavorative.

Come funziona il test?

Il TOST è composto da 64 domande suddivise in 4 aree tematiche:

Dialettica: dove verranno analizzate le competenze logiche, di analisi e sintesi e la predisposizione verso le materie umanistiche e giuridiche. Controllo: qui viene misurata l’attitudine nel problem-solving, pianificazione ed organizzazione e l’eventuale propensione verso le materie tecniche ed ingegneristiche. Cura: questa area va ad esplorare l’empatia, la capacità di ascolto e di comunicazioni che hai verso le persone che ti circondano, analizzando il tuo interesse verso le professioni sanitarie e sociali. Espressione: verranno valutate le competenze creative, di immaginazione ed espressione artistica e la predisposizione verso le professioni creative e comunicative.

Al completamento del test avrai a disposizioni un’analisi dettagliata delle materie dove sei più portato e quale percorso è il più adatto a te.

Il nostro TOST ti aiuterà a:

Comprendere il tuo orientamento, quali facoltà sono le più adatte e gli sbocchi professionali potrebbero darti maggiore soddisfazione.

Avere una migliore conoscenza delle proprie passioni e talenti.

Fare una scelta più consapevole sul percorso da intraprendere, riducendo il rischio di ripensamenti o cambiamenti in futuro.

Risparmiare tempo scegliendo un percorso di studi che non è adatto alle tue attitudini.

Avere maggiore motivazione scegliendo degli studi che sposano le tue passioni e di conseguenza avere una maggiore probabilità di successo.

Come completare il test di orientamento TOST

Per completare il nostro test dovrai seguire dei semplici passaggi:

Accedi al sito Universita.it Sul menù seleziona il test attitudinale universitario Rispondi alle 64 domande con sincerità e spontaneità Avrai 10 minuti per completare il test Quando terminerai il test riceverai un report con le indicazioni di orientamento

Il report ti offrirà una descrizione ed analisi delle preferenze ed attitudini che hai espresso nello svolgimento del test. Verranno inclusi anche suggerimenti sui possibili corsi di studio da intraprendere e quali sbocchi professionali sono in linea con i tuoi interessi.

Orienta nel giusto modo la tua carriera!

Il nostro TOST è uno strumento prezioso per gli studenti che si trovano ad affrontare la difficile scelta del percorso di studi da intraprendere. Tramite il test potrai fare delle riflessioni importanti riguardo il tuo futuro, analizzando le tue preferenze ed attitudini. Ricorda che non la risposta che riceverai non è una sentenza definitiva per il tuo futuro, ma uno strumento di orientamento che può fornire interessanti spunti.

Se sei uno studente che vuole orientarsi ma non sa da dove cominciare, allora il TOST potrebbe essere la chiave, o comunque darti un importante spunto.