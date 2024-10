Ri-Orientati, il nuovo test per il tuo percorso formativo

Sei uno studente universitario e non sei sicuro della scelta che hai fatto? Stai pensando di cambiare corso ma non sai se è la scelta giusta? Magari avevi iniziato il tuo percorso formativo con entusiasmo…ma ora ti senti insoddisfatto e disinteressato. Beh non sei l’unico, molti studenti infatti si trovano ad affrontare questo pensiero nel bel mezzo del loro percorso universitario, trovandosi disorientati e demotivati.



Per aiutare a fare chiarezza e prendere delle decisioni in modo più consapevole riguardo alle proprie inclinazioni e passioni, noi di Universit.it abbiamo messo a disposizione il Test Ri-Orientati, pensato appositamente per gli studenti che vogliono Ri-Orientare il proprio percorso formativo.

Cos’è il Test Ri-Orientati?

Il Test Ri-Orientati è un test online gratuito con il quale potrai valutare il tuo livello di soddisfazione e motivazione in relazione al percorso di studi che stai frequentando. Il test, sviluppato da specialisti del settore, fornisce una serie di domande che vanno ad analizzare vari aspetti della tua esperienza universitaria, tra cui:

I tuoi interessi e le tue attitudini sono compatibili con il corso universitario che hai scelto.

e le tue sono compatibili con il corso universitario che hai scelto. Quali sono le tue motivazioni e se ti senti gratificato da ciò che stai studiando.

e se ti senti gratificato da ciò che stai studiando. Il tuo rendimento accademico , mettendolo in relazione con il tuo livello di soddisfazione.

, mettendolo in relazione con il tuo livello di soddisfazione. Vi saranno domande specifiche riguardo obiettivi ed aspettative che ti sei creato, per capire se il percorso che stai attualmente frequentando può effettivamente darti ciò che vuoi.

A chi è rivolto il test?

Il Test Ri-Orientati è stato creato per tutti gli studenti universitari, indipendentemente dal corso di studi. Potranno completarlo studenti di lauree triennali, magistrali o a ciclo unico e tutti gli studenti che stanno frequentando un corso di studi post-laurea o altri percorsi formativi.

Tuttavia, ci sono dei casi per il quale il nostro test è particolarmente utile, come per esempio:

Per gli studenti che hanno dubbi sul percorso scelto e vogliono capire se è il caso di cambiare oppure continuare la già strada intrapresa.

scelto e vogliono capire se è il caso di cambiare oppure continuare la già strada intrapresa. Per gli studenti che vogliono analizzare il proprio livello di soddisfazione e benessere e se stanno frequentando un corso che li aiuterà a raggiungere la gratificazione desiderata o se ci sono dei fattori da migliorare.

e se stanno frequentando un corso che li aiuterà a raggiungere la gratificazione desiderata o se ci sono dei fattori da migliorare. Per gli studenti che vogliono chiarire quali sono i propri obiettivi e le previsioni.

Svolgendo il Test di Ri-Orientamento avrai maggiore consapevolezza riguardo i tuoi interessi, attitudini ed aspirazioni, avrai una visione più chiara riguardo il percorso di studi che stai frequentando e mettendo in risalto quali sono gli aspetti positivi e negativi. Il test evidenzia le criticità e quali aspetti dovresti migliorare, suggerendo soluzioni più inerenti e percorsi che potrebbero essere più adatti a te.

Svolgi il test e analizza i tuoi risultati

Fare il Test Ri-Orientati è semplicissimo, ti basterà cliccare sul link del nostro test oppure potrai trovarlo sul menù del nostro sito ufficiale. Una volta avviato il test dovrai rispondere ai quesiti in modo più spontaneo possibile, al termine riceverai un report personalizzato con i risultati del test ed i consigli utili per il tuo futuro accademico. Sul report ricevuto avrai modo di analizzare tutti gli aspetti legati al corso di studi che stai frequentando, mettendoli a confronto con gli interessi, attitudini ed obiettivi che hai espresso durante il test.

Non dimenticare il tuo benessere è importante per il tuo successo, se ti senti insoddisfatto e vuoi prendere in considerazione di cambiare percorso formativo non esitare a chiedere aiuto! Con il test Ri-Orientati avrai un supporto in più che ti aiuterà a riflettere sulle tue scelte future.

Sfrutta questa risorsa ed inizia da oggi a ricostruire il tuo futuro con chiarezza e determinazione!