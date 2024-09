Università di Verona: nuovo corso di laurea in Osteopatia

Sono 193 le aspiranti e gli aspiranti osteopati che hanno indicato l’università di Verona come prima scelta per frequentare il corso di laurea triennale di Osteopatia, che prenderà il via con l’inizio del nuovo anno accademico dell’1 ottobre prossimo.

In totale saranno 467 i candidati che si sono presentati per sostenere la prova di ammissione, sommando anche le candidate e i candidati alle altre professioni sanitarie che hanno indicato Osteopatia in seconda o terza opzione.

I posti a disposizione sono 40.

Le studentesse e gli studenti che accederanno al corso otterranno la prima qualificazione universitaria in questo settore importante per la salute, un percorso formativo che conferma la centralità per l’università di Verona della formazione nell’ambito della prevenzione in tutti gli ambiti intesa come attenzione crescente al benessere della persona.

Il corso di lairea in Osteopatia

Il corso di laurea fa parte della classe L-SNT/04 e ha la sede a Verona.

ll laureato in Osteopatia avrà sbocchi professionali come dipendente in strutture private e/o come libero professionista; potrà operare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea. Il corso di laurea è ad accesso limitato. È previsto un test sulla base dei cui risultati avviene l’assegnazione dei posti disponibili il cui numero è definito ogni anno dal M.U.R., su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di concerto con la Regione Veneto, in base delle effettive richieste del mercato del lavoro.

La figura professionale dell’ Osteopata

La figura professionale dell’osteopata sarà in grado di prevenire i sintomi o disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico, in tutte le fasce di età individuando e trattando le disfunzioni somatiche, con tecniche di valutazione e trattamento manuale.

Quindi, il ruolo cardine dell’osteopatia sarà quello della promozione della salute e della prevenzione, in tutte le sue forme, con l’auspicio che possa dare un valido contributo nella gestione della cronicità in collaborazione con medici e con le altre professioni sanitarie. Potrà operare in autonomia o collaborare in gruppi multiprofessionali contribuendo al benessere del paziente nell’ambito degli interventi previsti dalle linee guida e dalle buone pratiche. Sarà in grado di educare in autonomia o in collaborazione con altri professionisti, il singolo soggetto, i caregiver e la collettività alle buone prassi per la prevenzione e mantenimento della salute. Verificherà, inoltre, i risultati del proprio intervento rispetto agli obiettivi concordati con l’utente o con il gruppo multiprofessionale.