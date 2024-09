Il Full-Time MBA della POLIMI è un successo mondiale

Il Politecnico di Milano conquista un ennesimo elogio internazionale grazie al Full-Time MBA, come miglior programma della formazione manageriale. Nella classifica di LinkedIn Top MBA 2024, una delle più prestigiose a livello globale, il Full-Time MBA della POLIMI raggiunge il 1° posto in Italia, 15° in Europa e 53° nel mondo, dimostrando ancora una volta lo spessore dei corsi ed i servizi all’avanguardia che l’ateneo offre.

La classifica di LinkedIn viene stilata raccogliendo i dati e gli esiti degli Alumni MBA iscritti sulla piattaforma, fornendo subito una chiara idea dei risultati raggiunti.

Quali sono i cinque fattori che LinkedIn valuta

Nella classifica LinkedIn Top MBA 2024, vengono presi in considerazione cinque fattori che determinano la classifica dei migliori programmi MBA:

Hiring and Demand : che valuta le percentuali di inserimento lavorativo e la domanda nel mercato del lavoro per i laureati tra il 2019 ed il 2023.

: che valuta le percentuali di inserimento lavorativo e la domanda nel mercato del lavoro per i laureati tra il 2019 ed il 2023. Ability to advance : che misura le promozioni ottenute ed avanzamenti di carriera dei laureati.

: che misura le promozioni ottenute ed avanzamenti di carriera dei laureati. Network strength : che considera il livello di connessione ed interazione tra gli Alumni della medesima MBA.

: che considera il livello di connessione ed interazione tra gli Alumni della medesima MBA. Leadership : che valuta la crescita a livello professionale e l’eventuale raggiungimento di leadership da parte degli Alumni.

: che valuta la crescita a livello professionale e l’eventuale raggiungimento di leadership da parte degli Alumni. Diversity: che determina la parità di genere nei corsi degli MBA.

L’eccellenza del Full-Time MBA della POLIMI

Grazie a questo riconoscimento, il Full-Time MBA della POLIMI rappresenta un’ulteriore conferma dell’elevata qualità dei corsi forniti dalla Graduate School of Management dell’ateneo milanese. Difatti, il programma non solo si allinea con le esigenze che il mercato del lavoro richiede, ma anticipa anche quelle future, inserendo nel mondo lavorativo delle figure professionali veramente all’avanguardia. Il risultato ottenuto dal Politecnico di Milano è frutto del costante impegno e lavoro nel fornire una formazione professionale e manageriale di altissimo livello, grazie ad un corpo docenti preparato ed innovativo in grado di creare professionisti di successo.

Il programma del Full-Time MBA della POLIMI si contraddistingue anche per l’abilità nell’offrire un programma che si combina tra lezioni teoriche ed esercizio pratico. In tal modo gli studenti potranno sviluppare competenze pratiche che potranno applicare nel mondo del lavoro.

Un’altro punto di forza risiede nella vasta rete di contatti che l’ateneo crea tra Alumni, professionisti di successo ed aziende di fama internazionale. Questa rete, infatti, presenta un grandissimo pregio che l’ateneo vanta, fornendo un gigantesco supporto agli studenti dal punto di vista del networking, mentorship e supporto professionale. È per questo che il Full-Time MBA della POLIMI è considerato, oltre che corso formante, un percorso che ti accompagna nella crescita personale e professionale. Svilupperai capacità di leadership, comunicative, di problem solving e di lavoro di squadra, appropriandoti delle competenze necessarie per intraprendere una carriera di successo.

Il Full-Time MBA rappresenta un investimento per il tuo futuro

Se scegli di intraprendere questo corso, allora stai scegliendo di investire nel tuo futuro professionale, in quanto, questo corso ti offre una formazione ed una serie di contatti di alto livello. Il Full-Time MBA della POLIMI ti da l’opportunità di intraprendere una carriera di alto livello e raggiungere posizioni lavorative di elevato spessore e leadership.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.