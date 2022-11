English TOLC-F: cos’è e come funziona

Per accedere al corso di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche lingua inglese disponibile in alcune università italiane, è necessario sostenere il test English TOLC-F.

Si tratta di un test di ammissione in lingua inglese composto da una serie di quesiti a risposta multipla, tra cui le aspiranti matricole devono individuare l’unica corretta.

In questo articolo scopriamo come funziona l’English TOLC-F, quali sono le materie previste dalla prova e molte altre informazioni utili per superare il test.

Cos’è l’English TOLC-F?

L’English TOLC-F è uno dei test online proposti dal Cisia, ovvero dal consorzio interuniversitario che crea test di ammissione per le università.

In particolare, l’English TOLC-F è utilizzato dalle università per regolare il numero di iscrizioni ai corsi di laurea a numero chiuso in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche in lingua inglese.

Il test è una prova scritta e a tempo, composta da quesiti a risposta chiusa che spaziano tra diverse aree tematiche. Vediamo nel dettaglio come è composto il test nel prossimo capitolo.

Materie e struttura dell’English TOLC-F

Il test English TOLC-F è composto da 50 quesiti in lingua inglese che testano le conoscenze delle aspiranti matricole in cinque materie. Le domande sono così suddivise:

biologia : 15 quesiti da svolgere in 20 minuti;

: 15 quesiti da svolgere in 20 minuti; chimica : 15 quesiti da svolgere in 20 minuti;

: 15 quesiti da svolgere in 20 minuti; matematica : 7 quesiti da svolgere in 12 minuti;

: 7 quesiti da svolgere in 12 minuti; fisica : 7 quesiti da svolgere in 12 minuti;

: 7 quesiti da svolgere in 12 minuti; logica: 6 quesiti da svolgere in 8 minuti.

Il tempo a disposizione per completare la prova è quindi di 72 minuti in totale.

Sul sito ufficiale del Cisia sono disponibili tutti i programmi completi per ogni materia.

Come funzionano i punteggi?

Esattamente come accade per tutti i test TOLC del Cisia, il punteggio finale della prova viene calcolato assegnando:

1 punto per ogni risposta esatta;

per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta non data;

per ogni risposta non data; – 0,25 punti per ogni risposta errata.

Il punteggio massimo che è possibile ottenere nel test è di 50 punti.

Una volta sostenuta la prova e scoperto il risultato ottenuto, è possibile iscriversi, tramite il sito dell’università scelta, alla graduatoria di merito.

Dove e quando si svolge l’English TOLC-F

Si può sostenere la prova in una qualsiasi delle sedi universitarie disponibili: il risultato sarà valido per iscriversi a tutti i corsi di laurea che prevedono l’English TOLC-F come test d’accesso.

È possibile anche sostenere la prova con modalità TOLC@CASA, ovvero direttamente dal pc di casa nelle date prestabilite.

Durante il corso dell’anno sono previste diverse sessioni per effettuare il test e le aspiranti matricole possono svolgere più volte la prova (fino a una volta al mese), nel caso in cui volessero migliorare il proprio punteggio.

Tutte le date disponibili presso le varie università sono continuamente aggiornate sul sito ufficiale del Cisia. Non dimenticate di verificare quali sono i termini utili per sostenere il test nel bando universitario.

Chi può iscriversi alla prova

Possono partecipare al test tutte le studentesse e gli studenti che frequentano il quarto o il quinto anno di scuola media superiore e chiunque abbia già acquisito un diploma di maturità o un titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Sul sito dell’università scelta sono disponibili nel dettaglio tutti i requisiti di ammissione alla prova e al corso di laurea.

Come superare l’English TOLC-F

Seguire un corso di laurea in inglese può avere dei risvolti estremamente positivi.

In primo luogo, permette di entrare in contatto con diverse realtà poiché molti studenti e molte studentesse arrivano ogni anno da tutto il mondo per seguire un corso di laurea internazionale in Italia. Inoltre, apre le porte a delle prospettive di carriera anche all’estero.

Per superare l’English TOLC-F è indubbiamente necessario avere una discreta conoscenza della lingua inglese. Il test è infatti completamente in lingua inglese, come anche il futuro corso di laurea.

Inoltre, per superare la prova è necessario effettuare uno studio o un ripasso completo di tutti gli argomenti previsti dal programma, abbinando a uno studio teorico, lo svolgimento di quiz e simulazioni.