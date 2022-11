English TOLC-E: cos’è e come funziona

L’English TOLC-E è il test utilizzato da diverse università per accedere ai corsi di laurea in Economia e in alcuni corsi nell’ambito statistico e delle scienze sociali in lingua inglese.

Se il corso di laurea a cui intendete iscrivervi prevede il superamento o la partecipazione all’English TOLC-E, continuate a leggere questo articolo: vedremo come è composta la prova, quali materie studiare, i requisiti di accesso e tutte le informazioni utili per superare il test.

Cos’è l’English TOLC-E?

L’English TOLC-E è una prova online formulata dal Cisia, il consorzio interuniversitario che crea e gestisce prove di ammissione all’università.

È un test in lingua inglese, valido per accedere a corsi in lingua inglese della facoltà di Economia e di altri corsi di laurea.

Può essere utilizzato come prova selettiva e quindi utile per limitare le iscrizioni ai corsi a numero chiuso dell’università. Oppure può avere lo scopo di valutare le conoscenze iniziali delle aspiranti matricole.

Nel secondo caso, il punteggio ottenuto nella prova non pregiudica l’iscrizione al corso di laurea ma, nel caso in cui la prova evidenziasse delle lacune da parte delle studentesse e degli studenti, l’università potrebbe prevedere degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) da assolvere, in genere, nel corso del primo anno di studi.

L’English TOLC-E si svolge online e, come gli altri test TOLC, è composto da quesiti a risposta multipla, tra cui una sola è quella corretta. Vediamo nel prossimo capitolo nello specifico come è strutturata la prova e cosa studiare per prepararsi.

Materie e struttura dell’English TOLC-E

L’English TOLC-E è composto da 36 quesiti in lingua inglese e il tempo disponibile per completare la prova è di 90 minuti. I quesiti vertono su tre sezioni, ovvero:

matematica : 13 quesiti da svolgere in 30 minuti;

: 13 quesiti da svolgere in 30 minuti; logica : 13 quesiti da svolgere in 30 minuti;

: 13 quesiti da svolgere in 30 minuti; comprensione del testo: 10 quesiti da svolgere in 30 minuti.

Come funzionano i punteggi?

Il punteggio finale dell’English TOLC-E si ottiene dalla somma delle risposte date. In particolare, vengono attribuiti:

1 punto per ogni risposta esatta;

per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta non data;

per ogni risposta non data; – 0,25 punti per ogni risposta errata.

Il massimo punteggio che si può raggiungere è di 36 punti e le università stabiliscono in modo autonomo se prevedere una soglia minima di punteggio per essere ammessi al corso di laurea e se il test ha un valore selettivo per i corsi di laurea a numero chiuso o no.

Consultate il sito dell’università scelta per conoscere tutti i dettagli per poter effettuare l’immatricolazione al corso.

Chi può iscriversi?

Possono partecipare al test English TOLC-E tutte le studentesse e gli studenti che frequentano il quarto o il quinto anno di scuola superiore o che abbiano già un diploma di scuola media superiore o un titolo estero equivalente riconosciuto in Italia.

Per verificare tutti i requisiti di ammissione per le aspiranti matricole residenti in Italia o all’estero, consultate il sito dell’università.

Dove e quando si svolge l’English TOLC-E

È possibile sostenere l’English TOLC-E in una delle qualsiasi sedi universitarie disponibili: il punteggio ottenuto, infatti, sarà valido per accadere in tutte le università che utilizzano questa prova come test d’ammissione.

In alcuni casi, si può sostenere il test direttamente da casa, con la modalità TOLC@CASA.

Per quanto riguarda le date, sono previste diverse sessioni durante tutto il corso dell’anno e il test può essere effettuato più volte (fino a una volta al mese) nel caso si volesse provare a ottenere un punteggio maggiore.

Verificate sul bando dell’ateneo le date utili ai fini dell’immatricolazione al corso di studi che avete scelto e le modalità consentite.

Come superare l’English TOLC-E

Frequentare un corso di laurea in lingua inglese può essere indubbiamente un’ottima idea: vi permette di migliorare il vostro livello di lingua e di entrare in contatto subito con un ambiente internazionale.

Sono molti infatti gli studenti e le studentesse da ogni parte del mondo che decidono ogni anno di frequentare un corso in lingua inglese presso le università italiane. Ma non solo. Anche gli sbocchi lavorativi, una volta terminato il corso di studi, possono rivelarsi davvero interessanti.

Per superare con successo l’English TOLC-E e non ritrovarsi esclusi dal corso di laurea scelto o con obblighi formativi da assolvere è necessario prepararsi per tempo per la prova.

Prendete quindi visione del programma del test completo disponibile sul sito del Cisia e organizzate lo studio in modo tale da riuscire a studiare o ripassare tutte il programma. Unite allo studio teorico delle materie una parte pratica, ovvero, svolgete quiz e simulazioni che vi permettono di prendere familiarità con le domande.