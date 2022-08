Come scegliere l’università che fa per te

Come scegliere l’università? È una domanda che molto probabilmente gli studenti si pongono una volta finito il liceo. Ma non solo. Può capitare che questo sia il quesito anche di chi, dopo aver frequentato un corso di studio universitario, si rende conto di non aver fatto la scelta giusta.

La scelta del percorso universitario da frequentare è fondamentale per il proprio futuro, ma è anche vero che non è mai semplice. Infatti, l’offerta formativa è così vasta che è molto probabile ritrovarsi confusi e prendere delle decisioni poco riflettute o, ancor peggio, imposte da qualcuno.

Perciò vediamo insieme alcuni consigli per cercare scegliere l’università più giusta da frequentare.

In base a cosa scegliere l’università?

Questa domanda ha principalmente due risposte. La scelta dell’università, infatti, può essere fatta in base alle proprie aspettative future o alle proprie passioni e motivazioni.

Questi due criteri di valutazione possono anche essere l’uno la conseguenza dell’altro ed è inutile dire che questa sarebbe la combo ottimale. Tuttavia, sia l’uno che l’altro possono assicurare la soddisfazione dello studente per quanto riguarda la scelta della propria carriera universitaria.

Come scegliere l’università in base alle prospettive future

Per quanto riguarda la scelta fatta sulla base delle proprie aspettative future e di carriera, questa si basa principalmente su alcune riflessioni. Si può cominciare con l’analizzare i propri obiettivi o con il pensare a quale sarebbe effettivamente il lavoro dei propri sogni.

Se non si ha la più pallida idea di cosa si voglia fare in futuro, si potrebbe decidere sulla base di altro. In questo caso, si possono prendere in considerazione le lauree più richieste nel mondo del lavoro attuale e/o quelle con cui si guadagna di più.

Attenzione però. Anche in questo caso la scelta deve essere ragionata in base alle proprie attitudini e capacità. Infatti, non si può pensare di intraprendere un percorso di studi se non si è portati per quella materia in particolare. Bisogna sempre valutare la propria inclinazione per una certa carriera. Se questo non avviene, vi ritroverete presto al punto di partenza.

Il consiglio, quindi, è quello di basare la propria formazione sicuramente sui propri interessi in termini lavorativi, ma anche in base alle proprie inclinazioni.

Scegliere in base alle proprie passioni

Come già accennato, spesso le aspettative di carriera e il guadagno che potrebbe derivarne, non sono sufficienti per una scelta del tutto soddisfacente.

Ecco perché è sempre meglio basarsi sulle proprie passioni e motivazioni e valutare il proprio talento.

Se si hanno le idee confuse anche in questo caso, si potrebbe cominciare a fare un po’ di ordine informandosi su quale sia l’offerta formativa delle università italiane. Iniziando dalle facoltà, si potrebbe arrivare a scoprire corsi sempre più specifici e che potrebbero stimolare il vostro interesse.

Sia in questo caso che in quello illustrato in precedenza, bisogna essere preparati anche un percorso futuro. Soprattutto se si hanno le idee confuse, sarebbe meglio esplorare anche i corsi che possono essere frequentati dopo aver terminato la triennale.

Ricordate sempre che la scelta di un percorso di studio in base alle proprie passioni non è mai banale. Infatti, anche se non avete idea della carriera lavorativa da intraprendere dopo gli studi, il percorso stesso potrebbe indirizzarvi verso la vostra strada. In questo caso, sono utilissimi anche i tirocini curriculari che possono introdurvi nel mondo del lavoro e farvi avere un’idea più chiara di quello che vi piacerebbe o meno fare in futuro.

Se ancora navigate nella confusione, allora potreste provare con i nostri test di orientamento. Grazie a loro potrete avere un’idea più chiara del corso che fa per voi.

Quale università frequentare?

Dopo aver scelto la facoltà e il corso di studio che fa per voi, sicuramente la scelta da fare sarà quella dell’università da frequentare.

In questo caso, la scelta può essere fatta su vari criteri e necessità.

Se non potete spostarvi molto da casa o non volete semplicemente fare una vita da fuorisede, l’unica opzione sarebbe quella di frequentare l’università della vostra città o, comunque, quella più vicina. In alternativa, si potrebbe anche optare per un’università telematica. Quest’ultima vi permetterà di seguire le lezioni direttamente da casa.

Se invece avete intenzione di vivere una fantastica avventura da fuorisede, potete scegliere l’università nella città dei vostri sogni oppure, optando per una valutazione più metodica, potreste sceglierne fra le migliori in Italia.

In ogni caso, indifferentemente dal metodo utilizzato per basare le vostre scelte, la cosa più importante che dovete ricordare è che non dovete farvi condizionare da niente e nessuno. Parlare e confrontarsi con i vostri pari o con persone più grandi che hanno già intrapreso questo percorso potrebbe essere utile per conoscere lati di voi stessi magari rimasti inesplorati. Ma non fatevi raggirare: la scelta finale spetta solo a voi e vedrete che alla fine sarà quella giusta!