Le università telematiche: i pro e i contro dell’online

Negli ultimi tempi, le università telematiche italiane stanno cercando di erogare più corsi di studio possibili per essere al pari, almeno sotto il punto di vista dell’offerta formativa, a quelle fisiche. Il motivo riguarda il fatto che questi atenei sono sempre più gettonati tra i giovani, soprattutto fra i lavoratori che vogliono cercare di bilanciare lo studio e un impiego.

Tuttavia, gli studenti optano per le telematiche anche per altri motivi. I vantaggi che possono offrire queste università sono molti e sicuramente più numerosi degli svantaggi.

Vediamo insieme quali sono i pro e i contro delle università telematiche e quali sono quelle riconosciute dal MUR.

Vantaggi delle università online

Chiaramente, uno dei vantaggi più riconosciuti delle università online riguarda la flessibilità dell’orario delle lezioni. Infatti, queste ultime sono sempre disponibili, 24 ore su 24, dato che sono caricate su una piattaforma e-learning sempre attiva. Grazie a questo sistema, lo studente può seguire le lezioni quando e dove vuole.

Questa, come abbiamo detto, rappresenta una grande opportunità per chi deve lavorare ma vuole anche portare a termine il suo percorso di studi.

Il fatto di poter studiare direttamente da casa, o comunque nel luogo in cui si preferisce (basta che ci sia una connessione internet), rappresenta senza dubbio un vantaggio anche sotto il punto di vista economico. Pensiamo, in questo caso a tutti gli studenti fuorisede che devono pagare l’affitto in un’altra città o ai pendolari che devono rinnovare in continuazione gli abbonamenti per spostarsi da una città a un’altra.

Se pensiamo, invece, a dei costi più semplici, possiamo trovare dei vantaggi anche in quel caso. Pensiamo ad esempio a tutto il materiale universitario: non si spenderanno più montagne di soldi per i libri universitari e non si perderà neanche più tempo a cercarli. Tutto il materiale didattico, infatti, è fornito dai docenti tramite delle dispense e viene messo a disposizione degli studenti tramite la piattaforma.

L’ennesimo vantaggio, riguarda il fatto di avere un tutor universitario che affiancherà lo studente per tutto il percorso. Esso ha il compito di guidare le attività dello studente, di agevolarlo e seguirlo.

Inoltre, cosa non scontata, le università telematiche danno l’opportunità di iscriversi in ogni momento dell’anno grazie alle loro modalità di erogazione delle lezioni.

Svantaggi delle università telematiche

I punti di debolezza delle università online sono sicuramente meno numerosi rispetto ai punti di forza e, per di più, molti non sono dei veri e propri svantaggi. Infatti, molti di loro dipendono dalle necessità e dalle esigenze dello studente stesso.

Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere il fatto che non c’è molta possibilità di socializzare e crearsi un gruppo di conoscenti o di amici. Lo stesso vale per il fatto di vivere l’università vera e propria. Non ci si può aspettare di ritrovarsi in delle grande aule con una cattedra o nelle feste universitarie o di studiare con i colleghi nelle biblioteche.

Un altro svantaggio è rappresentato dal fatto che gli esami devono essere fatti in presenza. Lo studente, quindi, deve raggiungere la sede più vicina solo per svolgere l’esame. Spesso questo non risulta essere un grande problema, dato che le università telematiche hanno delle sedi in più città d’Italia dal nord al sud.

Il punto di debolezza più consistente, invece, riguarda il pagamento delle tasse universitarie. In media, la tassa d’iscrizione a un ateneo online risulta essere molto più alta rispetto a quella delle università tradizionali. Inoltre, nelle seconde, la retta universitaria può variare in base all’Isee che, invece, non è tenuto in considerazione nelle telematiche.

Tuttavia, le università online prevedono delle convenzioni e delle borse di studio che possono limitare o coprire i costi delle rette.

Quali sono le università telematiche riconosciute dal MUR?

Le università online riconosciute dal MUR sono 11.

Esse sono:

Per avere un’idea più chiara della reputazione di queste università telematiche, puoi cliccare su ognuna di esse e scoprire la nostra valutazione fatta sulla base di 13 rankings nazionali e internazionali.

Tutte le università telematiche sono private, anche se hanno una portata statale per far sì che siano riconosciute dal MUR. L’unica eccezione è fatta per Unitelma e IUL che sono considerate statali a tutti gli effetti. Esse, infatti, sono gemellate con due università statali: Unitelma con La Sapienza e la IUL con l’Università di Foggia.

Opinioni sulle università telematiche

Le opinioni sugli atenei telematici spesso sono molto contrastanti. Tuttavia, ultimamente sono sempre più apprezzati e presi in considerazione.

Le università online, infatti, non hanno niente di più né di meno rispetto alle università tradizionale: l’unica differenza sta nel fatto che rispondono a esigenze diverse.

Sicuramente le telematiche più amate dai giovani sono Unimarconi, eCampus e Unitelma. Il perché sta nel fatto che queste sono le telematiche più datate e più conosciute e che inoltre offrono una vasta offerta formativa.

Più nel dettaglio, l’eCampus è molto frequentata non solo per la grande quantità di corsi che offre ma anche per la vasta gamma di servizi che fornisce ai suoi studenti.

Unitelma ha il vantaggio di appoggiarsi alla Sapienza, che è un’università riconosciuta e apprezzata su tutto il territorio nazionale e non.

Infine, Unimarconi viene considerata come l’università telematica più economica ma che comunque offre corsi di pari qualità rispetto alle altre.