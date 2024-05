Università telematiche: formazione, accessibilità e flessibilità

Le università telematiche sono una realtà rivoluzionaria sempre più diffusa nel settore della formazione in Italia. Fornendo agli studenti la possibilità di frequentare le attività disciplinari a distanza, come corsi di laurea o master, si caratterizzano per la loro innovatività, offrendo formazione, accessibilità e flessibilità.

Perchè scegliere l’università telematica?

L’offerta formativa è veramente ampia e, coprendo un largo numero di discipline, lascia la possibilità di seguire una vasta gamma di corsi, così gli studenti possono orientarsi verso il percorso al quale sono più predisposti.

La frequenza online permette di organizzare ed ottimizzare i propri tempi ed impegni. Lezioni, webinar e meeting sono accessibili così da qualsiasi luogo, basta solamente una connessione internet!

Le tasse universitarie sono generalmente ridotte rispetto alle università tradizionali. Eliminando le spese di gestioni di strutture hanno la possibilità di concentrare le risorse in un modello didattico più efficiente.

Inoltre forniscono un supporto personalizzato che accompagnano gli studenti lungo tutto il percorso di studi, aiutando gli allievi a superare eventuali difficoltà e prepararsi nel migliore dei modi al mondo lavorativo. I corsi e contenuti didattici sono in continuo aggiornamento, in tal modo da rimanere al passo con il mondo del lavoro e nuove professioni.

Le disposizioni del MUR mirano ad innalzare la qualità

Recentemente il MUR ha introdotto delle nuove disposizioni per innalzare le qualità delle offerte formative e tutelare gli studenti, portando le università telematiche e tradizionali sullo stesso livello.

La principale novità è il tetto limite di numeri di studenti per docente. In media nelle università telematiche il rapporto tra studenti e professori è di 1:300, mentre nelle tradizionali 1:30. Con le recenti disposizioni il numero dei docenti delle università telematiche sarà il doppio di quelli tradizionali.

È richiesto un maggior controllo sulle certificazioni degli esami, per contrastare i fenomeni di plagio e tutelare la validità degli attestati. Tramite l’agenzia pubblica Anvur, verrà disposto un test nazionale (Teco) per tutti gli studenti, o al termine del corso oppure all’inizio.

La proposta di inserimento di corsi in presenza per valorizzare i punti di forza della didattica che porterebbe molteplici benefici. Gli studenti avrebbero una maggiore interazione con il personale docente, permettendo anche di approfondire la conoscenza, comunicazione e contenuti didattici. In tal modo l’organizzazione di attività in presenza, come tirocini e laboratori, fornirebbe competenze pratiche agli alunni.

L’obiettivo è di creare un sistema per le università telematiche solido ed affidabile, fornendo formazione di qualità e preparazione al mondo del lavoro, diventando anche un modello d’eccellenza a livello internazionale.

La scelta dell’università telematica quindi vi introdurrà in un modello in continua evoluzione, diretto verso il mondo del lavoro, capace di fornire ciò che un’azienda o società richiede. Se sei alla ricerca di una università telematica qui puoi trovare quelle riconosciute dal MUR, mentre qui il super ranking delle università telematiche in Italia.