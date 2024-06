Educazione alimentare, il nuovo corso di laurea dell’Università di Pollenzo

Nel mondo di oggi, dove il cibo è praticamente ovunque ed alla base di molte culture, spesso le informazioni riguardo l’educazione alimentare sono confuse e poco diffuse, per questo sapere cosa e come mangiare diventa sempre più importante per condurre una vita sana ed equilibrata.

Mangiare fa bene, non solo al nostro appetito, ma anche al nostro organismo. Difatti l’educazione alimentare è quella che ci permette di vivere in forma ed in salute, se perdiamo la bussola allora potremmo essere soggetti a varie problematiche. Avere consapevolezza sull’educazione alimentare diventa di fondamentale importanza, a tal punto da aver creato un corso di laurea specializzato in questo settore.

Cosa prevede il nuovo corso dell’università di Pollenzo

Nata nel 2004, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo si contraddistingue sin da subito per il suo approccio innovativo ed interdisciplinare al mondo dell’alimentazione.

Il nuovo corso di laurea dell’ateneo di Pollenzo ha come obiettivo quello di insegnare alle nuove generazioni qual è l’importanza dell’educazione alimentare e a come condurre una vita sana e regolare. L’ateneo mira a formare nuovi professionisti con competenze trasversali ed una visione globale, affinché le possano tramandare alle prossime generazioni.

Cosa propone il percorso formativo:

Sviluppare negli studenti una forte base delle materie scientifiche al fine di comprendere il funzionamento dell’organismo umano e come integrare la nutrizione.

Fornire agli studenti competenze accademiche e formative al fine di poter istruire ed informare un pubblico su tematiche riguardanti l’alimentazione.

Diffondere un pensiero critico al fine di effettuare una costante valutazione sulle informazioni nutrizionali e adattarle alle esigenze dei diversi organismi

Creare una consapevolezza sulla malnutrizione, cosa comporta a livello organico, che malattie e disturbi può comportare.

Lavorare nel mondo dell’Educazione Alimentare

Il corso dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo offre una formazione completa e multidisciplinare che prepara gli allievi a ricoprire molteplici ruoli professionali, tra i quali:

Educazione Alimentare . Possiamo trovare educatori alimentari e docenti di scuole primarie e secondarie.

. Possiamo trovare educatori alimentari e docenti di scuole primarie e secondarie. Comunicazione Alimentare . In questo ruolo possiamo trovare bloggers, giornalisti di testate alimentari, social media managers e tutte quelle figure che collegano il settore alimentare con quello della pubblica informazione.

. In questo ruolo possiamo trovare bloggers, giornalisti di testate alimentari, social media managers e tutte quelle figure che collegano il settore alimentare con quello della pubblica informazione. Ricerca Scientifica . Per creare ricercatori in ambito nutrizionistico, epidemiologico e di scienze sociali.

. Per creare ricercatori in ambito nutrizionistico, epidemiologico e di scienze sociali. Consulenti Alimentari. La presenza di consulenti nutrizionisti, come dietisti, personal trainers ecc, è importante per molte persone, soprattutto atleti e personaggi pubblici.

Completando questa facoltà gli studenti acquisiranno le competenze e gli strumenti necessari per poter orientare le persone (studenti, clienti, referendum ecc) verso percorsi alimentari sani e riconoscere segnali dei disturbi alimentari.

Sei appassionato a questo campo di studi e vorresti diventare un nutrizionista? Sul nostro sito potrai trovare tutti gli atenei con i relativi corsi di laurea. In più forniamo anche un test attitudinale universitario, con il quale potrai capire quali sono le aree e discipline dove sei più portato!

L’importanza dell’educazione alimentare è sempre più alla base della vita quotidiana, soprattutto quando si parla di giovani, in quanto rappresentano il futuro. In un periodo storico dominato da pubblicità e stereotipi è fondamentale fornire al pubblico le giuste conoscenze per sviluppare un rapporto sano con il cibo. La facoltà di Educazione Alimentare ha questo scopo e contribuirà alla creazione di una generazione informata, critica e consapevole del proprio ruolo per la costruzione di un futuro alimentare sano e sostenibile.