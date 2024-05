Sommet Education alla ricerca di nuovi talenti

Nata nel 2016 dalla fusione di due scuole alberghiere, Sommet Education è una società leader nel campo di formazione alberghiera e turistica, alla continua ricerca e formazione di nuovi talenti da inserire nella loro attività.

Per il lancio della sua fondazione ha avviato un’indagine europea tramite ‘OpinionWay’, per trovare nuove figure da inserire nel settore dell’ospitalità. Questa iniziativa non solo gioverà agli studenti stessi, che prenderanno parte ad un interessante percorso formativo, ma garantiranno un futuro migliore anche al settore alberghiero, offrendo nuove opportunità di lavoro, e di conseguenza anche all’economia del paese!

Quali criteri di ricerca talenti adotta la Sommet Education?

L’indagine è stata condotta su un campione di più di 1.000 giovani professionisti del settore, in una fascia d’età compresa fra i 18 e 34 anni, con l’obiettivo di identificare le competenze chiare dei possibili futuri manager alberghieri. I profili avranno come criterio di selezione determinate competenze tecniche e trasversali con dei focus particolari su:

Visione strategica e capacità di leadership , guidare e motivare il team con costanti strategie innovative e sapersi muovere in ambiente dinamico.

, guidare e motivare il team con costanti strategie innovative e sapersi muovere in ambiente dinamico. Abilità relazionali e comunicative , saper costruire e mantenere buoni rapporti con i colleghi e clienti.

, saper costruire e mantenere buoni rapporti con i colleghi e clienti. Spirito imprenditoriale , capacità di sviluppare idee chiave e cogliere le opportunità.

, capacità di sviluppare idee chiave e cogliere le opportunità. Comprensione delle nuove tecnologie , la capacità di saper utilizzare tools e strumenti digitali per ottimizzare il lavoro ed il rapporto con i clienti.

, la capacità di saper utilizzare tools e strumenti digitali per ottimizzare il lavoro ed il rapporto con i clienti. Consapevolezza culturale, la capacità di saper lavorare in ambienti multiculturali e di comprendere e comunicare con differenti culture è un punto importante per queste mansioni.

Settore in crescita, ma Mismatch da colmare

Durante l’indagine, si è evidenziato un mismatch tra le competenze richieste e le effettive competenze dei giovani talenti. Difatti circa l’80% dei giovani professionisti trova attraente il settore dell’ospitalità e del commercio, tuttavia, 7 responsabili delle risorse umane su 10 trovano difficoltà nella fase di reclutamento a causa della mancanza di candidati con motivazione e corretta formazione.

Sommet Education ha così messo in servizio una serie di attività mirate, da includere nel programma formativo, per poter attrarre più giovani candidati da tutto il mondo:

Borse di studio , per dar modo di sostenere i propri studi ai più meritevoli.

, per dar modo di sostenere i propri studi ai più meritevoli. Orientamento e “career counseling” , per guidare i candidati durante il percorso formativo e la scelta di quello professionale.

, per guidare i candidati durante il percorso formativo e la scelta di quello professionale. Stage e tirocini , per creare connessioni tra le lezioni teoriche ed il mondo del lavoro, offrendo opportunità concrete.

, per creare connessioni tra le lezioni teoriche ed il mondo del lavoro, offrendo opportunità concrete. Eventi di networking, organizzando regolarmente eventi di networking e recruiting tra studenti e datori di lavoro, creando contatti importanti per il futuro degli allievi.

Un ponte verso il mondo del lavoro

In conclusione, Sommet Education, con la sua visione rivolta verso il futuro e la costante ricerca di giovani talenti, rappresenta un punto fondamentale per l’evoluzione del mondo dell’hospitality education, valorizzando il talento ed investendo sul futuro dei giovani.

Per intraprendere questo percorso è bene avere una formazione di base alle spalle, in Italia diverse tipologie di università possono offrire questi fondamenti, come: Scienze del Turismo, Hospitality Management, Economia del Turismo ed altre lauree triennali.

Hai qualche dubbio su quale carriera universitaria intraprendere?

Sul nostro sito potrai trovare dei test orientativi universitari per studiare le tue aree di interesse e verso quale settore sei più predisposto. Trovi il test rapido e completamente gratuito cliccando qui!

Ricorda che la passione e dedizione sono chiavi fondamentali per intraprendere ogni percorso.