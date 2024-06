Università di Roma Tre, Open Day 14 giugno nuova sede di Ostia

L’Università degli Studi Roma Tre, nata nel 1992, è la terza università statale fondata a Roma. Ritenuta istituzione “giovane” e dinamica, con sede principale nel quartiere Ostiense di Roma, oggi apre una nuova sede ad Ostia, dando la possibilità a molti aspiranti studenti universitari di potersi iscrivere.

Roma Tre è ritenuta punto di eccellenza in diverse discipline, come economia, giurisprudenza, ingegneria e scienze politiche. Il suo obiettivo è di formare studenti in grado di inserirsi senza problemi nel mondo del lavoro e con l’apertura della nuova sede amplierà questa offerta.

La nuova sede di Roma Tre apre nel cuore di Ostia

Per inaugurare la nuova sede, l’università Roma Tre ha organizzato un Open Day oggi 14 giugno. L’evento inizierà dalle 17:30, sarà completamente gratuito ed aperto a tutti gli interessati. Verranno esposte le offerte formative che saranno a disposizione dei futuri studenti e l’organizzazione del polo universitario, come spazi studio e servizi per gli allievi.

L’Open Day sarà un’occasione per esplorare da vicino l’Università, sia per studenti che docenti, verranno fornite informazioni importanti riguardo i percorsi formativi che verranno offerti, termini d’iscrizione e servizi che l’ateneo offrirà.

Il programma è stato già definito nel seguente modo:

17:30 Presentazione dei corsi di laurea

19:00 Tour guidato dell'ateneo, con visite ai laboratori, segreterie ed aule

19:30 Concerto di CAFFA

19:45 Attività di degustazione curata da SCEG

21:00 Trasmissione della partita degli Europei di calcio 2024 Germania-Scozia

Per ulteriori informazioni consulta il programma ufficiale.

