Borse di Studio Universitarie INPS, tutte le informazioni di cui hai bisogno

L’INPS ha recentemente pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle Borse di Studio Universitarie dal valore di 2.000 euro riferite all’anno accademico 2022/2023. Si potrà inoltrare la richiesta dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025 alle ore 12:00 del 10 marzo 2025.

In questo articolo ti guideremo attraverso tutte le informazioni, scadenze e requisiti necessari per inoltrare la tua richiesta per la borsa di studio.

Cosa offre il bando?

Il bando dell’INPS mette a disposizione delle Borse di Studio Universitarie dal valore di 2.000 euro, destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di specializzazione post-laurea. I premi fanno riferimento all’anno accademico 2022/2023 e rappresentano un’importante opportunità per gli alunni che desiderano continuare il proprio percorso di studio, sfruttando un importante sostegno economico.

Quali sono i requisiti per richiedere le Borse di Studio Universitarie INPS?

Il bando delle Borse di Studio Universitarie INPS è rivolto ai figli di:

Iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici

Iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale

Iscritti al Fondo IPOST

È necessario che il genitore, o tutore legale, dell’alunno rientri in una delle precedenti categorie per poter partecipare al bando.

Inoltre, per poter partecipare, gli studenti dovranno soddisfare una serie di requisiti specifici, tra i quali:

Età inferiore a 32 anni alla data di scadenza (10 marzo 2025).

Non aver già beneficiato di altre borse di studio nell’anno accademico 2022/2023, provenienti da enti pubblici o privati, del valore superiore al 50% (1.000 euro).

Non risultare vincitori del bando INPS “Collegi Universitari” per l’anno accademico 2022/2023.

A questi requisiti se ne aggiungono altri, dedicati solo a chi ha svolto un normale corso di laurea triennale:

Non essere un alunno ripetente o iscritto fuori corso nell’anno accademico 2022/2023.

Aver ottenuto tutti i crediti previsti nel proprio corso di laurea.

Aver conseguito una media ponderata di almeno 24/30 negli esami durante l’a.a. interessato.

Come e quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione al bando per le Borse di Studio Universitarie INPS può essere inoltrata solo ed esclusivamente tramite il portale ufficiale INPS. Gli interessati avranno la possibilità di presentare la richiesta nel seguente periodo:

Apertura bando ore 12:00 del 30 gennaio 2025

Chiusura bando ore 12:00 del 10 marzo 2025

Per accedere al portale dell’INPS sarà necessario essere in possesso di uno tra SPID, CIE o CNS. Prima di presentare la domanda inoltre, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE 2025 per le prestazioni universitarie.

Quando esce la Graduatoria per Borse di Studio Universitarie INPS?

La Graduatoria per le Borse di Studio Universitarie INPS verrà determinata in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente. Gli studenti con ISEE più basso avranno un punteggio più alto e di conseguenza maggiore possibilità di ottenere l’assegnazione della borsa.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’INPS e scaricare il bando completo.

Non farti sfuggire questa occasione

Le Borse di Studio Universitarie INPS sono una preziosa opportunità per tutti gli studenti che vogliono proseguire il proprio percorso accademico, beneficiando di un consistente supporto economico per affrontare le spese legate alle rette universitarie. Se anche tu rientri nei requisiti, non perdere ulteriore tempo e corri a presentare la domanda. È vero che hai tempo fino al 10 marzo, ma è consigliabile non aspettare l’ultimo momento!

Ricordati di leggere attentamente il bando completo e seguire passo passo le indicazioni per completare la domanda online.