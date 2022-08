Test ammissione medicina in lingua inglese: consigli generali

L’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese è subordinata al superamento di un test d’accesso a numero chiuso nazionale.

Ma come funziona il test d’ammissione al corso di laurea in medicina in lingua inglese? In quali università è possibile svolgerlo? In questo articolo sono racchiuse tutte le informazioni utili riguardo al test di ammissione a medicina in lingua inglese e dei consigli pratici per superare la prova.

Test ammissione di medicina in lingua inglese: come funziona

Il test di ammissione a medicina in lingua inglese, anche conosciuto come IMAT (International Medical Admission Test), consiste in una serie di domande a risposta chiusa con diverse opzioni di risposta. Tra le risposte, l’aspirante matricola deve individuare l’unica corretta.

I candidati e le candidate iscritte hanno ogni anno a disposizione un numero definito di minuti per rispondere in modo corretto a quanti più quesiti possibili.

Si tratta di un test ad accesso programmato a livello nazionale, interamente in lingua inglese, che si svolge lo stesso giorno in tutte le sedi che offrono il corso di laurea in medicina e chirurgia in inglese.

Ogni anno, infatti, il Mur, avvalendosi del Cambridge Assessment, tramite uno specifico bando ministeriale, decreta i posti disponibili, gli argomenti, il numero di domande, come devono essere ripartite e il giorno e l’orario della prova.

Per chi se lo stesse domandando: no, di norma non è tra i requisiti dell’ammissione al test possedere un certificato di livello di lingua inglese. Tuttavia, per rispondere alle numerose domande (tutte in lingua inglese) del test ed eventualmente per seguire il corso di laurea, è necessario avere una buona conoscenza della lingua.

Inoltre, in genere, a parità di punteggio in graduatoria, i candidati con una certificazione del livello di lingua hanno la precedenza su chi non la possiede.

Test di medicina in lingua inglese: la struttura e gli argomenti

La struttura del test IMAT normalmente è la stessa del test di ammissione a medicina e chirurgia (stesso numero di domande, stessi argomenti e stesso tempo a disposizione).

A cambiare rispetto al test di medicina in italiano sono i quesiti e la loro ripartizione tra le varie aree tematiche.

Anche il programma è identico al test di medicina e chirurgia in italiano.

Si tratta, dunque di un programma molto ampio, in genere diviso nelle seguenti aree tematiche:

cultura generale;

ragionamento logico e problemi;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

Una volta effettuato il test, le aspiranti matricole devono aspettare l’uscita della graduatoria per capire se sono state ammesse al corso di laurea. Si tratta di una graduatoria unica nazionale, redatta sulla base del punteggio ottenuto nel test di ammissione, in cui sono inseriti sia i candidati che fanno parte dell’UE sia quelli che non ne fanno parte.

Perché iscriversi all’IMAT?

Superare il test di ammissione e iscriversi al corso di laurea in medicina in inglese offre diversi vantaggi. Dei vantaggi che spesso gli studenti ignorano o sottovalutano.

Seguire il corso di laurea in inglese, infatti, significa aprire da subito le porte a un ambiente più internazionale e aumentare le possibilità di impiego futuro in qualsiasi luogo del mondo.

Inoltre, poiché i posti disponibili per l’IMAT sono molto limitati, gli studenti e le studentesse hanno la possibilità di essere seguiti più da vicino dai docenti del corso. Docenti che, il più delle volte, provengono da importanti esperienze in terre straniere.

Ammissione a medicina in lingua inglese: in quali università?

Sono diverse le università italiane statali che offrono il corso di laurea in medicina e chirurgia in inglese. Cliccando qui è possibile fare una ricerca veloce tra i corsi di laurea e gli atenei.

È possibile fare il test e iscriversi alla facoltà di medicina in inglese anche presso alcune università private.

Le università private gestiscono autonomamente i test di ammissione: ognuna ha un proprio bando e i test si svolgono in giorni diversi.

Consigli per superare il test di ammissione

I consigli per superare il test di medicina in lingua inglese sono essenzialmente tre: studiare, studiare e ancora studiare.

Il test di medicina in lingua inglese è una prova molto difficile, ma con un po’ di impegno è possibile riuscirci.

Per prepararsi al meglio al test di ammissione si consiglia di pianificare con anticipo lo studio di tutti gli argomenti. È essenziale anche avere una buona conoscenza della lingua, non solo della terminologia scientifica ma anche della struttura grammaticale e delle regole ortografiche.

Inoltre, è necessario esercitarsi con i quiz per mettersi alla prova e migliorare le proprie capacità di risoluzione dei problemi. Infine, non bisogna dimenticarsi di allenare la capacità di ragionamento logico!

Chi avesse il desiderio di testare subito le proprie conoscenze, può allenarsi con le simulazioni online per il test di ammissione di medicina in lingua inglese di universita.it