UNID Test di ammissione all’Università

UNID Test nella sua offerta formativa ed editoriale propone una formazione completa con corsi, libri e piattaforma online Genius per la preparazione ai Test di ammissione universitari per tutti i corsi di laurea.

I corsi offerti sono sia in presenza che online su piattaforma Genius, offrendo così un’esperienza di studio innovativa essendo l’applicazione basata sull’intelligenza artificiale in grado di rilevare e migliorare le performance dello studente nel tempo.

Vediamo nel dettaglio i servizi offerti da Unid Test, scelti con soddisfazione da centinaia di studenti al giorno.

Corsi in presenza

La preparazione ai test di ammissione è una tappa fondamentale per i ragazzi che vogliono accingersi a realizzare il proprio sogni di entrare nella facoltà desiderata. Per questo motivo Unid propone dei corsi di preparazione ai test di ammissione con la frequenza in presenza. Sono 45 città dove è possibile seguire uno dei corsi di preparazione ai test. Tra questi troviamo i corsi di preparazione a: medicina, veterinaria, professioni sanitarie, scienze motorie e tante altre facoltà che prevedono i test a numero chiuso.

Per garantire la giusta preparazione ogni corso in presenza prevede un massimo di 20 partecipanti. E se lo studente non dovesse passare il test, c’è l’opzione “ammesso o ripreparato”!

Corsi online

Per chi sceglie di studiare da casa perché impossibilitato dai numerosi impegni quotidiani, può optare per i Corsi online di preparazione ai Test di ammissione universitari.

Questi prevedono la trattazione mirata di tutto il programma, quesiti risolti dagli esperti UnidTest, Test online illimitati e l’acquisizione delle strategie risolutive più efficaci.

Ciò che rende Unid la scelta migliore è la qualità della preparazione fornita. Questa essendo personalizzata e a misura dello studente permette di assistere alle videolezioni on demand quando e dove desiderato, scegliendo autonomamente cosa studiare.

Inoltre, Genius, l’applicazione utilizzata è una piattaforma online che utilizza l’intelligenza artificiale adattiva applicata all’eLearning e questo garantisce uno studio ponderato ad hoc per ogni studente.

Unid. Non solo test ma anche news

Oltre ad offrire i corsi di preparazione più adatti agli studenti, su Unid è possibile trovare bandi di concorso, statistiche, test ufficiali e libri di testo utili per la preparazione universitaria. Imperdibile è la sezione News, dove è possibile trovare tutte le notizie aggiornate relative all’università e al mondo scuola.

La ciliegina sulla torta? Lo sconto sui corsi in partenza. Infatti, mancano poche ore alla chiusura delle classi e Unid offre sconti da non perdere.

Un esempio: il Corso di preparazione al TOLC MED 500 scontato al 30%!