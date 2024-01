Test Medicina 2024: le novità

Dopo il tentativo dell’anno scorso di introdurre il Tolc come test di medicina, quest’anno gli studenti interessati alla facoltà dovranno aspettarsi ulteriori modifiche.

Vediamo com’è andata e come sarà.

Tolc Med 2023

Com’è composto

L’anno scorso il test durava 90 minuti ed era composto da:

7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti;

15 quiz di biologia – 25 minuti;

15 quiz di chimica e fisica – 25 minuti;

13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti.

Il punteggio

Il punteggio era equalizzato, vale a dire che ogni studente otteneva un risultato basato sulla somma del punteggio non equalizzato (1 punto per ogni risposta esatta; 0,25 punti di penalità per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data) al coefficiente di equalizzazione della prova, ossia la difficoltà di ogni quesito.

I Tolc si sono svolti in quattro date, due ad aprile e due a luglio, a settembre invece è stata pubblicata la graduatoria con le ammissioni che ha creato molte polemiche e ricorsi per le numerose irregolarità riscontrate nelle domande e nel sistema equalizzatore.

Test 2024

Il Ministero dell’Università ha deciso di posticipare la data del test inizialmente prevista per Febbraio 2024 a marzo, facendo così slittare anche quella prevista per la seconda sessione. Il Miur si è detto consapevole delle criticità del TolcMed 2023 e sta lavorando ad una revisione del test.

La ministra Anna Maria Bernini ha dichiarato che il nuovo test sarà basato “su quesiti selezionati da una banca dati aperta e pubblica, archiviando – di fatto – anche il meccanismo di equalizzazione“.

Questo difficilmente vorrà dire archiviare definitivamente il Tolc, visto che è basato su un sistema biennale (quindi anche gli studenti del quarto anno possono tentare) e questa modifica implicherebbe nuovi ricorsi da parte di chi ha già sostenuto le prove dello scorso anno.

L’idea è di rivedere il sistema di equalizzazione e attingere ad una banca dati pubblica per i quesiti.

Agli studenti non rimane quindi che attendere ulteriori dettagli per capire le proprie sorti.