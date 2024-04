L’Università di Pavia e Bari le peggiori università d’Italia

L’Università di Pavia e Bari si piazzano ultime nella classifica QS ranking 2024. Se qui vi avevamo parlato delle migliori università italiane, in questo articolo parliamo di quegli Atenei che si sono piazzate in fondo alla classifica.

Ai primi posti, lo ricordiamo, troviamo La Sapienza di Roma per le materie classiche, la Normale di Pisa, il Politecnico di Milano e la Bocconi di Milano per Economia. Ma come se le sono cavate le università che non sono entrate in top ten?

L’Università di Pavia e Bari

L’abbiamo anticipato nel titolo, L’Università di Pavia e quella Bari sono risultate le peggiori d’Italia. Quando si fanno le classifiche è più che normale che ci siano dei posizionamenti diversi e che non tutte le Università siano agli stessi livelli. Il raking di QS analizza diversi criteri tra cui: numeri di corsi, studenti, sostenibilità, occupabilità e ricerca internazionale.

L’università di Pavia si piazza come peggiore università per quanto riguarda le materie umanistiche, come Letteratura, Lingue moderne, Filosofia, Archeologia, Musica. A seguire nella classifica delle peggiori, troviamo l’Istituto Universitario Europeo di Firenze e, chiude il podio, l’Università degli studi di Genova.

Per quanto riguarda l’Ateneo pugliese non eccelle per i suoi corsi in Ingegneria e Tecnologia. Il politecnico di Bari non convince nelle materie scientifiche, a seguirlo troviamo ancora una volta l’Università degli studi di Pavia e l’Università di Genova, sul podio delle tre peggiori università italiane in materie come informatica, data science, intelligenza artificiale, ingegneria meccanica o chimica.

Per quento riguarda le scienze naturali: chimica, scienze, matematica, fisica, etc., la peggiore si piazza Perugia, seguono Palermo e Catania.