Appuntamento al MLAC

MLAC è Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, con la sede al Palazzo del Rettorato, dell’Università Sapienza Università di Roma.

Il museo organizza mostre d’Arte interessanti con diversi temi. I prossimi appuntamenti nel mese di maggio 2024 sono i seguenti: 3 mostre imperdibili.

Gli appunatmenti al MLAC

Sabato 4 maggio il MLAC – Museo Laboratorio di Arte Contemporanea ospita alle ore 16:00 la visita guidata alla mostra Scritture erranti a cura di Gustavo Giacosa. Sarà un’occasione unica per conoscere le opere esposte attraverso le parole del curatore della mostra e proprietario, assieme a Fausto Ferraiuolo, della collezione presentata al MLAC. La visita rientra in una serie eventi realizzati in collaborazione con SIC12 artstudio. Per tutte le informazioni sulla visita e sugli eventi collaterali visitare questo link.

Mercoledì 8 maggio alle ore 17.30 Fotografia e attivismo LGBTQIA+, ci sarà il terzo appuntamento di una serie di incontri di approfondimento a cura di Lara Conte, Raffaella Perna e Claudio Zambianchi, che vedono la partecipazione di importanti autrici confrontatesi nel loro lavoro con il mezzo fotografico, in dialogo con studiose e studiosi. Ospiti saranno Lina Pallotta, Porpora Marcasciano, Elena Biagini e Michele Bertolino. Per tutte le informazioni visitare questo link.

Venerdì 10 maggio alle ore 17:00 il MLAC è lieto di ospitare la presentazione dei libri ‒ editi da Scalpendi ‒ Sull’arte e gli artisti di Giovanni Papini, a cura di Tommaso Casini, Giovanni Papini e il «non finito» cinematografico, cura di Tommaso Casini e Gianluca della Maggiore e Il visibile parlare. Giovanni Papini e le arti visive, a cura di Tommaso Casini. L’incontro, a cura di Tommaso Casini, sarà introdotto da Claudio Zambianchi e interverranno Sonia Gentili, Maria Grazia Messina e Dario Edoardo Viganò. Per tutte le informazioni visitare questo link.

