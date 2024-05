Dal 7 maggio al 25 agosto verrà ospitata la seconda edizione dell’Expodemic a Roma , festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e l’Azienda Speciale Palaexpo. A differenza degli anni precedenti, ove l’evento si svolgeva nei pressi del Foro Italico, quest’anno l’Expodemic Roma avrà sede al Palazzo Esposizioni, in via Nazionale 183.

L’Expodemic è l’evento che metterà in luce il profondo legame tra la nascita ed evoluzione delle mostre d’arte e la storia delle accademie, tramite un percorso espositivo che porterà grande attenzione sia su opere di artisti stranieri residenti in Italia, sia riguardo documentazioni storiche molto importanti sui cambiamenti delle mostre artistiche. Primo esponente di questo movimento è l’artista Giuseppe Ghezzi, nato a Comunanza nel 1634 e figura centrale del periodo tardo barocco romano. Personaggio innovativo e poliedrico, Ghezzi lavorò per tutta la sua vita a Roma, contribuendo costantemente allo sviluppo culturale della città. Con la sua apertura culturale e la capacità di combinare le diverse influenze artistiche nelle sue opere, è ritenuto perfetto rappresentante di questo tema. Le sue opere continuano ad essere motivo di attrazione in molte chiese e palazzi di esposizione Romani. Non a caso

Eventi ed attività Expodemic Roma

Come tematica principale dell’evento le mostre sono al centro dell’attenzione, coinvolgendo artisti ed esperti di fama internazionale. Tra le mostre ritenute imperdibili e più attese troviamo “Accademie a Roma: Tracce di un Passato Comune”, che racconta dell’evoluzione delle accademie Romane e dell’importante ruolo che ricoprono nella promozione di arte e cultura. Inoltre a partire dal Palazzo Esposizioni, e nelle varie sedi di mostre culturali, Roma verrà tappezzata da posters della dimensione di 50x70cm, sul quale gli artisti avranno il compito di rappresentare il proprio concetto di arte contemporanea. A tutti gli spettatori dell’Expodemic verrà consegnata una copia gratuita dei posters che più li hanno colpiti.

L’evento non si limiterà solo ad esposizioni, sarà presente un programma di attività che coinvolgerà tutte le persone di qualsiasi età. Tutti avranno la possibilità di improvvisarsi artisti partecipando ad eventi come: laboratori di pittura, disegno, scultura, fotografia e tante altre attività che avranno lo scopo di far avvicinare nuove persone al mondo dell’arte.

Clicca qui per i ticket mostra Palazzo Esposizioni.