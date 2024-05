Cwur 2024 le migliori università, Sapienza prima in Italia

Nel ranking mondiale del Cwur troviamo la classifica delle migliori università, nel 2024 l’Università Sapienza di Roma occupa il primo posto in Italia, ma il podio è composto esclusivamente da università Americane. Al primo posto, ormai da ben 21 anni, si posiziona l’Università di Harvard. Famosa non solo per la fama di essere un istituto d’eccellenza, ma anche per aver avuto come ex allievi personaggi di grande rilievo nella nostra società, come Bill Gates (ex amministratore delegato della Microsoft) o Mark Zuckerberg (amministratore delegato di Facebook). A seguito troviamo l’Istituto di Tecnologia del Massachussets e la Stanford University.

Cwur 2024, L’Università della Sapienza brilla in Italia

L’Italia non è riuscita ad ottenere un posto nella top 100 secondo la classifica Cwur 2024, sebbene vanta un’università di eccellenza e fama mondiale, La Sapienza. Posizionata al 124° posto con 81 punti su 100, e a pari merito dell’Università INSEAD (Francia) e l’università di Montreal (Canada), si candida nella top 0.6% delle migliori università del mondo, rappresentando un punto di riferimento per l’istruzione in Italia.

La Sapienza infatti è uno dei centri studi più all’avanguardia del nostro paese e collabora a livello internazionale con altri atenei portando avanti il suo fondamentale supporto allo studio. Anche considerata un pilastro importante per l’avanzamento della ricerca in varie discipline, fornendo ricerche di altissimo livello ed alimentando un circolo virtuoso di innovazione e sviluppo.

L’Ateneo romano è considerato un trampolino di lancio che permette ai suoi allievi di avere esperienze formative all’estero, tramite una forte rete di collaborazione internazionale e, di conseguenza, preparare i propri studenti ad approcciarsi ad un mondo lavorativo che si estende fuori i confini del nostro paese. Grazie ai suoi indottrinamenti La Sapienza contribuisce allo sviluppo culturale e del mercato lavorativo del nostro paese.

Orienta il tuo futuro!

Scegliere l’università è un passo molto importante e richiede un’attenta analisi di cosa l’ateneo può offrire, oltre a varie comodità che possono dare agli alunni ed ai corsi di studi. Se avete in mente di iscrivervi, potete svolgere un test attitudinale di orientamento per scoprire le materie per cui siete più portati e scegliere la facoltà più indicata a voi.