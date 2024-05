Attacchi hacker su telefoni. Cos’è il mirroring illegale

Utilizzati in qualsiasi fascia d’età, per lavoro o per scopi ludici, i telefoni sono diventati dispositivi indispensabili, facilitando lo scambio di informazioni e di dati.

Il mirroring permette di condividere lo schermo dello smartphone su un altro dispositivo, come foto, video e qualsiasi altra cosa abbiamo sul nostro display. Spesso utilizzato in ambiti familiari o lavorativi.

Tuttavia, questa fitta diffusione ha dato vita anche a nuove ed innumerevoli minacce informatiche, l’attacco hacker mirroring illegale è la più diffusa e consiste nella visualizzazione non autorizzata dello schermo di uno smartphone. Spesso sfruttata dai cybercriminali per spiare le proprie vittime e rubare dati sensibili, come foto o password, mettendo a rischio la privacy del malcapitato.

Come riconoscere se siamo vittime di mirroring illegali

Il display mirroring illegale è spesso camuffato sotto forma di malware, app o link, ricevuto tramite sms o mail, oppure da pop-up o siti phishing. Una volta entrato nel sistema operativo inizia a danneggiare il software e rubare dati sensibili, creando gravi problemi sia ad utenti privati che aziende.



Sebbene possa essere difficile capire se si è soggetti a mirroring illegale, se prestiamo attenzione potremmo notare dei segnali di allarme :

Attività insolite sullo smartphone : Il mirroring consuma molta più energia di quanto un dispositivo possa fare normalmente, spesso infatti causano surriscaldamento del telefono e cali di batteria improvvisi. È possibile trovare app aperte inspiegabilmente o sentire strani rumori durante le chiamate.

: Il mirroring consuma molta più energia di quanto un dispositivo possa fare normalmente, spesso infatti causano surriscaldamento del telefono e cali di batteria improvvisi. È possibile trovare app aperte inspiegabilmente o sentire strani rumori durante le chiamate. Accessi non riconosciuti sui vostri account: Un altro segnale potrebbe essere quello di trovare accessi in orari o luoghi non riconosciuti sui vostri profili Google, posta elettronica o social media.

Come difendersi dal mirroring illegale?

La sicurezza e consapevolezza informatica al giorno d’oggi è molto importante, con le giuste misure si possono proteggere i nostri dispositivi e dati. Segui questi semplici passaggi e la tua privacy sarà protetta:

Attiva l’autenticazione a due fattori , puoi farlo tramite app o tramite sms

, puoi farlo tramite app o tramite sms Mantieni il software aggiornato , in modo che le vulnerabilità sfruttate dagli hacker siano chiuse

, in modo che le vulnerabilità sfruttate dagli hacker siano chiuse Evita email o link sospetti , spesso da mittenti sconosciuti

, spesso da mittenti sconosciuti Scarica antivirus e anti-malware sul tuo dispositivo

sul tuo dispositivo Monitora le attività ed accessi su i tuoi account

