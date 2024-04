QS World University Rankings 2024: 4 Università italiane sono tra le migliori al mondo

Le Università italiane sono tra le migliori al mondo. È quanto emerge dal nuovissimo QS Ranking 2024 in cui ben 8 Atenei si sono piazzati nella Top Ten mondiale. Per quanto riguarda il macro sistema, solo l’Olanda si piazza meglio dell’Italia con 13 materie ai primi dieci posti al mondo, mentre Francia e Germania ne hanno appena cinque a testa.

Il QS World University Rankings 2024 raggiunge la 20° edizione e analizza 1500 istituti di 104 Paesi e tra i criteri di posizionamento troviamo la sostenibilità e l’occupabilità.

Le Università Italiane presenti nel Ranking

Al primo posto si conferma per il 4 anno di seguito per quanto riguarda gli studi classi: l’Università della Sapienza di Roma. Presente anche al 10 posto per quanto riguarda Archeologia. La Normale di Pisa retrocede in 5° posizione per quanto riguarda gli studi classici. Il Politecnico di Milano è settimo in Architettura e in Arte e Design e nono in Ingegneria meccanica e aereonautica. La Bocconi di Milano è settima in Marketing aumentando così di una posizione rispetto all’anno precedente e si conferma al 16° posto per Economia e econometria e 17° in Contabilità e Finanza.

Le top 4 Università del QS World University

La Top delle Università Italiane è:

1. Sapienza

2. Normale di Pisa

3. Politecnico di Milano

4. Bocconi

Oltre a loro ci sono ben 22 atenei che sono fra i primi 50 al mondo nelle discipline letterarie e artistiche. Troviamo anche l’ottimo piazzamento della Sapienza, dello Iuav di Venezia e del Politecnico di Torino in Storia dell’arte (rispettivamente al 14esimo, 15esimo e 18esimo posto al mondo) e il 19esimo posto dell’università di Bologna in studi classici (l’anno scorso era 25esima).