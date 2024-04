Iliadship: l’iniziativa che eroga borse di studio ai giovani universitari

Iliadship è un progetto per le formazione dei giovani e che consiste in 10 borse di studio dal valore di 15 mila euro ciascuna. A partire da oggi 4 aprile 2024, fino al 30 giugno è possibile candidarsi per ottenere una borsa di studio promossa da Iliad. Il progetto giunto alla seconda edizione prevede l’assegnazione di n. 10 borse di studio in favore di studenti laureati in corsi di laurea triennale che intendano proseguire nel proprio percorso di studi nelle materie S.T.E.M., Scienze sociali e Arts & Literature, con l’obiettivo di abilitare lo sviluppo delle competenze delle giovani generazioni in diversi settori, a partire dalla crescita personale e formativa di studenti universitari.

Qui è possibile leggere il bando di partecipazione, ma ecco i punti salienti dell’iniziativa.

I destinatari delle borse di studio

Le borse di studio sono destinate ai giovani under 24 residenti in Italia che si iscrivono per la prima volta a un corso magistrale appartenenti alle seguenti categorie:

Giuridica e Sociale”.

Letteraria e Insegnamento” e “Artistica, Letteraria ed Educazione”.

Un requisito fondamentale è che nel percorso di studi di Laurea Triennale abbiano conseguito una media ponderata di minimo 26/30 e intendano redigere una tesi di Laurea che affronti tematiche inerenti al futuro delle connessioni e le connessioni del futuro.

Modalità di erogazione

Il contributo economico alla formazione universitaria messo a disposizione da Iliad Italia, di cui al

presente Bando, sarà suddiviso in tre tranches, come segue: